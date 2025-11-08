Новини
Любопитно »
Джеймс Уотсън, съоткривателят на ДНК, почина на 97 години

Джеймс Уотсън, съоткривателят на ДНК, почина на 97 години

8 Ноември, 2025 14:39 399 1

  • джеймс уотсън-
  • днк-
  • почина

Нобелистът оставя след себе си революционно откритие и противоречиви изказвания

Джеймс Уотсън, съоткривателят на ДНК, почина на 97 години - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Носителят на Нобелова награда за физиология и медицина Джеймс Уотсън, отличен за приноса си в откриването на структурата на ДНК, почина на 97-годишна възраст, съобщават осведомителните агенции, предава БТА.

Смъртта му е настъпила в хоспис, обявиха от Cold Spring Harbor Laboratory в Лонг Айланд, където Уотсън работи дълги години.

Джеймс Уотсън е сред откривателите на структурата на ДНК през 1953 г., когато е едва на 24 години. Постижението му го превръща в уважавана личност в научния свят в продължение на десетилетия. Към края на живота си обаче той се сблъска с критика заради обидни изказвания, включително твърдението, че чернокожите са по-малко интелигентни от белокожите.

Уотсън поделя Нобеловата награда за 1962 г. с британците Франсис Крик и Морис Уилкинс за откритието, че дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) представлява двойна спирала, изградена от две вериги, увиващи се една около друга.

Откритието е революционно, тъй като показва как се съхранява наследствената информация и как клетките дублират ДНК при деленето си. Двойната спирала се превръща в разпознаваем символ на науката, появявайки се в творби на Салвадор Дали и върху британска пощенска марка.

Работата на Уотсън и Крик улеснява развитието на нови методи за лечение на болести, идентифициране на човешки останки, криминални разследвания чрез ДНК проби, проследяване на родословни дървета и др., като същевременно повдига редица етични въпроси.

“С Франсис Крик направихме откритието на века, това беше много ясно", казва Уотсън, цитиран от Асошиейтед прес. По-късно той добавя: "Нямаше как да предвидим експлозивния ефект на двойната спирала върху науката и обществото".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 0 Отговор
    Твърдението му се доказва постоянно ...ежедневно и ежеминутно , навсякъде по Света !!! Не виждам защо някой трябва да се чувства обиден , то е неоспорим природен факт !!! Еволюционен факт ....!!!

    14:56 08.11.2025