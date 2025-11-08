Деси Банова и Росен Плевнелиев слагат край на брака си

Деси Банова и бившият президент Росен Плевнелиев сложиха край на брака си, пише Woman.bg.

Слуховете за раздялата на известната двойка циркулират от известно време сред близкото им обкръжение, съобщава сайтът Narod.bg.

Преди няколко дни бившата манекенка събра багажа си и напусна семейното жилище. Банова се изнесе заедно с дъщеря си Йоанка и сина си Йоан в друг апартамент, разкрива източник, близък до семейството. Все още не е ясно дали с тях е заминала и майката на Деси, която се грижеше за децата и домакинството и се ползваше с особена симпатия от Плевнелиев.

До момента на раздялата семейството живееше в луксозен имот в престижния затворен комплекс „Резиденшъл парк“ - проект, изграден от компанията на бившия държавен глава.