Новини
Любопитно »
Водеща от bTV стана майка за пръв път (СНИМКА)

Водеща от bTV стана майка за пръв път (СНИМКА)

7 Ноември, 2025 12:01 652 7

  • водеща-
  • репортерка-
  • бтв-
  • мария ванкова-
  • майка-
  • дете-
  • бебе

Репортерката Мария Ванкова роди първото си дете - момченце

Водеща от bTV стана майка за пръв път (СНИМКА) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В bTV има нов повод за радост – чаровната водеща и репортерка Мария Ванкова стана майка за първи път! Новината бе споделена лично от нея и партньора ѝ Виктор Кузманов. Малкият Борис е проплакал вчера в столичната болница „Шейново“, а щастливите родители не скриха вълнението си.

„Борис е страхотен. Пожелан с много любов“, написа Мария във Facebook, придружавайки поста с нежна снимка от болничната стая.

Журналистката, позната с професионализма и топлото си присъствие на екрана, благодари на лекарите и акушерките от „Шейново“ за всеотдайността и грижата по време на раждането.

„Изключително сме благодарни на целия екип за вниманието, търпението и усмивките. Този ден ще го помним завинаги“, сподели още младата майка.

Мария Ванкова от години отразява теми, свързани със здравеопазването и социалната политика, в bTV Новините. През 2021 г. тя пое и ново предизвикателство – стана водеща на късните емисии на новините.

Родом от Любимец, Мария често говори с любов за родното си място и сплотеното си семейство. Детството ѝ, по нейните думи, било „щастливо и безгрижно“, а сега тя ще предаде същата топлина на малкия Борис.

В свое интервю преди време Ванкова бе признала, че мечтае за семейство, което да я „заземи“ и да ѝ дава смисъл извън телевизионната динамика. Днес тази мечта вече е реалност.

„Повече лайк, отколкото хейт“ – така Мария обича да завършва своите репортажи. Сега тя събра именно това - десетки лайкове за първата ѝ рожба.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    2 0 Отговор
    ЗА БОРИС НЕ Е АРЪН

    12:08 07.11.2025

  • 2 стоян георгиеф

    1 0 Отговор
    ногу важну, мойто деса става майка за девети път, ама никой не пише за него!

    12:09 07.11.2025

  • 3 123

    7 0 Отговор
    Жени и без да са водещи по ьтв също стават раждат, но за тях не пишете.

    12:10 07.11.2025

  • 4 Професор

    1 1 Отговор
    Да е живо и здраво детенцето. Да порасне голям и да слуша мама и татко.

    12:14 07.11.2025

  • 5 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Да му пуска да гледа "ергенът" вместо детски филмчета.... Пропаднала медия

    12:15 07.11.2025

  • 6 Това

    0 1 Отговор
    Продуцентите на бТВ са все с малки корнишонки защото избират мадами на които и десетина сантиметра са стига.

    12:26 07.11.2025

  • 7 Карлос Друсар

    0 1 Отговор
    Айде и на тази и го нaблъскаха барaбар с мaкарите. Опушихме и този влак

    12:31 07.11.2025