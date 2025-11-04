Новини
Ивайла Бакалова твърди, че скандалът с Цеца и българското знаме е PR (ВИДЕО)

4 Ноември, 2025 10:33 1 396 8

"Знае отлично колко деликатна е темата за отношенията между България и Северна Македония.", каза бившата "Мис България"

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След разразилия се скандал в Северна Македония с Цеца Величкович, която се появи на сцената, загърната в българското знаме, бившата "Мис България" Ивайла Бакалова направи изненадващо разкритие в ефира на „Преди обед“ по bTV, пише marica.bg.

„Аз съм човекът, който организира концерта ѝ на стадион „Васил Левски“ през 2007 година. Тя беше тук пет дни с децата си – познавам я лично и е прекрасна“, сподели Ивайла.

Но след тази топла забележка, красавицата хвърли истинска медийна бомба:

„Няма как Цеца да не е знаела, че държи българския флаг! Знае отлично колко деликатна е темата за отношенията между България и Северна Македония. Според мен това беше търсен PR ефект – тя винаги гледа да е в центъра на вниманието и да вдига шум около името си.“

Бакалова разкри още, че на концерта е имало много българи, което допълнително е подхранило интереса и напрежението около сценичния момент.

„Музиката трябва да обединява, а не да разделя. Живеем в 21 век – не е нормално да се стига до такива конфликти. Хората трябва да уважават историята и да спрат с омразата“, каза още тя.

След изявлението ѝ, социалните мрежи буквално избухнаха – едни защитиха Цеца, други подкрепиха Ивайла. Но едно е сигурно – скандалът с българското знаме далеч не е приключил, а изказването на Бакалова само наля още масло в огъня.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много лошо

    6 1 Отговор
    Откога по българските земи не може да се вее националния флаг. Това че Господ ги е създал българи, а тавариш Тито ги направи македонци, не означава че са станали смакета.

    10:39 04.11.2025

  • 2 Сила

    12 2 Отговор
    Абе , тая клета женица има ли огледало да се погледне на какво прилича ....???!!!???( извън темата ) ...Просто да си види физиономията ....

    10:40 04.11.2025

  • 3 Поредната успешна

    8 4 Отговор
    операция на сръбскитте служби против България.
    "Нашите" даже не се усетиха.
    Тъжно, обидно, чакаме още по-голям погром на българщината в рсм.

    Коментиран от #8

    10:41 04.11.2025

  • 4 Даниел

    10 2 Отговор
    Никога не съм имал нищо против тези хора там,за мен е ясно,че сме една нация,но в стремежа си да се докажат пред някого си позволяват многократно да обиждат нашата държава и си мисля,че е редно външния ни министър да обели дума по темата и да защити достойнството ни(въпреки,че на всички е ясно той какво достойнство има).

    10:42 04.11.2025

  • 5 име

    3 4 Отговор
    Може българи да са и дали знамето, а може и някви сърбомански макета за да направят скандал и да засилват омразата и разделението помежду ни.

    10:45 04.11.2025

  • 6 Пич

    5 0 Отговор
    Лелии....... мацето сигурно си е купило диплома за PR и се пъне да покаже , че не си е дала парите залудо ! А това най вероятно е тъпо пиянско изпълнение , което впоследствие се ползва за раздухване на скандал от заинтересованите !!!

    10:52 04.11.2025

  • 7 Ханков брат

    1 1 Отговор
    Този грозен фъфлещ травверррсс като какъв капацитет го набутвате тука , какво мнение може да ни предложи една тотално пропаднала златотърсачка на която мозъкът е по малко от на овца …… Как може да се излагате с този парЦццалл?!?!?!?????

    11:21 04.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.