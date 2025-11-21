Димо Алексиев влиза в нова роля

Актьорът Димо Алексиев се завръща на сцената в Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" във Велико Търново. Алексиев започна репетиции по една от най-силните пиеси на Георги Данаилов – "Солунските съзаклятници".

Припомняме, че през юли тази година Алексиев бе осъден на година и половина затвор при първоначален общ режим, глоба от 1000 лв. и отнемане на шофьорска книжка за 2 години, след като бе заловен да шофира в нетрезво състояние през ноември 2024 г., пише show.blitz.bg.

Инцидентът се случва след снимки на "Черешката на тортата", проведени в дома на Наум Шопов-младши и Теа Минкова в Княжево. Алексиев е бил "натопен" от един от участниците, който е повикал полиция, докато той е стоял в автомобила си след няколко изпити чаши вино.

Докато делото тече на следваща инстанция, актьорът е на свобода и може да работи. Поканата към него идва от младата режисьорка Мария Генова, отличена в конкурса на Драматичен театър "Адриана Будевска", носещ името на режисьора Борислав Чакринов.

42-годишният Алексиев не е назначен на щат – работи като гост-актьор, но самото му участие се възприема като знак, че театралната общност му вярва и приема версията му, че не е бил реално зад волана в нетрезво състояние.

След произнасянето на присъдата той открито призна, че ангажиментите му са замрели и се чувства "персона нон грата". Новата роля в Търново е първият му голям творчески шанс след кризата.

От театъра засега пазят тайната, но очакванията са Алексиев да влезе в образа на един от българските революционери, борили се за свободата на Македония.

Премиерата на "Солунските съзаклятници" е насрочена за януари 2026 г. Пиесата на Георги Данаилов, написана през 1983 г., е една от най-поставяните у нас, а завръщането на Алексиев в театъра обещава да добави още интрига към очаквания спектакъл.