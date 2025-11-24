Новини
Нов проблем за Димо Алексиев: Актьорът е потънал в дългове

24 Ноември, 2025

След скандала с шофирането в нетрезво състояние работата на актьора рязко секна, включително и най-доходоносното му участие - "Игри на волята"

Нов проблем за Димо Алексиев: Актьорът е потънал в дългове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият водещ на "Игри на волята" Димо Алексиев преживява най-трудния период в кариерата и личния си живот, след като скандалът с шофиране в нетрезво състояние го извади от телевизията и му затвори почти всички професионални врати.

Актьорът е затънал в дългове за над 75 000 лева – 60 000 лв. потребителски кредит от банка и 15 000 лв. бърз заем. Погасяването им се оказало непосилно след рязкото спиране на телевизионните и театралните му ангажименти. Има месеци, в които Димо изобщо не успявал да покрие вноските, пише "Уикенд".

Наскоро се стигнало дотам да поиска 5000 лева на заем от заможен свой колега, за да изпрати детето си на училище.

На този мрачен фон дойде и първата светлина в тунела. Ямболският драматичен театър подаде ръка на Алексиев и му предложи участие в новата премиера на трупата – комедията "Мъжете предпочитат да излъжат".

Премиерата е насрочена за 8 декември в Бургас, а Димо ще си партнира с Йоана Буковска и местни актьори. За първи път спектакълът ще бъде играен с новия му актьорски състав.

Това е първата му поява на сцена от години, след като през 2020 г. напусна театъра, за да се отдаде на далеч по-доходоносната телевизия. Тогава той бе в пика си – участия в "Откраднат живот", "Ягодова луна", "Черешката на тортата", "Маскираният певец", "Като две капки вода" и, разбира се, "Игри на волята". Димо Алексиев засне и филма "Дани. Легенда. Бог".

Телевизионната кариера му осигуряваше високи хонорари при минимален риск. Докато не дойде фаталната нощ, когато бе арестуван за шофиране с алкохол след участие в "Черешката на тортата".

Скандалът доведе до уволнение от "Игрите", до замразяване на всички бъдещи предложения и до пълно отдръпване на продуцентите. В крайна сметка му беше позволено само да работи зад кадър на риалитито този сезон – да се занимава със съоръженията. След края на снимките отново остана без доходи. Затова поканата от Ямбол идва като шанс за рестарт.

Преди телевизионните успехи Димо Алексиев имаше много силна театрална биография – спектакли във Варненския театър, Народния театър, Театър "Българска армия", участия в НДК и фестивала в Авиньон. Наградата "Аскеер" за ролята му в "Калигула" го позиционира сред най-обещаващите актьори на своето поколение.

Но, уви, малко по-отговорно отношение можеше да предотврати спирката на стремглавата му траектория към славата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хах

    14 3 Отговор
    Сигурно и цъка на машинките ?

    12:32 24.11.2025

  • 2 ами,

    20 3 Отговор
    Кой каквото сам си направи никой друг не може да му го направи.

    12:35 24.11.2025

  • 3 Бендида

    27 1 Отговор
    Не разбирам,ако нямаш пари, има държавни училища.

    ,,Наскоро се стигнало дотам да поиска 5000 лева на заем от заможен свой колега, за да изпрати детето си на училище."

    12:35 24.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бушприт

    14 0 Отговор
    И ние какво да направим по въпроса?

    Коментиран от #16

    12:37 24.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Селянин

    7 1 Отговор
    Защо авоматично ми се трие коментара, като няма нищо нередно в него?

    Коментиран от #13

    12:38 24.11.2025

  • 9 в кратце

    7 0 Отговор
    Корабът "Тайтеник" е потънал в окена. Преди доста време.

    12:38 24.11.2025

  • 10 Дии

    11 1 Отговор
    И какво е направил с тия 75 000?

    Коментиран от #11

    12:41 24.11.2025

  • 11 Селянин

    15 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дии":

    Вероятно рушвет за да отърве панделата.

    12:46 24.11.2025

  • 12 Да,да

    3 0 Отговор
    Наздраве!

    13:02 24.11.2025

  • 13 Селянинът с колелото

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Селянин":

    И при мен е същото...
    Това са фактите уви !

    13:03 24.11.2025

  • 14 ООрана държава

    6 1 Отговор
    В панделата ще спестява и ще се издължи, стига го е играл жертва и чакал подаяние

    13:06 24.11.2025

  • 15 бай Даньо

    3 2 Отговор
    Лошооо, много лпшо.... давайте му работа на момчето

    13:07 24.11.2025

  • 16 МНЕНИЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "бушприт":

    Ами да събираме капачки

    13:07 24.11.2025

  • 17 Европеец

    12 1 Отговор
    В лидъл все още търсят работници. Какво го спира? Ще има пари, а ще има и време да участва в представления.

    13:08 24.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дгегег

    4 14 Отговор
    да благодарим на МВР за поредния съсипан и смачкан човешки живот.
    браво МВР

    Коментиран от #21, #22, #24

    13:18 24.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да благодарим на мвр

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "дгегег":

    Че тоя къркан задник не претрепа някой невинен човек......

    13:39 24.11.2025

  • 23 Замислен

    4 1 Отговор
    След толкова хитови роли и тлъсти хонорари,куде му са парите?Плюс стоте бона кредити.

    13:43 24.11.2025

  • 24 И кой му е налмвал в устата

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "дгегег":

    Когато човек сам си направи незо и МВР не може да му го направи!
    Съсипали му скапания живот!

    13:48 24.11.2025

  • 25 Оги

    3 0 Отговор
    Мдааа, значи докато вземаше стотици хиляди от филми пичът не е спестил и един лев. Не ми е минало през главата, че може би невинаги ще тече като река. Е, ще си научи урока по трудния начин.

    13:53 24.11.2025

  • 26 Цвете

    3 1 Отговор
    ОСТАВЕТЕ ЧОВЕКА НА МИРА. СТИГА БЪРКАХТЕ ТАМ, КЪДЕТО НЯМАТЕ РАБОТА. ТОЛКОВА МНОГО ИМА ЗА ДРУГИ НЕЩА ДА СЕ ПИШЕ. ВЕЧЕ Е НЕКРАСИВО, САМО ТОЙ СИ ЗНАЕ, КАК ДА СЕ СПРАВИ С НАТРУПАНИТЕ МУ ПРОБЛЕМИ. 👓🧤👓⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️🇧🇬

    13:59 24.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 село Говнягово

    0 0 Отговор
    Уаууу както обича да казва този. За такива трябва пълно игнориране

    14:38 24.11.2025