Почина бившият басист на The Stone Roses Гари Маунфийлд ВИДЕО

Бившият басист на британската рок група The Stone Roses, Гари Маунфийлд, известен със сценичния си псевдоним Mани, почина на 63-годишна възраст. Новината съобщи братът на музиканта, Грег Маунфийлд.

„С натежало сърце трябва да съобщя за смъртта на брат си. Почивай в мир, RKID“, гласи публикация във Facebook. В северноанглийския жаргон, особено в Манчестър, където групата е основана през 1983 г., RKID означава „нашето дете“ и често се използва за обозначаване на братя.

Маунфийлд се присъединява към групата през 1987 г., заедно с вокалиста Иън Браун, китариста Джон Скуайър и барабаниста Алън Рен. Той свири с групата до разпадането ѝ през 1996 г., когато се присъединява към шотландската рок група Primal Scream. Въпреки че The Stone Roses никога не оглавяват британските класации, групата е доста популярна в родината си. Четири от песните им и същият брой албуми достигнаха топ 10, а 15 песни прекараха 42 седмици в топ 40.

The Stone Roses станаха една от първите групи от така наречената Манчестърска вълна от края на 80-те и началото на 90-те години, която включваше и групи като Inspiral Carpets, James и други.

Съболезнования за кончината на Маунфийлд бяха изразени от членове на бившата му група, както и от други музиканти, включително тези от групите на „Манчестърската вълна“ Happy Mondays и The Charlatans. Сред реагиралите на смъртта на музиканта беше Лиъм Галахър, член на манчестърската рок група Oasis. „В пълен шок съм и съм напълно съсипан да чуя новината за Мани. Той е моят герой. Почивай в мир, RKID“, написа той в X.