Новини
Любопитно »
Галена и Преслава се сдобриха с дуета "За награда" (ВИДЕО)

Галена и Преслава се сдобриха с дуета "За награда" (ВИДЕО)

6 Ноември, 2025 11:13 695 11

  • галена-
  • преслава-
  • дует-
  • за награда

Това е помирение, чакано с години

Галена и Преслава се сдобриха с дуета "За награда" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Галена и Преслава - две от най-големите звезди на българския попфолк, отново обединиха гласовете си. След години на слухове, спекулации и неизказани думи те пуснаха общ дует, който взриви мрежата, пише marica.bg.

Новата им песен предизвика еуфория сред феновете, които буквално не вярват на очите си.

Това е помирение, чакано с години – след дълъг период на мълчание и заплетени отношения, двете певици решават да заровят томахавките и да запишат общото парче "За награда".

Галена написа в социалните си мрежи, че това е една дългоочаквана песен:

"Някога се разделихме с мълчание. Днес отново се събираме с музика. Заради спомените и приятелството, заради любовта, която не престана да ни свързва. Заради онези неизказани неща, които през всичките тези години се опитваха да ни проправят път една към друга. Заради доброто старо време, благодарение на което днес една протегната ръка среща друга. Заради смелостта да признаем грешките си и да си простим в името на всичко преживяно заедно. Заради нас. Заради вас.
Обичам те, Преслава!"

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Galena (@galena1)


В общия им дует е разкрито и описано отношението им една към друга и преживяното през годините:

,,Моля те, прости, всички правим грешки.
Казахме си с теб силни думи тежки.
Моля те, прости, бяхме много млади,
но любовта боли, оставя живи рани"


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо Митко

    5 0 Отговор
    Не знам кой харесва такива скумруци????

    11:20 06.11.2025

  • 2 Освалдо Риос

    2 0 Отговор
    Когато окултизмът се пробутвс през чалгата, става смешна картинка.

    11:21 06.11.2025

  • 3 Явор

    1 0 Отговор
    Пресата твърди, че са се сдобрили. Това е само бизнес. Фалш и половина.

    11:25 06.11.2025

  • 4 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Чак да ти се додра... върнеш " поръчката" един вид. Много чалгарска медия се е превърнало това

    11:29 06.11.2025

  • 5 Ханко

    5 0 Отговор
    Две отвратителни кощррамби , най ниското ниво в България …. Две скъпо платени курррви ! Два буббарака ….. Срам ……

    11:42 06.11.2025

  • 6 Остаряха

    1 0 Отговор
    Времето, славата, парите, мъжете ги разделиха.

    11:51 06.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 зевзек

    0 0 Отговор
    навреме се сдобриха, ще имат време да си общуват, сега като са пред пенсия, и пред климаксите си

    12:01 06.11.2025

  • 11 глоги

    2 0 Отговор
    но любовта боли, оставя живи рани." СЛОЖЕТЕ ТОЧКА-ПРЕПИНАТЕЛЕН ЗНАК НАКРАЯ НА СТИХА! АЛО,МАЦЕТА! УЧЕТЕ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И ПРАВИЛАТА МУ!

    12:02 06.11.2025