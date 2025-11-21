Новини
Любопитно »
Димо Алексиев влиза в нова роля

Димо Алексиев влиза в нова роля

21 Ноември, 2025 07:48 1 930 28

  • димо алексиев-
  • роля-
  • театър-
  • велико търново-
  • константин кисимов

Алексиев започна репетиции по една от най-силните пиеси на Георги Данаилов – "Солунските съзаклятници"

Димо Алексиев влиза в нова роля - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актьорът Димо Алексиев се завръща на сцената в Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" във Велико Търново. Алексиев започна репетиции по една от най-силните пиеси на Георги Данаилов – "Солунските съзаклятници".

Припомняме, че през юли тази година Алексиев бе осъден на година и половина затвор при първоначален общ режим, глоба от 1000 лв. и отнемане на шофьорска книжка за 2 години, след като бе заловен да шофира в нетрезво състояние през ноември 2024 г., пише show.blitz.bg.

Инцидентът се случва след снимки на "Черешката на тортата", проведени в дома на Наум Шопов-младши и Теа Минкова в Княжево. Алексиев е бил "натопен" от един от участниците, който е повикал полиция, докато той е стоял в автомобила си след няколко изпити чаши вино.

Докато делото тече на следваща инстанция, актьорът е на свобода и може да работи. Поканата към него идва от младата режисьорка Мария Генова, отличена в конкурса на Драматичен театър "Адриана Будевска", носещ името на режисьора Борислав Чакринов.

42-годишният Алексиев не е назначен на щат – работи като гост-актьор, но самото му участие се възприема като знак, че театралната общност му вярва и приема версията му, че не е бил реално зад волана в нетрезво състояние.

След произнасянето на присъдата той открито призна, че ангажиментите му са замрели и се чувства "персона нон грата". Новата роля в Търново е първият му голям творчески шанс след кризата.

От театъра засега пазят тайната, но очакванията са Алексиев да влезе в образа на един от българските революционери, борили се за свободата на Македония.

Премиерата на "Солунските съзаклятници" е насрочена за януари 2026 г. Пиесата на Георги Данаилов, написана през 1983 г., е една от най-поставяните у нас, а завръщането на Алексиев в театъра обещава да добави още интрига към очаквания спектакъл.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    32 7 Отговор
    Този ли беше алкохолика-малоумник, който караше пил? Никога не бих гледал пиеса с него, ако ще в хола ми да играе.

    07:51 21.11.2025

  • 2 Боруна Лом

    22 7 Отговор
    НЕ МУ ДАВАЙТЕ ДА СЕ НАПИЕ,ЧЕ ЩЕ ПРЕЦАКА ПИЕСАТА!

    Коментиран от #13

    08:02 21.11.2025

  • 3 Не е ли вече

    9 3 Отговор
    Влязъл в ролята на съпруга в Бобовдол ❤️

    08:20 21.11.2025

  • 4 Торбалан

    14 4 Отговор
    Абе то и на снимката не изглежда много сигурен в себе си

    Коментиран от #22

    08:20 21.11.2025

  • 5 Мисирките

    16 3 Отговор
    Се опитват да го избелят. Недейте давате поредния лош пример! Този човек е рецидивист! “ Стоял в колата” няма такова определение! Седял е в колата ( ако е само това) и по закон не може щом си пил да сядаш зад волана.

    08:23 21.11.2025

  • 6 Дайте

    3 16 Отговор
    на човека шанс да се поправи

    Коментиран от #23

    08:24 21.11.2025

  • 7 Фен

    2 5 Отговор
    Ако беше направил като Нойзи, да се продаде на ДВ, отдавна да се е оправил...

    08:29 21.11.2025

  • 8 Има възможности

    6 2 Отговор
    Там в старата престолна може да се подготви, чист въздух, тренировки, и да се пусне на кастинг за "Игри на волята 8" и да създаде прецедент в света. Димо може да е първия водещ спечелил формата. И без това формата винаги си е нагласен да не спечели най силния.

    08:37 21.11.2025

  • 9 ООрана държава

    10 3 Отговор
    Да влиза в ролята на затворник, стига сте ги хрантутили тия наркомани и алкохолици. Колкото по голяма свинщина сътворят, толкова по големи роли им дават

    08:50 21.11.2025

  • 10 Бил "натопен",

    8 3 Отговор
    а по добре ли щеше да е, да тръгне с колата и да убие някого? Сега ще се размине със затвора, това е ясно предварително.

    08:51 21.11.2025

  • 11 Новата роля

    7 2 Отговор
    Е на трезвеник, ама не му се получава!

    09:04 21.11.2025

  • 12 някои

    8 2 Отговор
    законите в БЪЛГАРИЯ са само за простолюдиото богопомазаните нашите съдии ги управдават факт

    09:06 21.11.2025

  • 13 Перо

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Наздраве, Димчо

    09:06 21.11.2025

  • 14 Психопат,

    8 2 Отговор
    алкохолик, грозник и наглец. Гнусен е.

    09:18 21.11.2025

  • 15 НойкоНоевски

    5 2 Отговор
    Дайте му роля на дрегер !

    09:21 21.11.2025

  • 16 Не знам

    5 4 Отговор
    Но ми се струва, че безгрешни между пищещите тук няма. Защо не плюете и онзи нещacтник, който е ял, пил с него и вместо да извика такси е звъннал на полицаите. А ми се струва, че и всеки от вас е сядал пил зад волана. Но тук, по форумите всички сте чисти като кладенчова вода. Всеки в живота е грешил. Оставете човека на мира. Той е осъзнал грешката си.

    Коментиран от #18, #25

    09:30 21.11.2025

  • 17 законите не били за всички

    3 1 Отговор
    а защо не влиза където му е мястото - в затвора??? някой може линда обясни?

    09:55 21.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бравос

    3 1 Отговор
    Димчо пияндето няма да лежи и ден. Богопомазан пияница си джътка като пич. Евала на българското правосъдие!

    10:12 21.11.2025

  • 20 Алоууууу

    3 1 Отговор
    С условна и втора за същото деяние защо още не е в пангото? Наши и ваши? Пфу на скапаната ви територия

    10:13 21.11.2025

  • 21 Съд равен на нула

    2 0 Отговор
    Плюя ви на скапаното правосъдие , на законите ви и на вас платени мижитурки. Дано Господ ви връща прегрешенията .

    10:15 21.11.2025

  • 22 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Торбалан":

    Леко е подпийнал завалията ха ха

    10:18 21.11.2025

  • 23 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дайте":

    Да пийне е да блъсне някой? Никакъв шанс, да лежи и размисли .

    10:19 21.11.2025

  • 24 Поглед и чудо

    2 1 Отговор
    На снимката се вижда, че е на няколко чашки. Наздраве, пиянде!

    10:20 21.11.2025

  • 25 Аз знам

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Не знам":

    Няма мира докато не лежи. Да изкупи вината пред себе си, децата си , обществото. Да сведе глава като Токев и да излезе с високо вдигната глава след това. Тогава ще получи прошка, но докато се крие и вменяват вината други му няма как да стане.

    Коментиран от #26

    10:25 21.11.2025

  • 26 Питащ

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Аз знам":

    Ти да не си оня дето го наклепал?

    11:08 21.11.2025

  • 27 МНЕНИЕ

    0 1 Отговор
    АБЕ, ГЛАДЕН НЯМА ДА ГО ОСТАВИМ...

    11:35 21.11.2025

  • 28 батВесо

    1 0 Отговор
    Значи осъден на първа инстанция може да си ходи по улиците и да играе в театъра, пък други, дето въобще не са осъдени, гният в пандиза вече 5 месеца!

    14:09 21.11.2025