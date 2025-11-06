Новини
Мариела Чобанова е бременна в 6-ия месец

Секси участничка в "Hell's Kitchen" чака бебе - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сексбомбата от "Хелс китчън“ Мариела Чобанова чака бебе, пише "България Днес“.

Талантливата кулинарка с големи гърди и издути устни дълго време крие, че е бременна, и мнозина от обкръжението ѝ не подозират, че наближава щастливото събитие.

В момента Мариела е в 6-ия месец от бременността си, но коремчето ѝ съвсем леко е наедряло, а готвачката изглежда в отлична форма и не е качила излишни килограми. Колоритната участничка в "Хелс китчън“ вече има момченце.




Преди няколко месеца Мариела и съпругът ѝ отпразнуваха 10-ата си годишнина откакто са заедно.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ристю

    4 0 Отговор
    На коя спирка на метрото го чака това бебе? Беееее-беееее!

    07:29 06.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Ми то друго не може да очаква.

    Първо е очаквала стърчаща мъжественост следствие на демоснтрация на фертилност.

    07:41 06.11.2025