Бела Хадид отпразнува рождения си ден с Хейли Бийбър (СНИМКА)

4 Ноември, 2025 07:39 723 10

  • бела хадид-
  • хейли бийбър-
  • рожден ден

Моделът показа и тортата си за рождения ден

Бела Хадид отпразнува рождения си ден с Хейли Бийбър (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът Бела Хадид отпразнува рождения си ден с приятелката си, модела Хейли Бийбър, в разголен, а снимки от празника бяха публикувани в Instagram.

Бела Хадид реши да спретне парти за 29-ия си рожден ден, като покани само най-близките си приятелки. На една снимка тя позира с Хейли Бийбър на фона на балони. Моделът се появи в бежово, полупрозрачно горнище и сини дънки, докато приятелката ѝ избра бяла къса тениска и сини дънки.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Bella 🦋 (@bellahadid)


Бела Хадид показа и тортата си за рождения ден. Десертът беше украсен със снимки от нея от неотдавнашното модно ревю на Victoria's Secret в Ню Йорк. След това моделът пробва два тоалета. Първо се появи в червено бельо, а след това облече бял дантелен комплект с „ангелски“ крила.

Интернет потребителите отбелязаха, че звездата е имала затруднения да ходи по подиума, което я е накарало да забави темпото. Някои спекулираха, че Бела Хадид се е разболяла поради усложнения от Лаймска болест. Моделът обаче отрече спекулациите на феновете.

„Добре, няма да се преструваме, че тези крила не тежат 50 паунда (22,7 килограма – бел. ред.), но са толкова красиви“, написа звездата в Instagram.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Алтъни а ка ли?

    Мусака по краварски готви ли?

    07:40 04.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анита от почивка

    2 0 Отговор
    Време е за почивка 🤭🥳🤭🥳🤣

    07:50 04.11.2025

  • 5 глоги

    2 1 Отговор
    МоделКАТА показа и тортата си за рождения ден. Дънките са си сини,други няма как да бъдат.

    07:55 04.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 в кратце

    3 0 Отговор
    А дали си е показала и шортата за рожденния си ден?

    08:00 04.11.2025

  • 8 Лего

    1 0 Отговор
    ...в разголен ВИД, а...

    08:02 04.11.2025

  • 9 Новичок

    0 0 Отговор
    Сигурно за П.У.Р.Н. са си говорили.

    08:10 04.11.2025

  • 10 гост

    1 0 Отговор
    Голям праз,аз моя го отпразнувах с роднини..

    08:15 04.11.2025