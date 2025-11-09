Големият проблем с актьорското завръщане на Меган Маркъл – и той не е Хари или кралското семейство

Осем години след като обяви оттеглянето си от Холивуд, за да стане работещ член на кралското семейство, Меган Маркъл според съобщения възобновява актьорската си кариера и се завръща на екраните - този път като себе си.

Херцогинята на Съсекс, която се оттегли от кралските задължения през 2020 г., връщайки се в безопасността на Калифорния заради изтощение и желание за спокойствие, се смята, че снима сцени за предстоящия филм Close Personal Friends заедно с Лили Колинс, Бри Ларсън и Джак Куейд, според The Sun.

Източник от студиото разказа, че Маркъл е била на снимачната площадка на продукцията на Amazon MGM Studios в Пасадена тази седмица. Филмът, който проследява живота на два двойки - една известна и една не, които стават приятели, се оказва „голям момент“ за Маркъл и „означава завръщането ѝ към това, което наистина обича“. Според източника, херцогинята е „залята с предложения“ за връщане пред камера, но тази роля, може би най-лесната в кариерата ѝ - „се е почувствала правилна“. „Това е начинът на Меган постепенно да се върне и да види дали ѝ харесва да бъде отново на снимачната площадка“, добавят от студиото, като уточняват, че всички са „много развълнувани“ и „заклели се в тайна“.

Решението на Маркъл да изиграе себе си в ролята, която бележи нейното завръщане, изглежда необичайно. През последната година тя беше ангажирана с „лесни“ занимания - грижа за пчели и приготвяне на сладкиши с второстепенни знаменитости в лайфстайл сериала With Love, Meghan, който предизвика редица критики. Може ли ролята ѝ като себе си да поправи репутацията ѝ? На пръв поглед изглежда малко вероятно.

44-годишната бивша звезда от Suits, която изигра паралегалката Рейчъл Зейн в продължение на седем сезона, беше солиден актьор, преди да се оттегли, за да се появява на балкони и да поздравява публика като част от кралските си задължения след сватбата си с принц Хари през 2017 г. „Никога не се тревожех за сцените ѝ. Знаех, че ще изпълни ролята точно както трябва,“ сподели Тим Матесън, актьор от The West Wing, за опита си да режисира Маркъл през първи сезон на Suits, добавяйки, че решението ѝ да напусне актьорството „беше смел ход“.

Сега обаче ролята ѝ като себе си изглежда прекалено безопасна и донякъде неправилна. Винаги има нещо леко неловко, когато известна личност играе себе си в кино: Доналд Тръмп в Сам вкъщи, Ал Пачино в Jack and Jill, Кейти Пери в Zoolander 2 са само няколко примера. Маркъл се завърна на екраните след паузата си в Холивуд с документалния филм Harry & Meghan през 2022 г., последван от два сезона на With Love, Meghan през март и август 2025 г., в които готвеше и твореше заедно със звезди като Минди Калинг и Тан Франс от Queer Eye, опитвайки се да оправдае сделката си със стрийминг платформата - оценявана на над 100 милиона долара. Специален коледен епизод на With Love, Meghan, озаглавен Holiday Celebration, се очаква да излезе през декември за празничния сезон.

През август многомилионната сделка на Съсекс с Netflix загуби част от престижa си, след като стана „първо право на преглед“ вместо ексклузивен договор. Netflix вече може да види съдържанието на двойката и да каже „да“ или „не“ преди всички останали, но не е задължена да го стриймва. Това подчертава, че нищо, което Маркъл е представила като себе си, не е постигнало успеха на Suits - последната ѝ наистина силна роля.

Възможно е истинската причина, поради която Маркъл избира да играе себе си, да е, че личният ѝ бранд е толкова силен след всичко това Netflix внимание, че би било трудно убедително да изиграе някой друг - без сериозен грим или сложен костюм. Въпреки това, според People, Маркъл, която е преживяла достатъчно трудности през последното десетилетие, се чувства „спокойна и щастлива“ за малката си роля. След цялата критика и отрицателни отзиви, поемането на голям творчески риск изглежда било твърде страшно. Понякога е по-добре да се довериш на дявола, когото познаваш - дори ако това си ти самата.