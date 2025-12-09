Новини
Меган Маркъл отчаяно се опитва да се свърже с баща си след ампутацията

9 Декември, 2025 16:01 701 4

Херцогинята е звъняла по болници във Филипините, за да открие как е баща ѝ

Меган Маркъл отчаяно се опитва да се свърже с баща си след ампутацията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл се опитва да установи контакт с баща си Томас след информацията, че той е претърпял ампутация на левия крак. Това съобщават източници, близки до херцогинята, цитирани от британските медии.

Според тях Меган лично е звъняла в няколко болници във Филипините в опит да идентифицира лечебното заведение, чието лого се вижда на болничната му престилка в публикуваните снимки. 81-годишният Маркъл е преминал през спешна тричасова операция тази седмица, при която е бил отстранен левият му крак до под коляното вследствие на кръвен съсирек, довел до тежка тъканна некроза.

Преди това херцогинята е направила опит да се свърже с баща си по имейл, тъй като не разполага с актуален негов телефонен номер. Двамата са в обтегнати отношения и не поддържат контакт от 2018 г. – периода преди сватбата на Меган и принц Хари. Източници твърдят, че Маркъл-старши не разполага с телефон в болницата и не може да отговори. Херцогинята е помолила своя PR екип да се свърже с журналисти, които поддържат връзка с баща ѝ, за да получи адреса му и да му изпрати лично писмо. Засега тези опити остават без резултат.

Синът му Томас Маркъл-младши разкри пред Daily Mail, че е закарал баща си първо в местна болница, където лекарите установили необходимост от незабавна ампутация. „Казаха, че няма избор – или операция, или може да умре“, заяви той. По думите му Томас Маркъл е настанен в интензивно отделение в град Себу.

Опитът на Меган да се свърже с баща си по имейл също е бил неуспешен, тъй като писмото е изпратено на адрес, който той не е използвал от около пет години. От екипа на херцогинята уточняват, че ако Маркъл предостави актуален имейл адрес, съобщението ще бъде препратено незабавно.

Източник, близък до Меган, коментира, че Daily Mail не е потърсил нейния екип за проверка на информацията преди публикуването на статията: „Ако бяха попитали – особено предвид цитатите от г-н Маркъл и болничния персонал – щяхме просто да им кажем да го помолят да провери електронната си поща.“


  • 1 1488

    7 0 Отговор
    е ме занимавайте с некви пиендурници, кyрвu и наркомани

    16:02 09.12.2025

  • 2 Пак ще се

    2 0 Отговор
    вадят кинти от несъществуващи минали драми от детството, и любовта на малката Мегън, към липсващия татко. Страхотно.

    16:06 09.12.2025

  • 3 Пиянка Залянка

    1 1 Отговор
    Последно го мярнах в кв. Столипиново, дърпаше една количка с желязо и 4 кучета вървяха с него

    16:11 09.12.2025

  • 4 Години

    7 0 Отговор
    наред се срамуваше , че е беден и обикновен човек и не искаше да има какъвто и да е контакт с него . Дори на сватбата с горкия Хари не го покани , а само чернокожата си майка .

    16:14 09.12.2025