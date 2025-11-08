Деси Банова и Росен Плевнелиев слагат край на брака си

Деси Банова и бившият президент Росен Плевнелиев сложиха край на брака си, пише Woman.bg.
Слуховете за раздялата на известната двойка циркулират от известно време сред близкото им обкръжение, съобщава сайтът Narod.bg.
Преди няколко дни бившата манекенка събра багажа си и напусна семейното жилище. Банова се изнесе заедно с дъщеря си Йоанка и сина си Йоан в друг апартамент, разкрива източник, близък до семейството. Все още не е ясно дали с тях е заминала и майката на Деси, която се грижеше за децата и домакинството и се ползваше с особена симпатия от Плевнелиев.
До момента на раздялата семейството живееше в луксозен имот в престижния затворен комплекс „Резиденшъл парк“ - проект, изграден от компанията на бившия държавен глава.
1 пенсионер от Варна
11:17 08.11.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #36
11:17 08.11.2025
3 Ах Ох
11:17 08.11.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
11:18 08.11.2025
5 ккк
11:18 08.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
11:19 08.11.2025
8 Mими Кучева🐕🦺
11:19 08.11.2025
9 Съдията
11:20 08.11.2025
10 Обективни истини
11:20 08.11.2025
11 Абе
Коментиран от #21
11:20 08.11.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:21 08.11.2025
13 Е , тя
Коментиран от #24
11:21 08.11.2025
14 Верно ли
11:21 08.11.2025
15 село
А бабата може и да е останала. Сега поне няма да го дели с никого.
Коментиран от #22, #25
11:21 08.11.2025
16 Лост
Коментиран от #40
11:21 08.11.2025
17 Мда
Осигурена за цял живот!
Време е в България проституция та да се узакони. Ерген, Биг Брадъра люпилня за бъдещи ВИП проститутки.
11:21 08.11.2025
18 12340
11:21 08.11.2025
19 Ах Ох
11:22 08.11.2025
20 НАБОРЕ
11:23 08.11.2025
21 Пеперуда
До коментар #11 от "Абе":От цвят на цвят ! Нито манекенка , нито синоптичка ! Къдроглава и куха селянка .
11:23 08.11.2025
22 Абе
До коментар #15 от "село":Ти представяш ли си, кАжи чесно.
11:24 08.11.2025
23 Напуснала
11:24 08.11.2025
24 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #13 от "Е , тя":Да ,мама Банова е стара перачка интересчийка !😎🤣🤣🤣🤣🤣👍
11:25 08.11.2025
25 Абе да бе
До коментар #15 от "село":И сега Роско баща ли ще е или дядо на децата?
11:26 08.11.2025
26 123456
11:29 08.11.2025
27 Абе
11:29 08.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Лили Шпекова 🥒
11:30 08.11.2025
30 Плевньо сега под чии чехъл ще да е?
11:31 08.11.2025
31 Сорос
11:31 08.11.2025
32 Бай Ху (By Who)
11:35 08.11.2025
33 Последния Софиянец
Деса ги е засекла
Коментиран от #39
11:36 08.11.2025
34 Перо
11:37 08.11.2025
35 Деси Банова
11:37 08.11.2025
36 Бай Ху (By Who)
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Господине, казва се исплиска легена.
Рита се камбаната, но за радос тук случая не е такъв.
Коментиран от #44
11:38 08.11.2025
37 Мухаа ха!
11:41 08.11.2025
38 ганев
11:41 08.11.2025
39 007 лиценз ту кил
До коментар #33 от "Последния Софиянец":Бре, ти да видиш ирландската пастирка. Да му се не надява човек.
11:41 08.11.2025
40 Моарейн
До коментар #16 от "Лост":Ако не е Путин, то със сигурност ще са виновни Тиквун и Шиши.
11:44 08.11.2025
41 Урсул фон РептиЛайнян🐍
11:44 08.11.2025
42 Р Г В
Ако се върнем назад в годините ще осъзнаем че думите на първата му съпруга / ега си президента който избраха / са основателни. Истината рано или късно лъсва.
11:45 08.11.2025
43 Посвършили са
Коментиран от #74
11:46 08.11.2025
44 Господине,
До коментар #36 от "Бай Ху (By Who)":Изговатя се изплиска и така се и пише...не иСплиска.
Коментиран от #48
11:46 08.11.2025
45 Жечка
11:46 08.11.2025
46 Дън Бай
11:47 08.11.2025
47 Хората
Пожелавам им да намерят пътя си!
11:47 08.11.2025
48 поправям се,
До коментар #44 от "Господине,":Изговаря...
11:47 08.11.2025
49 Този не може да е е
11:48 08.11.2025
50 Шута
11:48 08.11.2025
51 Плевнелиев
Според мнозина, Деси Банова прави изключително малоумна грешка като оставя съпруга си, заради единия чеп, защото когато онзи й се насити, ще остане не само без подкрепата на мъжа си, но и без възможностите му
Коментиран от #52
11:49 08.11.2025
52 Чепът си е баш много важен
До коментар #51 от "Плевнелиев":Не е така.
11:51 08.11.2025
53 Фейк на часа
Коментиран от #55
11:53 08.11.2025
54 Мале, мале
11:55 08.11.2025
55 Ихооо
До коментар #53 от "Фейк на часа":За нидал ше се омъжи, двамата са заклети евроатлантици
11:56 08.11.2025
56 Фейк на часа
11:57 08.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Одобрявам
12:03 08.11.2025
59 Нищо чудно
Коментиран от #64
12:06 08.11.2025
60 И двамата са брак
12:07 08.11.2025
61 Мдаааа.... ясно
12:07 08.11.2025
62 бай ви ухилко
молете се за мен да не ми вземе половината парици и имот
12:08 08.11.2025
63 Да помогнем на
12:08 08.11.2025
64 Факт
До коментар #59 от "Нищо чудно":Всеки с проблемите си!
12:09 08.11.2025
65 роско
12:09 08.11.2025
66 Убедително
12:10 08.11.2025
67 Боко праните гащи
12:11 08.11.2025
68 БАРС
12:11 08.11.2025
69 Ха ха ха ха
12:14 08.11.2025
70 Вероятно психаря
12:14 08.11.2025
71 Браво
12:16 08.11.2025
72 Е, то остава
12:18 08.11.2025
73 Гредай сега
12:18 08.11.2025
74 ТУКА СЕ
До коментар #43 от "Посвършили са":ИЗЛЪГА
12:18 08.11.2025
75 Хей мъже
12:19 08.11.2025
76 Др.Тодор Живков 🇧🇬
ПОсле шут изотзаде.
12:23 08.11.2025
77 Евроджендър
12:24 08.11.2025
78 маке
12:40 08.11.2025
79 Крум
12:41 08.11.2025
80 Механик
А като се сетя какви суперлативи леехте за "влюбената двойка" и за огромното им щастие!!
То беше либоф, то беше чуду.
12:43 08.11.2025
81 Коста
12:46 08.11.2025
82 хмммм
12:56 08.11.2025
83 Деса. Б
13:04 08.11.2025
84 ООрана държава
13:07 08.11.2025
85 Само да добавя
13:12 08.11.2025