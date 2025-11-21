Дуетът "Тату" няма право да изпълнява на руски език песента „Я сошла с ума“ ВИДЕО

Певицата Лена Катина призна в интервю с журналистката Алена Жигалова, че групата „Тату“ е обмисляла да промени текста на хитовете си след събирането им.
Катина обясни, че тя и Юлия Волкова в момента не могат да изпълнят песента „Я сошла с ума“ на руски език поради руското законодателство. Певицата смята, че на групата може да бъде забранено да се изявява на живо, ако продължи да пее песента на руски език.
Катина отбеляза, че е категорично против промяната на текста на песните, включително на парчето „Я сошла с ума“.
„Твърдо смятам, че не можеш да премахнеш текста от песен. Особено пък от нашите песни. Обмисляхме този вариант. Мисля, че песните ни не трябва да се променят“, призна изпълнителката.
Лена Катина и Юлия Волкова изнесоха концерт в Ялта на 19 юли.
Катина отбеляза, че инициативата за повторно събиране с Юлия Волкова първоначално е дошла от нейния мениджмънт, но след това двете решили да се изявят заедно в Беларус и обявиха пълноценно завръщане за лятото на 2025 г.
1 Путин
09:55 21.11.2025
2 майор Михов
Милиарди хора са в потрес...
09:59 21.11.2025
3 Сега
10:03 21.11.2025
4 АзСъм
10:05 21.11.2025
5 Порно
10:06 21.11.2025
6 Майки с деца
10:16 21.11.2025
7 Фют
Коментиран от #13, #15
10:17 21.11.2025
8 Дует ТуТуу
10:26 21.11.2025
9 Нека я пеят на украински
10:36 21.11.2025
10 Дзън-дзън
10:42 21.11.2025
11 ехххххх !!!
11:05 21.11.2025
12 ВЕЛИНСКИ
И МУЛТИКАТА ...НУ ПОГОДИ
И ФЕЙКА ЧЕ ГА ГА РИН „ЛЕТИ” В КОСМОСА
СА НАЙ ДОБРИЕ СЪВЕТСКИ ПОСТИЖЕНИЯ....
11:18 21.11.2025
13 999
До коментар #7 от "Фют":Те бяха продукт за пари- не за музика. Иначе има много хубава музика на италиански- испански- гръцки език.Стилът музика не е без значение- примерно метъл музика на гръцки и опера на турски...
11:35 21.11.2025
14 БайДОНЧ0
СЛУШАЙТЕ И ГЛЕДАЙТЕ ШАМАН....
Коментиран от #16
11:38 21.11.2025
15 999
До коментар #7 от "Фют":Истинската любов не се нуждае от обяснение на какъвто и да е език. Тя има СВОЙ език.В едно умело обяснение в любов винаги има нещо съмнително- т. е обяснителят е усвоил това от своя опит и е открил неговото въздействие- използвайки го срещу наивни и жадни за любов.
12:06 21.11.2025
16 Имаш вкус
До коментар #14 от "БайДОНЧ0":Момчето е голямо откритие, ожени се преди дни в Донецк.
12:23 21.11.2025
17 абе,
13:05 21.11.2025