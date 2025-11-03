Новини
Джъстин Трюдо е "на седмото небе" с Кейти Пери

3 Ноември, 2025

Бившият министър-председател на Канада иска брак и деца

Снимкa: Инстаграм
Венелина Маринова

Поп звездата Кейти Пери потвърди, че има романтична връзка с бившия министър-председател на Канада Джъстин Трюдо, по време на концерт в Прага, след като фен от публиката ѝ предложи брак с табела и пръстен в ръка, съобщава уебсайтът „Page Six“, цитиран от marica.bg.

Изявлението идва само дни след първата им обща публична поява – на кабарето Crazy Horse в Париж, където двамата отпразнуваха 41-вия рожден ден на Пери.

Източник сподели, че 53-годишният Трюдо е „на седмото небе“ от щастие:

„Той е луд по нея и мисли, че тя е перфектната жена. Имат пълно разбирателство по всички теми – от политика и деца до любов към френската кухня.“

„Между тях има истинска искра,“ добавя друг близък до двойката.

Слуховете за връзка между двамата се появиха още през юли, когато бяха забелязани на вечеря в изискан ресторант в Монреал. Няколко дни по-късно Трюдо беше видян в публиката на концерта от турнето Lifetimes на Пери в Bell Centre, също в Монреал.

През октомври папараци ги заснеха на яхта край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, където двамата не криеха близостта си.

Макар близки на Трюдо да твърдят, че той е „щастлив и влюбен“, други източници определят връзката като „неговата версия на криза на средната възраст“.

Трюдо се оттегли като премиер на Канада през януари 2025 г., след десет години на власт, а няколко месеца по-рано — през август 2023 г., обяви раздялата си със съпругата си Софи Грегуар-Трюдо след 18 години брак.

„Той отново открива себе си – вече е свободен от задълженията на държавник и съпруг,“ коментира източник от близкото му обкръжение.

Певицата също преживя раздяла — през юни тази година тя се раздели с дългогодишния си годеник, актьора Орландо Блум, след почти десетгодишна връзка.

Сега изглежда, че и двамата – Пери и Трюдо – започват нова глава, далеч от политиката и блясъка на Холивуд, но с искра, която очевидно не остава незабелязана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Толкова са му ангелите

    9 2 Отговор
    Щом е отлетял чак на 7-то небе за една женска, ама той нали не беше мъжки?
    Май, че имам обяснение!

    09:51 03.11.2025

  • 2 Хм.....

    11 3 Отговор
    На седмото небе - намерили са някой, който здраво ги е изпънал и двамата!

    09:52 03.11.2025

  • 3 Трол

    11 1 Отговор
    Тези двамата копират Деси Банова и Роската Плевнелиев.

    09:52 03.11.2025

  • 4 хи хи

    8 3 Отговор
    Много cкапан джендъp е това розово недоразумение Трюдо и кого лъже с тази ПР "любов", като винаги е ходел по другия бряг😅

    09:53 03.11.2025

  • 5 смешкофци

    11 0 Отговор
    след като вкара милиони в канада
    като за 1г достигна 1 милион новодошли а средно на година половин милион
    и сътвори жилищна криза
    и високи наеми като в торонто apartament e 3000-4000$
    което той го призна за грешка пред медиите и се махна предсрочно
    сега си развява байряците

    Коментиран от #10

    09:53 03.11.2025

  • 6 Ана де Армас

    6 3 Отговор
    Трюдо еп дерунгел. Това е ПР връзка за положителен имидж, като тези на Гришо. До шест месеца ще свърши тихомълком.

    09:54 03.11.2025

  • 7 в кратце

    1 0 Отговор
    Аз пък ще съм на "осмото небе,ако някой с Кейти Пери ме намери!

    09:55 03.11.2025

  • 8 редник

    6 0 Отговор
    / „Между тях има истинска искра,“ добавя друг близък до двойката./

    Може и да е така, но помним какви увлечения имаше Кейти:

    I kissed a girl and I liked it
    The taste of her cherry Chapstick
    I kissed a girl just to try it
    I hope my boyfriend dont mind it

    но ако Трюдо е съгласен... 😉

    Коментиран от #14, #15

    10:00 03.11.2025

  • 9 123456

    5 0 Отговор
    Ей, тоа Трюдо голема стрида че излезе ! Тааа ке го осмуче като кокал от кълка и к го фърли в историята

    10:00 03.11.2025

  • 10 С този боклук

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "смешкофци":

    Започна съсипването на Канада. А не беше лошо особено преди 2000г.

    10:01 03.11.2025

  • 11 М@н@ф

    3 0 Отговор
    Убавец!

    10:09 03.11.2025

  • 12 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 1 Отговор
    Това „романтична връзка” означава, че Трюдо си пада по мъжката любов,
    а връзката му с жена е само за маскировка...

    10:13 03.11.2025

  • 13 Механик

    9 0 Отговор
    Че те са си идеалната двойка. Мъж, който се мисли за жена и жена която се мисли за мъж. Какво по-хармонично от това.
    Само не ми стана ясно кой ще ражда желаните бебета. Щото ако това ще е Трюдо, да знае, че няма да му се получи.

    10:17 03.11.2025

  • 14 Също

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "редник":

    Файъруърк беше химн на гой движението.

    10:21 03.11.2025

  • 15 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "редник":

    Много сполучлив цитат от песен на Пери. Ама нашите едва ли ще те разберат, щото те по принцип всичките знаят английски. Но знанията им стигат до "Бро", "Уоу", и разни други "фешън" думички.
    В числото на изброените вписвам и тия дето пишат статиите.
    За останлите колеги тука, поствам превод на куплетчето:
    "Целунах момиче и ми хареса
    вкусът на нейния черешов балсам.
    Целунах момиче само, за да опитам (да видя какво е усещането)
    и надявам се, че гаджето ми няма да има нищо против."

    10:22 03.11.2025

  • 16 Тия аморални ковид терирости като тоА

    2 0 Отговор
    ...като тоА трюди зарязват жена, деца, семейство, брак и ги зариват е така ....гарантирам ви че банковите сметки на тая като Пери са му най- любимото нещо в тая "красавица"

    10:35 03.11.2025