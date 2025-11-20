Новини
Любопитно »
Михаела Маринова и Тино се обединиха за първи дует (ВИДЕО)

Михаела Маринова и Тино се обединиха за първи дует (ВИДЕО)

20 Ноември, 2025 15:31 1 621 13

  • михаела маринова-
  • тино-
  • дует-
  • поп певица-
  • певец-
  • нова песен

Поп звездите пуснаха първото си съвместно парче "Ако можех"

Михаела Маринова и Тино се обединиха за първи дует (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певците Михаела Маринова и Тино направиха музикална изненада на феновете си с първо съвместно парче. Двамата влизат за първи път заедно в студио по време на последното издание на творческия лагер Sofia Songwriting Camp 2025, който се проведе в началото на октомври.

Неочакваната им творческа среща започва с директен разговор кой какво може да подари на другия. И ето как деликатността на Тино и вокалното майсторство на Михаела се смесват така, че Михаела да зазвучи по-меко от всякога, а Тино да разгърне вокалния си потенциал, така както рядко сме го чували.

Двамата, с помощта на шведския продуцент Emil Hovmark, създават една от най-чувствените и нежни български песни. Озаглавяват я "Ако можех" и плачат докато я пишат. След нея вече са приятели завинаги, преживели много специален музикален момент заедно.

Точно това ще откриете и в официалното видео към песента, в което талантливата млада режисьорка Рая Руменова гради сложния образ на любовта и тишината, от която тя понякога има нужда . Гледайте тук.

Премиерата на "Ако можех" е днес, 20 ноември, едновременно в YouTube каналите на Михаела Маринова и Тино, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    мишиту ли ше е на вокалите

    Коментиран от #4

    15:44 20.11.2025

  • 2 бай Бай

    4 2 Отговор
    Добри деца са, кефят ме.

    15:46 20.11.2025

  • 3 Див селянин

    2 4 Отговор
    Къи са тия звизди па ва?

    15:53 20.11.2025

  • 4 Брачед

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Тя ще е на тромпета

    15:54 20.11.2025

  • 5 Идън

    9 1 Отговор
    Хубав текст- хубаво видео- хубав дует- приятна песен...Успех!

    15:57 20.11.2025

  • 6 Хубаво

    2 1 Отговор
    Ама защо момчето си държи ръцете джобовете почти през цялото време …

    Коментиран от #7

    16:24 20.11.2025

  • 7 НойкоНоевски

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хубаво":

    студено му е :) Мишето прави много вятър и е простинал горкиот....

    17:32 20.11.2025

  • 8 Тино съм го гледала

    9 0 Отговор
    и слушала на живо в бар в Пловдив, преди да стана известен, изключително талантлив , впечатляващ и с присъствие, пожелавам му много успехи !Този тембър е запомнящ се!

    Коментиран от #11

    18:29 20.11.2025

  • 9 ами,

    3 1 Отговор
    Млади хора,талантливи с хубави гласове обаче много кахърни физиономи,депресивен текст и клип.От това ли имат нужда младите поколения.Не вярвам.Сега им е времето да са усмихнати,жизнерадостни и да грабят от живота с пълни шепи като правят песни за любов, щастие и светлина,не за тъга и раздели.Пускаш си тази песен и се разреваваш и депресираш.

    Коментиран от #13

    19:19 20.11.2025

  • 10 Пецата

    1 3 Отговор
    Музика дето не става за ракиа и салата разбираш ли вобще не ми я хвалете 🤣

    19:51 20.11.2025

  • 11 Фаранели

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тино съм го гледала":

    Може и да е супер талант и глас, ама що не го показва в песните си. Все дуети и все си мрънка под носа. Да го отпусне тоя глас, да покаже "вокалният си потенциал".

    22:24 20.11.2025

  • 12 прекрасни

    1 0 Отговор
    Млади, умни, интелигентни и талантливи.
    Успех на песента.

    00:21 21.11.2025

  • 13 да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ами,":

    Това е балада за хора, които имат своите чувства- а не се,,мачват,, на езика на жаргона- в безчувствени връзки.Те не оставят следа и са загуба на време.

    10:52 21.11.2025