"Есетрова Луна"- какво ни носи последното лятно пълнолуние

Пълнолунието на 9 август в 10:55ч във Водолей носи мощна енергия на промяната, свободата и нестандартното мислене.

Последното лятно пълнолуние е известно още като Златната или Есетрова Луна и носи изключително мощна енергия на осъзнаване, проявление, освобождение, особено за емоционални и семейни желания, както и за финансови цели.

В този момент може да почувстваме нужда да проявим независимост във взаимоотношенията, да спрем да се адаптираме към очакванията на другите хора и да започнем да изграждаме по-свободни и автентични връзки. Също така, пълнолунието във Водолей може да донесе неочаквани, нестандартни обрати и изненади в личния ви живот, особено ако имате партньор с уникална личност или нестандартни възгледи.

Пълнолунието във Водолей ще отвори вратата към финали и трансформации в сферата на любовните взаимоотношения. Водолей ни насърчава да се освободим от стари и остарели концепции за любовта, от това, което ни държи в рамки и ограничава свободата ни, пише novini.bg.

Това пълнолуние ни кани да се освободим от ограниченията, които вече не служат на нашето израстване и да стъпим в свят на нови възможности със смелост и вяра в себе си. Независимо дали става въпрос за приятелства, идеи, планове или дори технологии, които сме надраснали. Това е идеално време за вътрешна революция, за смелостта да изоставим нещо познато за нещо, което по-добре отразява кои сме.

Този период е идеален за освобождаване от стари модели и отваряне към нови идеи. Водолей ни насърчава да мислим нестандартно и да търсим решения, които може да са нетрадиционни, но много ефективни.

Тъй като обаче Водолей е въздушен знак, може да почувстваме и известна емоционална дистанция или безпокойство. Това е време, когато е важно да балансираме индивидуалните нужди с нуждите на общността, както и да намерим начин да изразим емоциите си по автентичен начин, без да губим чувство за лична свобода. Пълнолунието във Водолей е възможност за духовно освежаване и отваряне към бъдещето с нови перспективи.

Пълнолунието във Водолей носи енергия на свобода и иновации. Възползвайте се от този момент, за да освободите креативността си, да разпознаете и освободите старите модели и да се отворите за нови възможности. Подгответе се за време на открития и промени и нека пълнолунието във Водолей донесе просветление и нова перспектива по вашия път.

Ако имате желание, което е особено важно за вас - това е перфектната възможност да го изпратите към Вселената.

Това е лунен момент, когато вратата между подсъзнанието и съзнанието се отваря и когато едно искрено желание е достатъчно, за да промени посоката на живота. Ако вярвате в силата на Луната, това е вашата нощ. Пригответе лист хартия, свещ и сърце, изпълнено с вяра – и изпълнете този ритуал.

Снабдете се с: една бяла свещ, малка купа с вода, лист и химикал, мир и тишина

Ритуала: В полунощ запалете свещта, вземете хартията и запишете само едно желание - това, което сърцето ви желае най-много.

Погледнете пламъка на свещта и тихо прошепнете желанието си 3 пъти.

Сгънете хартията и я поставете под купата с вода до леглото. Оставете там да стои цяла нощ.

На сутринта изгорете хартията (ако можете) или я поставете на безопасно място.

Този ритуал е прост, но мощен – той използва водата като пречистващ елемент и Луната като източник на енергия за осъзнаване.