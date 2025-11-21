Дуетът "Тату" няма право да изпълнява на руски език песента „Я сошла с ума“ ВИДЕО

Певицата Лена Катина призна в интервю с журналистката Алена Жигалова, че групата „Тату“ е обмисляла да промени текста на хитовете си след събирането им.

Катина обясни, че тя и Юлия Волкова в момента не могат да изпълнят песента „Я сошла с ума“ на руски език поради руското законодателство. Певицата смята, че на групата може да бъде забранено да се изявява на живо, ако продължи да пее песента на руски език.

Катина отбеляза, че е категорично против промяната на текста на песните, включително на парчето „Я сошла с ума“.

„Твърдо смятам, че не можеш да премахнеш текста от песен. Особено пък от нашите песни. Обмисляхме този вариант. Мисля, че песните ни не трябва да се променят“, призна изпълнителката.

Лена Катина и Юлия Волкова изнесоха концерт в Ялта на 19 юли.

Катина отбеляза, че инициативата за повторно събиране с Юлия Волкова първоначално е дошла от нейния мениджмънт, но след това двете решили да се изявят заедно в Беларус и обявиха пълноценно завръщане за лятото на 2025 г.