Петър Антонов и Сашо Кадиев взривиха златния бутон в "България търси талант”

Златният бутон на водещите Петър Антонов и Сашо Кадиев избухна в петия епизод на "България търси талант" тази неделя вечер, пише dir.bg.

Иван Петров, учител по музика в училище "Св. Св. Кирил и Методий" в Стралджа и неговата танцова трупа "Юнаци" отиват директно на големия финал на шоуто, който ще се излъчи на живо в ефира на bTV през декември. Те направиха истински фурор на сцената с ямболски коледарски буенек.

"Нашето училище е изцяло с деца от ромски произход. Тук съм заради тяхната мечта - за да им покажа, че сцената на "България търси талант" дава неограничени възможности", каза учителят Иван. Той излезе на сцената, облечен с автентични български дрехи, носейки в ръцете си пита, като обясни, че неговите възпитаници ще изпълнят част от традиционен коледарски танц.

13 момчета от началното училище в Стралджа, пременени в коледарски дрехи, се появиха с блеснали погледи, нетърпеливи да покажат на какво са способни. Не беше нужно много време - още с първите си категорични и уверени стъпки, децата едва не събориха сцената на шоуто. Духът, синхронът и стремежът на тези момчета вдигна на крака и журито, и публиката. Водещите Петър и Сашо едва успяваха да сдържат емоциите си, докато гледаха спектакъла зад кулисите на шоуто. Веднага след края на внушителното изпълнение, двамата излязоха с единодушното решение, че моментът да натиснат своя златен бутон е настъпил.

Каква енергия! Изведнъж, всички в залата сякаш полудяха - журито наскача от местата си и хукна да прегръща и поздравява момчетата на сцената. Публиката аплодираше с всички сили, а сълзи от радост се стичаха по лицата на малките юнаци. Катето Евро беше най-неутешима - актрисата направо се разрида с думите: "Милите деца! Кой знае колко им е тежък животът, а виж ги колко са наперени и готини!"

