Михаела Маринова и Тино се обединиха за първи дует (ВИДЕО)

Певците Михаела Маринова и Тино направиха музикална изненада на феновете си с първо съвместно парче. Двамата влизат за първи път заедно в студио по време на последното издание на творческия лагер Sofia Songwriting Camp 2025, който се проведе в началото на октомври.

Неочакваната им творческа среща започва с директен разговор кой какво може да подари на другия. И ето как деликатността на Тино и вокалното майсторство на Михаела се смесват така, че Михаела да зазвучи по-меко от всякога, а Тино да разгърне вокалния си потенциал, така както рядко сме го чували.

Двамата, с помощта на шведския продуцент Emil Hovmark, създават една от най-чувствените и нежни български песни. Озаглавяват я "Ако можех" и плачат докато я пишат. След нея вече са приятели завинаги, преживели много специален музикален момент заедно.

Точно това ще откриете и в официалното видео към песента, в което талантливата млада режисьорка Рая Руменова гради сложния образ на любовта и тишината, от която тя понякога има нужда . Гледайте тук.

Премиерата на "Ако можех" е днес, 20 ноември, едновременно в YouTube каналите на Михаела Маринова и Тино, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.