Малкият син на Галена падна от сцената и си счупи зъбите (ВИДЕО)

Нелеп инцидент за малко да доведе до отменянето на големия концерт на Галена в столичната зала „Арена 8888“.
Малкият ѝ син Александър паднал от сцената и си счупил предните зъби, сподели звездата.
Гласовитата му майка разказа пред публиката, че е изпаднала в шок и е била готова да отмени събитието, но въпреки това е събрала сили да застане под светлината на прожекторите и се срещне с многохилядната си аудитория за грандиозното шоу.
Въпреки травмата Алекс застана на сцената, за да изпълни дует с Галена. Той се включи към майка си за парчето „Хавана Тропикана“.
На голямата сцена още куп звезди застанаха до Галена за някои от най-големите им хитове, сред които Азис, Преслава, Малина и Цветелина Янева, пише ХотНюз. Концертът продължи близо три часа, през които тя демонстрира бляскави визии, танци, изпълнения от сърце и безспирна енергия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Прокуратурата да се самосезира! Идиотска "нация"!
14:05 11.11.2025
2 Без зъби
14:08 11.11.2025
3 Брей тая Галена
14:08 11.11.2025
4 ООрана държава
14:14 11.11.2025
5 Линда
Коментиран от #8
14:17 11.11.2025
6 Ко речи?
14:18 11.11.2025
7 Язе
14:20 11.11.2025
8 Ко речи?
До коментар #5 от "Линда":1. Нищо не дадоха в клипа.
2. Можеш да превърташ напред.
3. Можеш да махнеш звука.
??????
14:20 11.11.2025