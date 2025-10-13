Петър Антонов и Сашо Кадиев взривиха златния бутон в "България търси талант”

Златният бутон на водещите Петър Антонов и Сашо Кадиев избухна в петия епизод на "България търси талант" тази неделя вечер, пише dir.bg.
Иван Петров, учител по музика в училище "Св. Св. Кирил и Методий" в Стралджа и неговата танцова трупа "Юнаци" отиват директно на големия финал на шоуто, който ще се излъчи на живо в ефира на bTV през декември. Те направиха истински фурор на сцената с ямболски коледарски буенек.
"Нашето училище е изцяло с деца от ромски произход. Тук съм заради тяхната мечта - за да им покажа, че сцената на "България търси талант" дава неограничени възможности", каза учителят Иван. Той излезе на сцената, облечен с автентични български дрехи, носейки в ръцете си пита, като обясни, че неговите възпитаници ще изпълнят част от традиционен коледарски танц.
13 момчета от началното училище в Стралджа, пременени в коледарски дрехи, се появиха с блеснали погледи, нетърпеливи да покажат на какво са способни. Не беше нужно много време - още с първите си категорични и уверени стъпки, децата едва не събориха сцената на шоуто. Духът, синхронът и стремежът на тези момчета вдигна на крака и журито, и публиката. Водещите Петър и Сашо едва успяваха да сдържат емоциите си, докато гледаха спектакъла зад кулисите на шоуто. Веднага след края на внушителното изпълнение, двамата излязоха с единодушното решение, че моментът да натиснат своя златен бутон е настъпил.
Каква енергия! Изведнъж, всички в залата сякаш полудяха - журито наскача от местата си и хукна да прегръща и поздравява момчетата на сцената. Публиката аплодираше с всички сили, а сълзи от радост се стичаха по лицата на малките юнаци. Катето Евро беше най-неутешима - актрисата направо се разрида с думите: "Милите деца! Кой знае колко им е тежък животът, а виж ги колко са наперени и готини!"
Иван Петров, учител по музика в училище "Св. Св. Кирил и Методий” в Стралджа и неговата мъжка танцова трупа отиват директно на големия финал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
07:29 13.10.2025
2 СЕЛЯНИН
Жалка картинка !
А тези водещи не спират да паразитират, впити в увредената система... Вачкова, Кадиев, Драго, Мондьо... стари лаври и ЛГБТ
Коментиран от #7
07:34 13.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Това
07:57 13.10.2025
5 ООрана държава
08:09 13.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Предаването е "България търси таланТ"❗
Тези ТРУПИ от по 10 дори 30 и 40 човека трябва да са в друг формат❗
Няма как един участник да се състезава с 40 по брой СМС-и ❗
08:39 13.10.2025
7 орач
До коментар #2 от "СЕЛЯНИН":Да добавим гномовете иван и андрей и рачков онова нещо патрашкова
08:42 13.10.2025