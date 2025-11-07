Водеща от bTV стана майка за пръв път (СНИМКА)

В bTV има нов повод за радост – чаровната водеща и репортерка Мария Ванкова стана майка за първи път! Новината бе споделена лично от нея и партньора ѝ Виктор Кузманов. Малкият Борис е проплакал вчера в столичната болница „Шейново“, а щастливите родители не скриха вълнението си.

„Борис е страхотен. Пожелан с много любов“, написа Мария във Facebook, придружавайки поста с нежна снимка от болничната стая.

Журналистката, позната с професионализма и топлото си присъствие на екрана, благодари на лекарите и акушерките от „Шейново“ за всеотдайността и грижата по време на раждането.

„Изключително сме благодарни на целия екип за вниманието, търпението и усмивките. Този ден ще го помним завинаги“, сподели още младата майка.

Мария Ванкова от години отразява теми, свързани със здравеопазването и социалната политика, в bTV Новините. През 2021 г. тя пое и ново предизвикателство – стана водеща на късните емисии на новините.

Родом от Любимец, Мария често говори с любов за родното си място и сплотеното си семейство. Детството ѝ, по нейните думи, било „щастливо и безгрижно“, а сега тя ще предаде същата топлина на малкия Борис.

В свое интервю преди време Ванкова бе признала, че мечтае за семейство, което да я „заземи“ и да ѝ дава смисъл извън телевизионната динамика. Днес тази мечта вече е реалност.

„Повече лайк, отколкото хейт“ – така Мария обича да завършва своите репортажи. Сега тя събра именно това - десетки лайкове за първата ѝ рожба.