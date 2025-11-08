Новини
Любопитно »
Деси Банова и Росен Плевнелиев слагат край на брака си

Деси Банова и Росен Плевнелиев слагат край на брака си

8 Ноември, 2025 11:15 4 914 85

  • росен плевнелиев-
  • деси банова-
  • развеждат

Бившата манекенка напусна семейното жилище с децата си

Деси Банова и Росен Плевнелиев слагат край на брака си - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Деси Банова и бившият президент Росен Плевнелиев сложиха край на брака си, пише Woman.bg.

Слуховете за раздялата на известната двойка циркулират от известно време сред близкото им обкръжение, съобщава сайтът Narod.bg.

Преди няколко дни бившата манекенка събра багажа си и напусна семейното жилище. Банова се изнесе заедно с дъщеря си Йоанка и сина си Йоан в друг апартамент, разкрива източник, близък до семейството. Все още не е ясно дали с тях е заминала и майката на Деси, която се грижеше за децата и домакинството и се ползваше с особена симпатия от Плевнелиев.

До момента на раздялата семейството живееше в луксозен имот в престижния затворен комплекс „Резиденшъл парк“ - проект, изграден от компанията на бившия държавен глава.


  • 1 пенсионер от Варна

    54 5 Отговор
    😂💩🤣💩😂💩🤣💩😂😂😂😂 !!!

    11:17 08.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    78 4 Отговор
    Айдеее, и тази ритна легена.

    Коментиран от #36

    11:17 08.11.2025

  • 3 Ах Ох

    62 5 Отговор
    Боожеееее, защо така ма?

    11:17 08.11.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    77 4 Отговор
    Омекна либералът Росен!🦧🌈🤣🌈🦧

    11:18 08.11.2025

  • 5 ккк

    96 3 Отговор
    то се очакваше ,този мунньо да се пренася в зайчарника и без това е кукла на конци от там

    11:18 08.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    112 4 Отговор
    Как го търпеше този плужек досега?

    11:19 08.11.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    65 4 Отговор
    Заради тази трагична вест,требе обявим тридневен траур!🦧🕌😪🕌🦧

    11:19 08.11.2025

  • 9 Съдията

    85 3 Отговор
    Ужас, ирландската пастирка губи хубавото си фамилно име Банов и се връща към Плевню. И завинаги ще си остане Чехлю.😂

    11:20 08.11.2025

  • 10 Обективни истини

    70 3 Отговор
    Поредния му разтурен брак на този турбо краен евроатлантик. Жалко, че ги харесвах, като министър,нищо не става от него- щайга.

    11:20 08.11.2025

  • 11 Абе

    84 1 Отговор
    Ква манекенка бе, таа беше синопТичка.

    Коментиран от #21

    11:20 08.11.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    51 2 Отговор
    ДрОгарят "Банов" сега шъ рИве безутешно😒

    11:21 08.11.2025

  • 13 Е , тя

    89 0 Отговор
    майка ѝ върви топтан с дъщеря си , на издръжка на мъжете ѝ . Плевньо си намери майстора , тая беше ясно , че ще го изцеди като лимон .

    Коментиран от #24

    11:21 08.11.2025

  • 14 Верно ли

    75 2 Отговор
    "... Все още не е ясно дали с тях е заминала и майката на Деси, която се грижеше за децата и домакинството и се ползваше с особена симпатия от Плевнелиев..." - и кво сега? Дъщерята се изнесе, майката остана ли :))))

    11:21 08.11.2025

  • 15 село

    82 3 Отговор
    Тя пак много издържа с този. Омъжи се за парите му , но явно и това се оказа недостатъчно.
    А бабата може и да е останала. Сега поне няма да го дели с никого.

    Коментиран от #22, #25

    11:21 08.11.2025

  • 16 Лост

    78 3 Отговор
    Само не това.Сега през ден ще е по телевизията и ще говори,че Путин е виновен.

    Коментиран от #40

    11:21 08.11.2025

  • 17 Мда

    77 3 Отговор
    Те се научиха труженичките, жениш се, раждаш и после чао!
    Осигурена за цял живот!
    Време е в България проституция та да се узакони. Ерген, Биг Брадъра люпилня за бъдещи ВИП проститутки.

    11:21 08.11.2025

  • 18 12340

    59 4 Отговор
    Роско си е тръгнал, Деси много го бие, щото загаря манджата... пък и не му става:))

    11:21 08.11.2025

  • 19 Ах Ох

    42 3 Отговор
    Ма тя и майка й си тръгнала, Боожеееее.

    11:22 08.11.2025

  • 20 НАБОРЕ

    29 3 Отговор
    ПОМАГАТ -----БАБИНИ ЗЪБИ (BINDII)- ЗА МЪЖКИТЕ РАБОТИ

    11:23 08.11.2025

  • 21 Пеперуда

    66 3 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    От цвят на цвят ! Нито манекенка , нито синоптичка ! Къдроглава и куха селянка .

    11:23 08.11.2025

  • 22 Абе

    20 2 Отговор

    До коментар #15 от "село":

    Ти представяш ли си, кАжи чесно.

    11:24 08.11.2025

  • 23 Напуснала

    36 5 Отговор
    гнездото и насадила Плевня на пачи яйца .

    11:24 08.11.2025

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    44 0 Отговор

    До коментар #13 от "Е , тя":

    Да ,мама Банова е стара перачка интересчийка !😎🤣🤣🤣🤣🤣👍

    11:25 08.11.2025

  • 25 Абе да бе

    45 2 Отговор

    До коментар #15 от "село":

    И сега Роско баща ли ще е или дядо на децата?

    11:26 08.11.2025

  • 26 123456

    41 3 Отговор
    Е, как да не се зарадва човек на такава новина ! Сигурно ще му вземе и фамилията и росния вече няма да е Банов ... позор ! Дали го е заплюла в лицето на тръгване ....?

    11:29 08.11.2025

  • 27 Абе

    46 4 Отговор
    козата си сака пръч

    11:29 08.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лили Шпекова 🥒

    37 2 Отговор
    Дори отварата от бабини зъби не помогна на Росен.😪

    11:30 08.11.2025

  • 30 Плевньо сега под чии чехъл ще да е?

    55 2 Отговор
    Тази кифла също не успя да изтърпи голия охльов

    11:31 08.11.2025

  • 31 Сорос

    31 2 Отговор
    Бившият вече се е сгодил със старата си нова любов Александър.

    11:31 08.11.2025

  • 32 Бай Ху (By Who)

    40 3 Отговор
    Тази новина ме растърси повече от обкръжаването на покровск.

    11:35 08.11.2025

  • 33 Последния Софиянец

    36 2 Отговор
    Майка и остава с президента.
    Деса ги е засекла

    Коментиран от #39

    11:36 08.11.2025

  • 34 Перо

    44 0 Отговор
    Селска гювендия и Атлантик-джендър, как се изтърпяха до сега не знам! Сега как ще намери Банова джендърия за интервюта в предаването и или и тя като Малкоданска ще се върне към синоптичните прогнози!

    11:37 08.11.2025

  • 35 Деси Банова

    24 1 Отговор
    Не се радвам на мек

    11:37 08.11.2025

  • 36 Бай Ху (By Who)

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Господине, казва се исплиска легена.
    Рита се камбаната, но за радос тук случая не е такъв.

    Коментиран от #44

    11:38 08.11.2025

  • 37 Мухаа ха!

    30 0 Отговор
    Златният телец на живо! Изпитана технология,на всички златотърсачки в бегето.От квартална джукла,с три кила силикон в гърдите и джуки превърнати в трътка на стара пуйка,до елитните " вървелки" докопали се до екран, или псевдоелитни предавания.Така,докато не попаднат на някой онанист- комплексар с много пачки.Следва буйна любов, задължително с пищна сватба,задължителен граждански брак( църковен е за дуене) ,вирене на краци,докато му роди едно,а дори и две.След това С огом със здраве,последвано от юридическо дране на живо,с някой мастит адвокат.Между другото: Свалям им шапка на такива жени! Смъквайте им по три кожи ,без упойка,на такива пишман- мъже!

    11:41 08.11.2025

  • 38 ганев

    16 0 Отговор
    Е....МИ...2 ЖЕНИ НА ..1 МЯСТО....НЕЕЕ...СТАВААААААА

    11:41 08.11.2025

  • 39 007 лиценз ту кил

    18 1 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    Бре, ти да видиш ирландската пастирка. Да му се не надява човек.

    11:41 08.11.2025

  • 40 Моарейн

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    Ако не е Путин, то със сигурност ще са виновни Тиквун и Шиши.

    11:44 08.11.2025

  • 41 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    28 0 Отговор
    И Банова разкри ,че евро-атлантическата русофобска преродена ирландска пастирка е най обикновен лгбти п•••••рас и затова тая си бие камшика от него..

    11:44 08.11.2025

  • 42 Р Г В

    34 1 Отговор
    Логичен завършек ,каква драма в личния живот на бивш Президент а от години домошар и дома....присл....на манеке....
    Ако се върнем назад в годините ще осъзнаем че думите на първата му съпруга / ега си президента който избраха / са основателни. Истината рано или късно лъсва.

    11:45 08.11.2025

  • 43 Посвършили са

    16 2 Отговор
    му паричните знаци, затова...

    Коментиран от #74

    11:46 08.11.2025

  • 44 Господине,

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бай Ху (By Who)":

    Изговатя се изплиска и така се и пише...не иСплиска.

    Коментиран от #48

    11:46 08.11.2025

  • 45 Жечка

    24 1 Отговор
    То е цяло чудо как го изтърпя толкова време.Надявям се да го източи подобаващо.Този самовлюбен пинчер го заслужава.

    11:46 08.11.2025

  • 46 Дън Бай

    16 2 Отговор
    На Банова вече не и става и пастирката я изгонила.

    11:47 08.11.2025

  • 47 Хората

    8 5 Отговор
    се събират и разделят, животът продължава, къде е новината?!

    Пожелавам им да намерят пътя си!

    11:47 08.11.2025

  • 48 поправям се,

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Господине,":

    Изговаря...

    11:47 08.11.2025

  • 49 Този не може да е е

    20 0 Отговор
    Бившата синоптичка, която през годините се прочу с креватните си подвизи с известни лица, сред които и Димитър Бербатов, не устискала да си държи краката събрани. От година и нещо тя имала млад любовник, който й давал в спалнята тази наслада, която не очаквала изобщо от мъжа си.

    11:48 08.11.2025

  • 50 Шута

    15 0 Отговор
    Пастирката е отказала повече да мие чинии и са и били шута.

    11:48 08.11.2025

  • 51 Плевнелиев

    22 0 Отговор
    Росен Плевнелиев се къса да угажда на Банова, уреди я с предаване в телевизията, прави всичко, за да се чувстват тя и децата чудесно, но... не я чукал. Тоест не я чукал добре, хвърлиха бомбата източниците.

    Според мнозина, Деси Банова прави изключително малоумна грешка като оставя съпруга си, заради единия чеп, защото когато онзи й се насити, ще остане не само без подкрепата на мъжа си, но и без възможностите му

    Коментиран от #52

    11:49 08.11.2025

  • 52 Чепът си е баш много важен

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Плевнелиев":

    Не е така.

    11:51 08.11.2025

  • 53 Фейк на часа

    21 0 Отговор
    Сега нашият многоуважаван бивш президент ще се омъжи за своя нов приятел.

    Коментиран от #55

    11:53 08.11.2025

  • 54 Мале, мале

    18 0 Отговор
    Росен е по.мак- Расим Асанов Плевне или Росен Асенов Плевненлиев.

    11:55 08.11.2025

  • 55 Ихооо

    10 0 Отговор

    До коментар #53 от "Фейк на часа":

    За нидал ше се омъжи, двамата са заклети евроатлантици

    11:56 08.11.2025

  • 56 Фейк на часа

    19 0 Отговор
    Само едно допълнение, искам да отбележа, че съм напълно сериозен. Според вас какви общи ценности имат заедно и на какви теми са си говорили двамата, че са решили да съдадат семейство?

    11:57 08.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Одобрявам

    11 0 Отговор
    Те не си подхождаха. Мухъла като го видиш и се чудиш как такава красавица е с него.

    12:03 08.11.2025

  • 59 Нищо чудно

    11 0 Отговор
    Изтече му семейния мандат. Красивата кобилка трябва да се язди редовно а той не може.

    Коментиран от #64

    12:06 08.11.2025

  • 60 И двамата са брак

    8 0 Отговор
    Тотален

    12:07 08.11.2025

  • 61 Мдаааа.... ясно

    11 0 Отговор
    Пак Путин виноват....

    12:07 08.11.2025

  • 62 бай ви ухилко

    6 1 Отговор
    благодаря за загрижеността и сърдечните комплименти
    молете се за мен да не ми вземе половината парици и имот

    12:08 08.11.2025

  • 63 Да помогнем на

    7 1 Отговор
    дъщерята Йоанка и сина Йоан ....

    12:08 08.11.2025

  • 64 Факт

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "Нищо чудно":

    Всеки с проблемите си!

    12:09 08.11.2025

  • 65 роско

    7 0 Отговор
    Този кой беше?

    12:09 08.11.2025

  • 66 Убедително

    13 0 Отговор
    Гледах интервю с нея, как го обикнала и т. н. , но нещо не и повярвах. Явно и тя не си е вярвала.

    12:10 08.11.2025

  • 67 Боко праните гащи

    11 2 Отговор
    Роската е мека мара

    12:11 08.11.2025

  • 68 БАРС

    12 0 Отговор
    АБЕ ТО ПО ХОРАТА ХОДИ.АМА ТУКА НЕЩО МОРКОВЪТ МУ ЯВНО ПОСТОЯННО му СОЧИ 6.30 ЧАСА. А СКОРО ЩЕ ИМА ДРУГА НОВИНА ,ЧЕ ДЕСИТО СИ Е НАМЕРИЛА НЕЩО МНОГО ПО МЛАДО ОТ НЕЯ И ЧЕ Е ЩАСЛИВА И ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ ЩЕ СИ ПЛАЩА ЯКО НА МЛАДОКА ОТ ПАРИТЕ придуОбити то Ще са мил.от развода А И ВИЛИ И КЪЩИ В ГЪРЦИЯ И Т.Н.можеби Росен НЯМА ПОВЕЧЕ да сё ПОКАЗВА пред ТВ и да оплюва Раша.

    12:11 08.11.2025

  • 69 Ха ха ха ха

    6 2 Отговор
    Изглеждаха като красавицата и нейния чичо от провинцията облечен в костюм. Тя все още така красива а той все със същия костюм и същата провинция.

    12:14 08.11.2025

  • 70 Вероятно психаря

    4 2 Отговор
    Бие жени

    12:14 08.11.2025

  • 71 Браво

    5 2 Отговор
    Хубавите ябълки прасетата ги ядат, но тя явно се е усетила.

    12:16 08.11.2025

  • 72 Е, то остава

    11 2 Отговор
    Жена му да се е изнесла, а тъщата да е останала! Голям смях щеше да падне!

    12:18 08.11.2025

  • 73 Гредай сега

    6 4 Отговор
    Колко мераклии ще се редят на опашка. Все на един ще върже. От сега му завиждам.

    12:18 08.11.2025

  • 74 ТУКА СЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Посвършили са":

    ИЗЛЪГА

    12:18 08.11.2025

  • 75 Хей мъже

    7 6 Отговор
    Плюете по Роско,ама нали знаите че и вие няма да сте вечно сексуални?Ще ви омекнат и вашите генитали.Така че по-полека с обидите.

    12:19 08.11.2025

  • 76 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 0 Отговор
    Всяка меркантилна женка може да трае ЛГБТ съпруг докато е финансово красив.

    ПОсле шут изотзаде.

    12:23 08.11.2025

  • 77 Евроджендър

    10 2 Отговор
    Е то беше ясно че с тая обратна ръкавица всичко беше само за парлама

    12:24 08.11.2025

  • 78 маке

    9 0 Отговор
    Време е вече Роската да се омъжи официално

    12:40 08.11.2025

  • 79 Крум

    6 2 Отговор
    Крайно време..беше...тая п-ка Плевнелиев трябва да си намери някой травестит...всички да са щастливи...

    12:41 08.11.2025

  • 80 Механик

    7 0 Отговор
    Ах тази дълга ръка на Кремъл!!! Ах този лош, лош Путин!!
    А като се сетя какви суперлативи леехте за "влюбената двойка" и за огромното им щастие!!
    То беше либоф, то беше чуду.

    12:43 08.11.2025

  • 81 Коста

    4 0 Отговор
    Дрса го е фАанала на калъп с Асан Василев

    12:46 08.11.2025

  • 82 хмммм

    2 0 Отговор
    Чехълчо я излъга..

    12:56 08.11.2025

  • 83 Деса. Б

    4 0 Отговор
    Мила Роси, пренасям се при фитнес треньора ми, не ме чакай.

    13:04 08.11.2025

  • 84 ООрана държава

    0 0 Отговор
    То се знаеше, тоя пуtио не става за нищо

    13:07 08.11.2025

  • 85 Само да добавя

    0 0 Отговор
    Богатые тоже плачут. Гледахме сериала най-напред по руската телевизия.

    13:12 08.11.2025