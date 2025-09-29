Катето Евро натисна втория Златен бутон в „България търси талант” (ВИДЕО)

Златният бутон и на Катето Евро гръмна още в третия епизод на „България търси талант”. Със странната комбинация между спонтанност и увереност, актрисата изпрати директно на финала на живо танцовата двойка Ивайло Мартинов и Елис Патерсон. Годениците, които успяха да запленят публиката и журито със сценичната си симбиоза, разказаха своята очарователна и романтична житейска история.

Това е вторият златен бутон от журито, който изстрелва участници към финалите, а шоуто е едва в началото си. Миналата седмица Николаос Цитиридис натисна своя за гениалното младо момиче, което превърташе кубчетата на Рубик.

Ивайло Мартинов, който е родом от Хасково, започва да се занимава с танци като малък. Още тогава баба му го завежда за първи път в танцово студио и от вратата казва на всички, че нейното внуче ще стане танцова звезда. След дълъг път на спортни усилия и трудности, Ивайло заминава за Великобритания без да знае английски език, без да познава никого и без почти никакви пари. Тогава получава предложение за работа на кораб, а също и задачата да обучи едно от момичетата в ансамбъла за негова сценична партньорка, с която да изпълнят авторската му хореография. Четири години по-късно това момиче е вече негова годеница, а хореографията му ги прати директно към финалите на шоуто.

За разлика от зрителите на бТВ, членовете на журито не се запознават предварително с житейските истории на участниците по време на кастингите. Изглежда обаче интуицията на Катето Евро работи отлично, показвайки на актрисата, че освен магнетичното танцово привличане, между Ивайло и Елис има и още нещо, достойно за златния бутон на шоуто.

Неделната вечер бе белязана и от силни и разтърсващи емоции.

Художничката Фанка Борисова от защитеното жилище за хора с умствена изостаналост в Перник се яви на сцената на „България търси талант”, за да покаже уменията си на бялото платно, но, оказа се, нарисува и много по-голяма картина за журито, публиката и всички зрители – с красотата на душата си.

Най-емоционалната реакция дойде от Николаос Цитиридис, който не успя да сдържи сълзите си и подкрепи Фанка с думите „Ти си един от най-смелите хора, които съм виждал на тази сцена. Ти си един от най-смислените хора, които съм виждал тук”.

46-годишната жена засия като дете от щастие, когато получи четири „Да” от журито. „Аз даже не повярвах. Нали знаете, че хората ни гледат с по-странен поглед”, коментира Фани пред водещите Петър Антонов и Сашо Кадиев.