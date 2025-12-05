Бащата на Меган Маркъл се бори за живота си след ампутация на крака

Бащата на Меган Маркъл – 81-годишният Томас Маркъл – е преминал спешна животоспасяваща операция за ампутация на левия крак под коляното във Филипините, съобщава “Daily Mail”.

По данни на изданието бившият холивудски осветител е бил приет по спешност, след като внезапно развил масивен кръвен съсирек, довел до прекъсване на кръвоснабдяването на крайника и бърза некроза на тъканите. Операцията е продължила около три часа, като лекарите са били принудени да отстранят целия долен сегмент на крака, за да предотвратят риск от сепсис и фатални усложнения.

Синът му, Томас Маркъл-младши, потвърди, че баща му е бил транспортиран първо в местна болница, а след това – с линейка и включени сирени – в по-голям медицински център в Себу, където незабавно е бил опериран. „Не беше оставен избор. Това беше въпрос на живот и смърт“, казва той. Лекарите очакват пациентът да премине и втора процедура за премахване на остатъчен съсирек в бедрото.

Томас Маркъл се намира в интензивно отделение в стабилно, но критично състояние. Медиците уточняват, че следващите 48–72 часа са решаващи за предотвратяване на инфекция и усложнения, характерни за пациенти в напреднала възраст.

Бащата на херцогинята на Съсекс се премести във Филипините в началото на годината, търсейки „по-спокоен живот“ далеч от публичността и напрежението, свързано с многогодишното му отчуждение от Меган и принц Хари. Той никога не е срещал зет си, нито внуците си Арчи и Лилибет.

Здравословните проблеми на Томас Маркъл се задълбочиха през последните години. Той получи масивен инсулт през 2022 г., който доведе до временна загуба на говора. Още преди сватбата на Меган през 2018 г. е претърпял два инфаркта и не успя да присъства на церемонията в параклиса „Сейнт Джордж“ – събитие, което допълнително обтегна отношенията между тях.

Пред „Daily Mail“ Маркъл е споделял, че най-голямото му желание е да се срещне с внуците си „преди да умре“. Въпреки това херцозите на Съсекс не са коментирали публично здравословната му криза.

Семейството на Томас Маркъл съобщава, че е получило значителна подкрепа от хора по целия свят и настоява за дискретност, докато той се възстановява от тежката операция.