Сексбомбата от "Хелс китчън“ Мариела Чобанова чака бебе, пише "България Днес“.
Талантливата кулинарка с големи гърди и издути устни дълго време крие, че е бременна, и мнозина от обкръжението ѝ не подозират, че наближава щастливото събитие.
В момента Мариела е в 6-ия месец от бременността си, но коремчето ѝ съвсем леко е наедряло, а готвачката изглежда в отлична форма и не е качила излишни килограми. Колоритната участничка в "Хелс китчън“ вече има момченце.
Преди няколко месеца Мариела и съпругът ѝ отпразнуваха 10-ата си годишнина откакто са заедно.
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Първо е очаквала стърчаща мъжественост следствие на демоснтрация на фертилност.
07:41 06.11.2025