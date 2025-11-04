Списание „Пийпъл“: Джонатан Бейли е най-сексапилният мъж на 2025 г. (СНИМКИ)

Британският актьор Джонатан Бейли, познат от сериала „Бриджъртън“ и филма „Злосторница“, бе обявен за „Най-сексапилния мъж на света за 2025 г.“ от американското списание People, предава Associated Press.

37-годишният актьор наследява титлата от Джон Красински – звездата от „Офисът“ и „Джак Раян“, който бе избран за 2024 г. „Това е огромна чест. Поласкан съм и малко смутен, ако трябва да съм честен“, коментира Бейли в интервю за изданието.

Джонатан Бейли стана световно разпознаваем с ролята на лорд Антъни Бриджъртън в хитовия сериал на Netflix „Бриджъртън“, която му донесе международна популярност и статут на новата британска звезда в Холивуд. През 2024 г. актьорът направи впечатляващ дебют на големия екран в „Злосторница“ на режисьора Джон М. Чу, където играе ролята на принц Фиеро редом до Ариана Гранде и Синтия Ериво.

Втората част на филма – „Злосторница: Завинаги“ – ще излезе по кината на 21 ноември 2025 г., а според продуцентите от Universal Pictures участието на Бейли е сред най-очакваните елементи на продукцията.

През изминалата година актьорът участва и в сериала на Showtime „Спътници в живота“, който му донесе номинация за награда „Еми“. През юли 2025 г. той се появи и в блокбъстъра „Джурасик свят: Прераждане“, част от популярната филмова поредица на Universal.

Роден в Оксфордшир, Джонатан Бейли открива страстта си към актьорството още като дете, след като баба му го завежда да гледа мюзикъла „Оливър!“. Две години по-късно той вече играе на сцената на Кралската шекспирова компания. През 2025 г. се завръща към театъра с участието си в „Ричард II“ в лондонския театър Almeida, за което критиците от The Guardian и The Telegraph му дават отлични отзиви.

Освен с актьорски успехи, Джонатан Бейли е известен и с активната си подкрепа за ЛГБТ общността. Той открито говори за сексуалността си и основава The Shameless Fund – организация, която подпомага инициативи за равноправие и достъп до психично-здравни услуги за млади хора.

„Живеем във време, когато ЛГБТ общността е изправена пред сериозни предизвикателства. Затова за мен е важно да използвам гласа си за подкрепа и видимост“, споделя актьорът пред People.

Престижната класация Най-сексапилните мъже на планетата на People се провежда ежегодно от 1985 г., когато първият носител е Мел Гибсън. Сред предишните отличени са Брад Пит, Джордж Клуни, Дейвид Бекъм, Дуейн Джонсън, Майкъл Б. Джордан, Пол Руд, Крис Евънс и Патрик Демпси.

Редакторите на списанието отбелязват, че изборът на Джонатан Бейли отразява „смяната на културния пейзаж в Холивуд“ и популярността на актьори, които съчетават харизма, интелект и социална ангажираност.

„Джонатан Бейли е не само привлекателен – той е пример за нов тип звезда: емпатична, социално отговорна и без показна суета“, коментират от редакцията на People.