Дуетът "Тату" няма право да изпълнява на руски език песента „Я сошла с ума“ ВИДЕО

21 Ноември, 2025 09:44, обновена 21 Ноември, 2025 09:53

Така разпорежда руското законодателство

Дуетът "Тату" няма право да изпълнява на руски език песента „Я сошла с ума“ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Певицата Лена Катина призна в интервю с журналистката Алена Жигалова, че групата „Тату“ е обмисляла да промени текста на хитовете си след събирането им.

Катина обясни, че тя и Юлия Волкова в момента не могат да изпълнят песента „Я сошла с ума“ на руски език поради руското законодателство. Певицата смята, че на групата може да бъде забранено да се изявява на живо, ако продължи да пее песента на руски език.

Катина отбеляза, че е категорично против промяната на текста на песните, включително на парчето „Я сошла с ума“.

„Твърдо смятам, че не можеш да премахнеш текста от песен. Особено пък от нашите песни. Обмисляхме този вариант. Мисля, че песните ни не трябва да се променят“, призна изпълнителката.

Лена Катина и Юлия Волкова изнесоха концерт в Ялта на 19 юли.

Катина отбеляза, че инициативата за повторно събиране с Юлия Волкова първоначално е дошла от нейния мениджмънт, но след това двете решили да се изявят заедно в Беларус и обявиха пълноценно завръщане за лятото на 2025 г.


Русия
Оценка 2.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    8 1 Отговор
    Вот Ето правильна!

    09:55 21.11.2025

  • 2 майор Михов

    20 0 Отговор
    Ах каква драма!
    Милиарди хора са в потрес...

    09:59 21.11.2025

  • 3 Сега

    9 0 Отговор
    Разбирам какво би било несходство в "характерите"! Аз обичам да жасам здраво, а тези обичат да ги облизват!

    10:03 21.11.2025

  • 4 АзСъм

    10 0 Отговор
    Голям праз!

    10:05 21.11.2025

  • 5 Порно

    18 0 Отговор
    Бяха хит като предизвикателни момиченца, сега вече и категорията МИЛФ са подминали. Лена я видях на живо преди десетина година, ужас. Явно са изгладнели

    10:06 21.11.2025

  • 6 Майки с деца

    11 1 Отговор
    Защо са се върнали в Русия? Едната дори се буташе в политиката. Демокрацията на запада защо не им понесе?

    10:16 21.11.2025

  • 7 Фют

    5 4 Отговор
    Че кой изобщо слуша музика, която не е на английски език?! Възмутена съм! Аз и в любов не мога да се обясня на друг език освен английски.

    Коментиран от #13, #15

    10:17 21.11.2025

  • 8 Дует ТуТуу

    3 1 Отговор
    А на украински или македонски?

    10:26 21.11.2025

  • 9 Нека я пеят на украински

    6 2 Отговор
    Да свикват

    10:36 21.11.2025

  • 10 Дзън-дзън

    7 0 Отговор
    Я тоже сошол с ума, след тази разтърсваща новина😂😂😂

    10:42 21.11.2025

  • 11 ехххххх !!!

    2 0 Отговор
    Така и не довивяхме да видим съвместен концерт на Rammstein и t.A.T.u. в Северна Корея !

    11:05 21.11.2025

  • 12 ВЕЛИНСКИ

    0 8 Отговор
    ТОЗИ ДУЕТ
    И МУЛТИКАТА ...НУ ПОГОДИ
    И ФЕЙКА ЧЕ ГА ГА РИН „ЛЕТИ” В КОСМОСА
    СА НАЙ ДОБРИЕ СЪВЕТСКИ ПОСТИЖЕНИЯ....

    11:18 21.11.2025

  • 13 999

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фют":

    Те бяха продукт за пари- не за музика. Иначе има много хубава музика на италиански- испански- гръцки език.Стилът музика не е без значение- примерно метъл музика на гръцки и опера на турски...

    11:35 21.11.2025

  • 14 БайДОНЧ0

    5 0 Отговор
    БЯХА.... вече никой не си спомня за тях
    СЛУШАЙТЕ И ГЛЕДАЙТЕ ШАМАН....

    Коментиран от #16

    11:38 21.11.2025

  • 15 999

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фют":

    Истинската любов не се нуждае от обяснение на какъвто и да е език. Тя има СВОЙ език.В едно умело обяснение в любов винаги има нещо съмнително- т. е обяснителят е усвоил това от своя опит и е открил неговото въздействие- използвайки го срещу наивни и жадни за любов.

    12:06 21.11.2025

  • 16 Имаш вкус

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "БайДОНЧ0":

    Момчето е голямо откритие, ожени се преди дни в Донецк.

    12:23 21.11.2025

  • 17 абе,

    2 0 Отговор
    Мина им времето,само те не могат да го разберат,също като чалгаря Азис.

    13:05 21.11.2025