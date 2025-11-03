Джъстин Трюдо е "на седмото небе" с Кейти Пери

Поп звездата Кейти Пери потвърди, че има романтична връзка с бившия министър-председател на Канада Джъстин Трюдо, по време на концерт в Прага, след като фен от публиката ѝ предложи брак с табела и пръстен в ръка, съобщава уебсайтът „Page Six“, цитиран от marica.bg.
Изявлението идва само дни след първата им обща публична поява – на кабарето Crazy Horse в Париж, където двамата отпразнуваха 41-вия рожден ден на Пери.
Източник сподели, че 53-годишният Трюдо е „на седмото небе“ от щастие:
„Той е луд по нея и мисли, че тя е перфектната жена. Имат пълно разбирателство по всички теми – от политика и деца до любов към френската кухня.“
„Между тях има истинска искра,“ добавя друг близък до двойката.
Слуховете за връзка между двамата се появиха още през юли, когато бяха забелязани на вечеря в изискан ресторант в Монреал. Няколко дни по-късно Трюдо беше видян в публиката на концерта от турнето Lifetimes на Пери в Bell Centre, също в Монреал.
През октомври папараци ги заснеха на яхта край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, където двамата не криеха близостта си.
Макар близки на Трюдо да твърдят, че той е „щастлив и влюбен“, други източници определят връзката като „неговата версия на криза на средната възраст“.
Трюдо се оттегли като премиер на Канада през януари 2025 г., след десет години на власт, а няколко месеца по-рано — през август 2023 г., обяви раздялата си със съпругата си Софи Грегуар-Трюдо след 18 години брак.
„Той отново открива себе си – вече е свободен от задълженията на държавник и съпруг,“ коментира източник от близкото му обкръжение.
Певицата също преживя раздяла — през юни тази година тя се раздели с дългогодишния си годеник, актьора Орландо Блум, след почти десетгодишна връзка.
Сега изглежда, че и двамата – Пери и Трюдо – започват нова глава, далеч от политиката и блясъка на Холивуд, но с искра, която очевидно не остава незабелязана.
1 Толкова са му ангелите
Май, че имам обяснение!
09:51 03.11.2025
2 Хм.....
09:52 03.11.2025
3 Трол
09:52 03.11.2025
4 хи хи
09:53 03.11.2025
5 смешкофци
като за 1г достигна 1 милион новодошли а средно на година половин милион
и сътвори жилищна криза
и високи наеми като в торонто apartament e 3000-4000$
което той го призна за грешка пред медиите и се махна предсрочно
сега си развява байряците
Коментиран от #10
09:53 03.11.2025
6 Ана де Армас
09:54 03.11.2025
7 в кратце
09:55 03.11.2025
8 редник
Може и да е така, но помним какви увлечения имаше Кейти:
I kissed a girl and I liked it
The taste of her cherry Chapstick
I kissed a girl just to try it
I hope my boyfriend dont mind it
но ако Трюдо е съгласен... 😉
Коментиран от #14, #15
10:00 03.11.2025
9 123456
10:00 03.11.2025
10 С този боклук
До коментар #5 от "смешкофци":Започна съсипването на Канада. А не беше лошо особено преди 2000г.
10:01 03.11.2025
11 М@н@ф
10:09 03.11.2025
12 Бойкот на О.Л.Хлъц
а връзката му с жена е само за маскировка...
10:13 03.11.2025
13 Механик
Само не ми стана ясно кой ще ражда желаните бебета. Щото ако това ще е Трюдо, да знае, че няма да му се получи.
10:17 03.11.2025
14 Също
До коментар #8 от "редник":Файъруърк беше химн на гой движението.
10:21 03.11.2025
15 Механик
До коментар #8 от "редник":Много сполучлив цитат от песен на Пери. Ама нашите едва ли ще те разберат, щото те по принцип всичките знаят английски. Но знанията им стигат до "Бро", "Уоу", и разни други "фешън" думички.
В числото на изброените вписвам и тия дето пишат статиите.
За останлите колеги тука, поствам превод на куплетчето:
"Целунах момиче и ми хареса
вкусът на нейния черешов балсам.
Целунах момиче само, за да опитам (да видя какво е усещането)
и надявам се, че гаджето ми няма да има нищо против."
10:22 03.11.2025
16 Тия аморални ковид терирости като тоА
10:35 03.11.2025