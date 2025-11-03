Джъстин Трюдо е "на седмото небе" с Кейти Пери

Поп звездата Кейти Пери потвърди, че има романтична връзка с бившия министър-председател на Канада Джъстин Трюдо, по време на концерт в Прага, след като фен от публиката ѝ предложи брак с табела и пръстен в ръка, съобщава уебсайтът „Page Six“, цитиран от marica.bg.

Изявлението идва само дни след първата им обща публична поява – на кабарето Crazy Horse в Париж, където двамата отпразнуваха 41-вия рожден ден на Пери.

Източник сподели, че 53-годишният Трюдо е „на седмото небе“ от щастие:

„Той е луд по нея и мисли, че тя е перфектната жена. Имат пълно разбирателство по всички теми – от политика и деца до любов към френската кухня.“

„Между тях има истинска искра,“ добавя друг близък до двойката.

Слуховете за връзка между двамата се появиха още през юли, когато бяха забелязани на вечеря в изискан ресторант в Монреал. Няколко дни по-късно Трюдо беше видян в публиката на концерта от турнето Lifetimes на Пери в Bell Centre, също в Монреал.

През октомври папараци ги заснеха на яхта край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, където двамата не криеха близостта си.

Макар близки на Трюдо да твърдят, че той е „щастлив и влюбен“, други източници определят връзката като „неговата версия на криза на средната възраст“.

Трюдо се оттегли като премиер на Канада през януари 2025 г., след десет години на власт, а няколко месеца по-рано — през август 2023 г., обяви раздялата си със съпругата си Софи Грегуар-Трюдо след 18 години брак.

„Той отново открива себе си – вече е свободен от задълженията на държавник и съпруг,“ коментира източник от близкото му обкръжение.

Певицата също преживя раздяла — през юни тази година тя се раздели с дългогодишния си годеник, актьора Орландо Блум, след почти десетгодишна връзка.

Сега изглежда, че и двамата – Пери и Трюдо – започват нова глава, далеч от политиката и блясъка на Холивуд, но с искра, която очевидно не остава незабелязана.