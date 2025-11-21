Новини
Любопитно »
Почина бившият басист на The Stone Roses Гари Маунфийлд ВИДЕО

21 Ноември, 2025 09:06, обновена 21 Ноември, 2025 09:10 784 4

  • the stone roses-
  • гари маунфийлд-
  • смърт-
  • басист

Известен със сценичния си псевдоним Mани, музикантът приключи земния си път на 63 години

Почина бившият басист на The Stone Roses Гари Маунфийлд ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият басист на британската рок група The Stone Roses, Гари Маунфийлд, известен със сценичния си псевдоним Mани, почина на 63-годишна възраст. Новината съобщи братът на музиканта, Грег Маунфийлд.

„С натежало сърце трябва да съобщя за смъртта на брат си. Почивай в мир, RKID“, гласи публикация във Facebook. В северноанглийския жаргон, особено в Манчестър, където групата е основана през 1983 г., RKID означава „нашето дете“ и често се използва за обозначаване на братя.

Маунфийлд се присъединява към групата през 1987 г., заедно с вокалиста Иън Браун, китариста Джон Скуайър и барабаниста Алън Рен. Той свири с групата до разпадането ѝ през 1996 г., когато се присъединява към шотландската рок група Primal Scream. Въпреки че The Stone Roses никога не оглавяват британските класации, групата е доста популярна в родината си. Четири от песните им и същият брой албуми достигнаха топ 10, а 15 песни прекараха 42 седмици в топ 40.

The Stone Roses станаха една от първите групи от така наречената Манчестърска вълна от края на 80-те и началото на 90-те години, която включваше и групи като Inspiral Carpets, James и други.

Съболезнования за кончината на Маунфийлд бяха изразени от членове на бившата му група, както и от други музиканти, включително тези от групите на „Манчестърската вълна“ Happy Mondays и The Charlatans. Сред реагиралите на смъртта на музиканта беше Лиъм Галахър, член на манчестърската рок група Oasis. „В пълен шок съм и съм напълно съсипан да чуя новината за Мани. Той е моят герой. Почивай в мир, RKID“, написа той в X.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 млад е починал Мани

    0 1 Отговор
    сигурно не е инцидент а болест . в англия има много прахови частици . сигурно ще си намерят друг китарист .

    09:17 21.11.2025

  • 2 Сила

    3 1 Отговор
    ВЕЛИКА БАНДА , БАЩИТЕ НА РЕЙВА ....МАНЧЕСТЪР 1989 , клуб ХАСИЕНДА ....широките дънки , развлечените суичъри , XL якета и танци до зори ....😝 .....радвам се , че в София все по-често виждам така облечени млади хора на фона на останалите примати с анцузи и черни качулки !!!

    09:34 21.11.2025

  • 3 Ббк

    1 0 Отговор
    Ехаа , ей сега ще си ги пусна с една биричка ! Иън Браун ... Много го слушах и Шарлатанс също ...

    Коментиран от #4

    10:05 21.11.2025

  • 4 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ббк":

    Не забравяй и Happy Mondays , Шон Райдър и компания ....😎😜

    10:47 21.11.2025