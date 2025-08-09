Новини
Любопитно »
"Есетрова Луна"- какво ни носи последното лятно пълнолуние

"Есетрова Луна"- какво ни носи последното лятно пълнолуние

9 Август, 2025 09:46 827 9

  • есетрова луна-
  • пълнолуние-
  • водолей-
  • астрология

Пълнолунието във Водолей настъпва днес в 10:55

"Есетрова Луна"- какво ни носи последното лятно пълнолуние - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пълнолунието на 9 август в 10:55ч във Водолей носи мощна енергия на промяната, свободата и нестандартното мислене.

Последното лятно пълнолуние е известно още като Златната или Есетрова Луна и носи изключително мощна енергия на осъзнаване, проявление, освобождение, особено за емоционални и семейни желания, както и за финансови цели.

В този момент може да почувстваме нужда да проявим независимост във взаимоотношенията, да спрем да се адаптираме към очакванията на другите хора и да започнем да изграждаме по-свободни и автентични връзки. Също така, пълнолунието във Водолей може да донесе неочаквани, нестандартни обрати и изненади в личния ви живот, особено ако имате партньор с уникална личност или нестандартни възгледи.

Пълнолунието във Водолей ще отвори вратата към финали и трансформации в сферата на любовните взаимоотношения. Водолей ни насърчава да се освободим от стари и остарели концепции за любовта, от това, което ни държи в рамки и ограничава свободата ни, пише novini.bg.

Това пълнолуние ни кани да се освободим от ограниченията, които вече не служат на нашето израстване и да стъпим в свят на нови възможности със смелост и вяра в себе си. Независимо дали става въпрос за приятелства, идеи, планове или дори технологии, които сме надраснали. Това е идеално време за вътрешна революция, за смелостта да изоставим нещо познато за нещо, което по-добре отразява кои сме.

Този период е идеален за освобождаване от стари модели и отваряне към нови идеи. Водолей ни насърчава да мислим нестандартно и да търсим решения, които може да са нетрадиционни, но много ефективни.

Тъй като обаче Водолей е въздушен знак, може да почувстваме и известна емоционална дистанция или безпокойство. Това е време, когато е важно да балансираме индивидуалните нужди с нуждите на общността, както и да намерим начин да изразим емоциите си по автентичен начин, без да губим чувство за лична свобода. Пълнолунието във Водолей е възможност за духовно освежаване и отваряне към бъдещето с нови перспективи.

Пълнолунието във Водолей носи енергия на свобода и иновации. Възползвайте се от този момент, за да освободите креативността си, да разпознаете и освободите старите модели и да се отворите за нови възможности. Подгответе се за време на открития и промени и нека пълнолунието във Водолей донесе просветление и нова перспектива по вашия път.

Ако имате желание, което е особено важно за вас - това е перфектната възможност да го изпратите към Вселената.

Това е лунен момент, когато вратата между подсъзнанието и съзнанието се отваря и когато едно искрено желание е достатъчно, за да промени посоката на живота. Ако вярвате в силата на Луната, това е вашата нощ. Пригответе лист хартия, свещ и сърце, изпълнено с вяра – и изпълнете този ритуал.

  • Снабдете се с: една бяла свещ, малка купа с вода, лист и химикал, мир и тишина
  • Ритуала: В полунощ запалете свещта, вземете хартията и запишете само едно желание - това, което сърцето ви желае най-много.
  • Погледнете пламъка на свещта и тихо прошепнете желанието си 3 пъти.
  • Сгънете хартията и я поставете под купата с вода до леглото. Оставете там да стои цяла нощ.
  • На сутринта изгорете хартията (ако можете) или я поставете на безопасно място.
  • Този ритуал е прост, но мощен – той използва водата като пречистващ елемент и Луната като източник на енергия за осъзнаване.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Такава

    5 0 Отговор
    Луна най добре се гледа когато някой се е сгушил в прегръдките ти !

    Коментиран от #6

    09:48 09.08.2025

  • 2 По точно

    2 0 Отговор
    Последното лятно пълнолуние ще бъде следващия месец.

    09:48 09.08.2025

  • 3 в кратце

    2 1 Отговор
    "Есетрова Луна" ни носи плащания в евро.

    09:49 09.08.2025

  • 4 Невредими са пътищата

    0 0 Отговор
    Нима не знаеш? Нима не си слушал, че вечният Бог Господ е сътворил земните предели, че Той не се уморява и не изнемогва, че Неговият разум е непознаваем? Ис. 40:28

    Коментиран от #9

    09:59 09.08.2025

  • 5 Неведоми са пътищата

    0 0 Отговор
    Нима не знаеш? Нима не си слушал, че вечният Бог Господ е сътворил земните предели, че Той не се уморява и не изнемогва, че Неговият разум е непознаваем? Ис. 40:28

    10:00 09.08.2025

  • 6 Вещица

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Такава":

    Ще летя гола и свободна на лунната светлина!

    Коментиран от #7

    10:02 09.08.2025

  • 7 Лети !

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вещица":

    Време ти е да отлитнеш надалеч...

    10:13 09.08.2025

  • 8 Вудулейка

    0 0 Отговор
    Снабдете се с една бяла свещ, по дебеличка, и в полунощ - действайте.

    10:36 09.08.2025

  • 9 Хърмаяни

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Невредими са пътищата":

    Няма ли достатъчно попски сайтове, че тука си дошъл да тролиш?

    10:38 09.08.2025