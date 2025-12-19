Моделът и бизнесдама Бела Хадид се появи публично с приятеля си и публикува снимка в Instagram.

Тя позира с млечнобяла поло яка, леко палто с ресни, бели панталони, казашки ботуши и шапка. Моделът допълни снимката с масивно бижу. Тя беше уловена с разпусната коса и естествен грим. Нейният приятел, Адан Бануелос, стоеше наблизо в каубойско облекло. Двойката си купуваше бърза храна.

Снимка: Интернет

През октомври Адан Бануелос публикува съобщение, с което поздравява Бела Хадид. В чест на 29-ия рожден ден на модела, той сподели редки техни снимки. На един кадър те позират, докато яздят кон. На друг бизнесдамата се гушна с каубой.

„Октомври се превърна в специален месец, време, в което Бог те изпрати.“ „Сред целия хаос и грозота, Той ни даде нещо чисто и красиво. Обичам те, скъпа. Ще ти напомням всеки ден колко много те обичам“, написа Бануелос под снимката.

През февруари 2024 г. супермоделът потвърди слуховете за романс. Бела Хадид публикува първата си снимка с приятеля си Адан Бануелос. Звездата от модния подиум организира тържество за близки приятели в конюшнята.