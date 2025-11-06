Галена и Преслава се сдобриха с дуета "За награда" (ВИДЕО)

Галена и Преслава - две от най-големите звезди на българския попфолк, отново обединиха гласовете си. След години на слухове, спекулации и неизказани думи те пуснаха общ дует, който взриви мрежата, пише marica.bg.

Новата им песен предизвика еуфория сред феновете, които буквално не вярват на очите си.

Това е помирение, чакано с години – след дълъг период на мълчание и заплетени отношения, двете певици решават да заровят томахавките и да запишат общото парче "За награда".

Галена написа в социалните си мрежи, че това е една дългоочаквана песен:

"Някога се разделихме с мълчание. Днес отново се събираме с музика. Заради спомените и приятелството, заради любовта, която не престана да ни свързва. Заради онези неизказани неща, които през всичките тези години се опитваха да ни проправят път една към друга. Заради доброто старо време, благодарение на което днес една протегната ръка среща друга. Заради смелостта да признаем грешките си и да си простим в името на всичко преживяно заедно. Заради нас. Заради вас.

Обичам те, Преслава!"

В общия им дует е разкрито и описано отношението им една към друга и преживяното през годините:

,,Моля те, прости, всички правим грешки.

Казахме си с теб силни думи тежки.

Моля те, прости, бяхме много млади,

но любовта боли, оставя живи рани"