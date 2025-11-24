Нов проблем за Димо Алексиев: Актьорът е потънал в дългове

Бившият водещ на "Игри на волята" Димо Алексиев преживява най-трудния период в кариерата и личния си живот, след като скандалът с шофиране в нетрезво състояние го извади от телевизията и му затвори почти всички професионални врати.
Актьорът е затънал в дългове за над 75 000 лева – 60 000 лв. потребителски кредит от банка и 15 000 лв. бърз заем. Погасяването им се оказало непосилно след рязкото спиране на телевизионните и театралните му ангажименти. Има месеци, в които Димо изобщо не успявал да покрие вноските, пише "Уикенд".
Наскоро се стигнало дотам да поиска 5000 лева на заем от заможен свой колега, за да изпрати детето си на училище.
На този мрачен фон дойде и първата светлина в тунела. Ямболският драматичен театър подаде ръка на Алексиев и му предложи участие в новата премиера на трупата – комедията "Мъжете предпочитат да излъжат".
Премиерата е насрочена за 8 декември в Бургас, а Димо ще си партнира с Йоана Буковска и местни актьори. За първи път спектакълът ще бъде играен с новия му актьорски състав.
Това е първата му поява на сцена от години, след като през 2020 г. напусна театъра, за да се отдаде на далеч по-доходоносната телевизия. Тогава той бе в пика си – участия в "Откраднат живот", "Ягодова луна", "Черешката на тортата", "Маскираният певец", "Като две капки вода" и, разбира се, "Игри на волята". Димо Алексиев засне и филма "Дани. Легенда. Бог".
Телевизионната кариера му осигуряваше високи хонорари при минимален риск. Докато не дойде фаталната нощ, когато бе арестуван за шофиране с алкохол след участие в "Черешката на тортата".
Скандалът доведе до уволнение от "Игрите", до замразяване на всички бъдещи предложения и до пълно отдръпване на продуцентите. В крайна сметка му беше позволено само да работи зад кадър на риалитито този сезон – да се занимава със съоръженията. След края на снимките отново остана без доходи. Затова поканата от Ямбол идва като шанс за рестарт.
Преди телевизионните успехи Димо Алексиев имаше много силна театрална биография – спектакли във Варненския театър, Народния театър, Театър "Българска армия", участия в НДК и фестивала в Авиньон. Наградата "Аскеер" за ролята му в "Калигула" го позиционира сред най-обещаващите актьори на своето поколение.
Но, уви, малко по-отговорно отношение можеше да предотврати спирката на стремглавата му траектория към славата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хах
12:32 24.11.2025
2 ами,
12:35 24.11.2025
3 Бендида
,,Наскоро се стигнало дотам да поиска 5000 лева на заем от заможен свой колега, за да изпрати детето си на училище."
12:35 24.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 бушприт
Коментиран от #16
12:37 24.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Селянин
Коментиран от #13
12:38 24.11.2025
9 в кратце
12:38 24.11.2025
10 Дии
Коментиран от #11
12:41 24.11.2025
11 Селянин
До коментар #10 от "Дии":Вероятно рушвет за да отърве панделата.
12:46 24.11.2025
12 Да,да
13:02 24.11.2025
13 Селянинът с колелото
До коментар #8 от "Селянин":И при мен е същото...
Това са фактите уви !
13:03 24.11.2025
14 ООрана държава
13:06 24.11.2025
15 бай Даньо
13:07 24.11.2025
16 МНЕНИЕ
До коментар #6 от "бушприт":Ами да събираме капачки
13:07 24.11.2025
17 Европеец
13:08 24.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 дгегег
браво МВР
Коментиран от #21, #22, #24
13:18 24.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да благодарим на мвр
До коментар #20 от "дгегег":Че тоя къркан задник не претрепа някой невинен човек......
13:39 24.11.2025
23 Замислен
13:43 24.11.2025
24 И кой му е налмвал в устата
До коментар #20 от "дгегег":Когато човек сам си направи незо и МВР не може да му го направи!
Съсипали му скапания живот!
13:48 24.11.2025
25 Оги
13:53 24.11.2025
26 Цвете
13:59 24.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 село Говнягово
14:38 24.11.2025