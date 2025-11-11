Малкият син на Галена падна от сцената и си счупи зъбите (ВИДЕО)

Нелеп инцидент за малко да доведе до отменянето на големия концерт на Галена в столичната зала „Арена 8888“.

Малкият ѝ син Александър паднал от сцената и си счупил предните зъби, сподели звездата.

Гласовитата му майка разказа пред публиката, че е изпаднала в шок и е била готова да отмени събитието, но въпреки това е събрала сили да застане под светлината на прожекторите и се срещне с многохилядната си аудитория за грандиозното шоу.

Въпреки травмата Алекс застана на сцената, за да изпълни дует с Галена. Той се включи към майка си за парчето „Хавана Тропикана“.

На голямата сцена още куп звезди застанаха до Галена за някои от най-големите им хитове, сред които Азис, Преслава, Малина и Цветелина Янева, пише ХотНюз. Концертът продължи близо три часа, през които тя демонстрира бляскави визии, танци, изпълнения от сърце и безспирна енергия.