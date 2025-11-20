Михаела Маринова и Тино се обединиха за първи дует (ВИДЕО)

Певците Михаела Маринова и Тино направиха музикална изненада на феновете си с първо съвместно парче. Двамата влизат за първи път заедно в студио по време на последното издание на творческия лагер Sofia Songwriting Camp 2025, който се проведе в началото на октомври.
Неочакваната им творческа среща започва с директен разговор кой какво може да подари на другия. И ето как деликатността на Тино и вокалното майсторство на Михаела се смесват така, че Михаела да зазвучи по-меко от всякога, а Тино да разгърне вокалния си потенциал, така както рядко сме го чували.
Двамата, с помощта на шведския продуцент Emil Hovmark, създават една от най-чувствените и нежни български песни. Озаглавяват я "Ако можех" и плачат докато я пишат. След нея вече са приятели завинаги, преживели много специален музикален момент заедно.
Точно това ще откриете и в официалното видео към песента, в което талантливата млада режисьорка Рая Руменова гради сложния образ на любовта и тишината, от която тя понякога има нужда . Гледайте тук.
Премиерата на "Ако можех" е днес, 20 ноември, едновременно в YouTube каналите на Михаела Маринова и Тино, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.
1 1488
Коментиран от #4
15:44 20.11.2025
2 бай Бай
15:46 20.11.2025
3 Див селянин
15:53 20.11.2025
4 Брачед
До коментар #1 от "1488":Тя ще е на тромпета
15:54 20.11.2025
5 Идън
15:57 20.11.2025
6 Хубаво
Коментиран от #7
16:24 20.11.2025
7 НойкоНоевски
До коментар #6 от "Хубаво":студено му е :) Мишето прави много вятър и е простинал горкиот....
17:32 20.11.2025
8 Тино съм го гледала
Коментиран от #11
18:29 20.11.2025
9 ами,
Коментиран от #13
19:19 20.11.2025
10 Пецата
19:51 20.11.2025
11 Фаранели
До коментар #8 от "Тино съм го гледала":Може и да е супер талант и глас, ама що не го показва в песните си. Все дуети и все си мрънка под носа. Да го отпусне тоя глас, да покаже "вокалният си потенциал".
22:24 20.11.2025
12 прекрасни
Успех на песента.
00:21 21.11.2025
13 да уточним
До коментар #9 от "ами,":Това е балада за хора, които имат своите чувства- а не се,,мачват,, на езика на жаргона- в безчувствени връзки.Те не оставят следа и са загуба на време.
10:52 21.11.2025