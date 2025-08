Оправдаха принц Хари по обвинения в тормоз

Британската комисия за надзор на благотворителните организации официално обяви, че не са открити доказателства за тормоз или дискриминационно поведение от страна на принц Хари в рамките на благотворителната организация Sentebale. Решението бе публикувано след няколкомесечно разследване, предизвикано от публичен конфликт между членовете на борда, включително председателя Софи Чандаука.

Sentebale, основана през 2006 г. от принц Хари и принц Сеисо от Лесото, има за цел да подпомага младежи с ХИВ и СПИН в Лесото и Ботсуана. Организацията, чийто наслов е вдъхновен от паметта на принцеса Даяна, бе изправена пред напрежение в управлението тази пролет. В края на март и април конфликтът достигна публичност, когато Чандаука обвини Хари в "тормоз" и заяви, че той се е опитал да я отстрани от поста ѝ. Обвиненията бяха изнесени пред Sky News, като Чандаука също критикува участието на екип на Netflix и непланираното присъствие на Меган Маркъл по време на благотворително събитие.

В резултат на напрежението и напускането на част от попечителите, принц Хари и принц Сеисо също се оттеглиха от организацията, заявявайки, че процесът е бил "разтърсващ", особено поради разпространението на невярна информация, която вреди на дългогодишни участници в мисията.

Заключенията на комисията подчертават, че "няма доказателства за широко разпространен или системен тормоз, включително мизогиния или друг вид дискриминация" в Sentebale. Същевременно надзорният орган критикува и двете страни за това, че спорът е излязъл на публично място, което според заключенията е "сериозно засегнало репутацията на благотворителната организация". Комисията отчита и "липса на яснота при делегирането на правомощия", довела до проблеми с управлението, и изисква въвеждане на корективни мерки и подобряване на управленската структура.

