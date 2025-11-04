Бела Хадид отпразнува рождения си ден с Хейли Бийбър (СНИМКА)

Моделът Бела Хадид отпразнува рождения си ден с приятелката си, модела Хейли Бийбър, в разголен, а снимки от празника бяха публикувани в Instagram.

Бела Хадид реши да спретне парти за 29-ия си рожден ден, като покани само най-близките си приятелки. На една снимка тя позира с Хейли Бийбър на фона на балони. Моделът се появи в бежово, полупрозрачно горнище и сини дънки, докато приятелката ѝ избра бяла къса тениска и сини дънки.

Бела Хадид показа и тортата си за рождения ден. Десертът беше украсен със снимки от нея от неотдавнашното модно ревю на Victoria's Secret в Ню Йорк. След това моделът пробва два тоалета. Първо се появи в червено бельо, а след това облече бял дантелен комплект с „ангелски“ крила.

Интернет потребителите отбелязаха, че звездата е имала затруднения да ходи по подиума, което я е накарало да забави темпото. Някои спекулираха, че Бела Хадид се е разболяла поради усложнения от Лаймска болест. Моделът обаче отрече спекулациите на феновете.

„Добре, няма да се преструваме, че тези крила не тежат 50 паунда (22,7 килограма – бел. ред.), но са толкова красиви“, написа звездата в Instagram.