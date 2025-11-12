Новини
Дъщерята на Майкъл Джексън - Парис показа дупка в носа си от наркотиците (ВИДЕО)

Дъщерята на Майкъл Джексън - Парис показа дупка в носа си от наркотиците (ВИДЕО)

12 Ноември, 2025 15:31 1 905 20

Тежката употреба на наркотици пробила дупка в носа на Парис Джексън, която празнува шест години трезвеност

Дъщерята на Майкъл Джексън - Парис показа дупка в носа си от наркотиците (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Парис Джексън, дъщерята на покойния крал на попа Майкъл Джексън, сподели откровено за физическите последици от злоупотребата с наркотици, близо шест години след като е постигнала пълна трезвеност.

В публикувано в понеделник видео в TikTok 26-годишната певица и модел разказа за състояние, наречено „перфорация на носната преграда“ – увреждане, което засяга носната кухина и може да бъде причинено от продължителна употреба на наркотици. Парис показа проблема, използвайки светлината на телефона си, за да покаже видимия дефект, и обясни: „Имам перфорирана преграда – това е различно от изкривена преграда. И да, причината е точно тази, за която си мислите.“

„Не вземайте наркотици, деца. Или, ако го направите, това ще е вашият избор. Всеки има своя път в живота. Но аз не го препоръчвам, защото това съсипа живота ми,“ каза още Парис Джексън в откровената си изповед.

@nypost

Paris Jackson is revealing how her past drug use took a toll on her body. The singer revealed in a TikTok video that she has “a perforated septum” caused by taking drugs.

♬ original sound - New York Post | News

Тя допълни, че не възнамерява да се подлага на хирургическа корекция, тъй като не желае да приема болкоуспокояващи лекарства, които обикновено се изписват след подобни интервенции. „Не искам пластична операция, защото вече почти шест години съм трезва. Възстановяването включва прием на медикаменти, а аз не искам да поемам този риск,“ обясни тя.

По думите ѝ, увреждането ѝ е било диагностицирано, когато е била на 20 години, и все още ѝ създава затруднения, особено по време на записи в студио. Джексън призна, че състоянието ѝ е неприятно и добави с известна доза самоирония, че „може да прокара спагета през отвора в носа си“.

През януари певицата отбеляза пет години трезвеност с публикация в Instagram, в която благодари на последователите си за подкрепата. „Днес се навършват пет години, откакто съм чиста и трезва – без наркотици и без алкохол. Да кажа, че съм благодарна, е слабо. Благодарността дори не описва това чувство. Благодарение на трезвеността си мога да се усмихвам днес,“ написа тя.

Парис Джексън, която в последните години развива успешна кариера като музикант и модел, е била откровена за борбата си с зависимостите и психичното здраве. В редица интервюта тя е споделяла, че възстановяването ѝ е дълъг процес, изискващ постоянна дисциплина и подкрепа от близки.

Родената през 1998 г. Джексън започва професионалния си път като модел, преди да се насочи към музиката. През 2020 г. издаде първия си солов албум Wilted, а през 2023 г. участва в няколко фестивални концерта в САЩ.


