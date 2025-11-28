Парис Джексън обвинява управителите на наследството на баща й в злоупотреба с активи

Дъщерята на покойния Майкъл Джексън – Парис Джексън, предприе нови правни действия срещу управителите на наследството му, обвинявайки ги в злоупотреба със служебно положение и преследване на лични финансови интереси, пише woman.bg.



27-годишната Парис е подала възражение пред съда в Лос Анджелис срещу финансовия отчет на наследството за 2021 г. Документът е предоставен на нея и братята ѝ с близо четиригодишно закъснение. В него тя изразява сериозни притеснения относно „огромни суми пари в брой“, които съизпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон МакКлейн, не са инвестирали. Според нея техните бизнес решения не са в най-добрия интерес на наследството.

Парис обвинява управителите в злоупотреба с активи от наследството



Парис Джексън, която е един от бенефициентите заедно с братята си, твърди, че управителите използват активите за собствена облага. „Парис се тревожи, че наследството се използва от Джон Бранка за лична изгода, вместо да служи на интересите на бенефициентите и да съхранява наследството на баща ѝ“, се посочва в съдебния документ.



Според източник, близък до другата страна, адвокатите на Парис се опитват да „прикрият загубата си в предишния процес“, като подчертава, че всички наследници са финансово добре осигурени. Парис обаче контрира, че само за 2021 г. Бранка и МакКлейн са получили над 10 милиона долара – „повече от двойно на сумата, разпределена на всеки бенефициент“. Тя изчислява, че общото им възнаграждение до края на 2021 г. е достигнало 148,2 милиона долара, което „многократно надвишава сумите, разпределени на Парис и братята ѝ“.

Рискови инвестиции и липса на отчетност



Джексън смята, че ако средствата са били инвестирани правилно, те са щели да генерират печалба от около 41 милиона долара. Тя също така изразява опасения относно инвестиции в „рискови“ развлекателни проекти, като например предстоящия биографичен филм „Майкъл“, на който Джон Бранка е изпълнителен продуцент.



В молбата си Парис заявява, че наследството се управлява като частен инвестиционен фонд, който обслужва предимно управителите и техните съветници, а не наследниците. Тя посочва, че отчетите за периода 2022-2025 г. все още не са предоставени, като според нея забавянето цели „безсрочно“ управление на средствата за рискови инвестиции.

Този ход идва, след като през октомври изпълнителите на завещанието заявиха, че Парис е получила около 65 милиона долара от наследството. При смъртта си през 2009 г. Краля на попа имаше дългове от над 500 милиона долара, а управителите твърдят, че са успели да възстановят и значително да увеличат стойността на имуществото му.



Парис настоява съдът да задължи изпълнителите да представят пълен и точен отчет за дейността си. Следващото заседание по делото е насрочено за 13 януари 2026 г.