Внучката на Елвис Пресли се оказа биологична майка на сина на Джон Траволта

36-годишната актриса Райли Киоу, внучка на Краля на рокендрола Елвис Пресли, се оказа биологична майка на 15-годишния син на актьора Джон Траволта и съпругата му Кели Престън, пише DailyMail.

Джон Траволта е в центъра на нашумял съдебен иск, заведен между Присила Пресли и бившите ѝ бизнес партньори. Ищците са специалистът по продажбите Бриджит Круз и колекционерът Кевин Фиалко. Ответниците са Присила Пресли и синът ѝ, Навароне Гарибалди Гарсия. Документът съдържа редица твърдения, базирани на трети страни. Източникът на информацията може да е Майкъл Локууд, бившият съпруг на дъщерята на Елвис Пресли, Лиса Мари.

В документите по делото се посочва, че актрисата Райли Киоу е дарила яйцеклетките си на съпругата на Джон Траволта, Кели Престън. Впоследствие, през ноември 2010 г., двойката има син, Бенджамин, сега на 15 години. Ако информацията се потвърди, тийнейджърът ще бъде правнук на Елвис Пресли.

В иска се твърди, че Траволта и Престън са прибегнали до даряване на яйцеклетки след смъртта на най-големия си син Джет през 2009 г. В него се посочва също, че Кели Престън не е могла да зачене и износи дете до термина. Поради тази причина семейството е обмисляло различни варианти за даряване на яйцеклетки.

В документите се споменава също, че Траволта и Престън първоначално са планирали да използват яйцеклетките на Лиса Мари Пресли, майката на Райли Киоу. Ищците твърдят, че са се отказали от тази идея поради предполагаемата наркотична зависимост на Лиса Мари, пише изданието.

За участието си в сделката Райли Киоу е могла да получи Jaguar и между 10 000 и 20 000 долара. Документите включват и ръкописни бележки и кореспонденция, в които Бенджамин е посочен като правнук на Присила Пресли и се посочва, че Кели Престън е носила детето.

Представители на Джон Траволта и Райли Киоу не коментираха публикацията, а авторите на иска заявиха, че исковете им са свързани с по-широк спор относно нарушаване на договор и бизнес споразумения.

През 2015 г. Райли Киоу се омъжи за австралийския каскадьор Бен Смит-Петерсен. Те имат две деца: дъщеря Тупело, родена през 2022 г., и второ дете, родено чрез сурогатна майка през 2025 г.

Лиса Мари Пресли почина на 23 януари 2023 г. на 54-годишна възраст. Причината за смъртта са усложнения от бариатрична хирургия – хирургични промени на стомаха и червата за отслабване. Според доклада на медицински експерт, 54-годишната жена е развила тънкочревна непроходимост след операция преди няколко години. В доклада се посочва също, че тя се е оплакала от коремна болка в деня на хоспитализацията си.

След смъртта на Лиса Мари Пресли, нейните роднини започнаха съдебен спор за наследството, оставено ѝ от известния ѝ баща. Майка ѝ и вдовицата на Елвис Пресли, Присила, поискаха документите, посочващи внучката ѝ, Райли Киоу, като единствен попечител на семейното имущество на певицата, да бъдат обявени за невалидни.

През август 2025 г. бивши бизнес партньори на Присила Пресли обвиниха вдовицата на „Краля на рокендрола“, че е „ускорила“ смъртта на дъщеря си, Лиса Мари, за да получи контрол над имуществото.

Присила Пресли беше обвинена в измама и нарушение на договор, като поиска обезщетение от поне 50 милиона долара. Твърди се, че 80-годишната жена е взела решението да изключи животоподдържащите системи на дъщеря си Лиса Мари само часове след като тя е била хоспитализирана.

Адвокатът на Присила Пресли твърди, че внучката на клиента му, Райли Киоу, „подкрепя баба си на 100%“. Той също така разкритикува делото, наричайки го „едно от най-срамните, нелепи, неприлични и безпочвени“ твърдения, които някога е виждал.