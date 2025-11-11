Новини
Малкият син на Галена падна от сцената и си счупи зъбите (ВИДЕО)

11 Ноември, 2025 14:01 661 8

Поп фолк звездата била на косъм да отмени големия си концерт заради нараняването на детето

Малкият син на Галена падна от сцената и си счупи зъбите (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нелеп инцидент за малко да доведе до отменянето на големия концерт на Галена в столичната зала „Арена 8888“.

Малкият ѝ син Александър паднал от сцената и си счупил предните зъби, сподели звездата.

Гласовитата му майка разказа пред публиката, че е изпаднала в шок и е била готова да отмени събитието, но въпреки това е събрала сили да застане под светлината на прожекторите и се срещне с многохилядната си аудитория за грандиозното шоу.

Въпреки травмата Алекс застана на сцената, за да изпълни дует с Галена. Той се включи към майка си за парчето „Хавана Тропикана“.

На голямата сцена още куп звезди застанаха до Галена за някои от най-големите им хитове, сред които Азис, Преслава, Малина и Цветелина Янева, пише ХотНюз. Концертът продължи близо три часа, през които тя демонстрира бляскави визии, танци, изпълнения от сърце и безспирна енергия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Няма ли да я съдим, като доктора?!
    Прокуратурата да се самосезира! Идиотска "нация"!

    14:05 11.11.2025

  • 2 Без зъби

    2 1 Отговор
    Няма страшно. Стоматологията напредна много. Ще му турят държавни по убави от неговите си.

    14:08 11.11.2025

  • 3 Брей тая Галена

    3 1 Отговор
    Да не го подготвя за видео във ваната

    14:08 11.11.2025

  • 4 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Институции в тая държава няма ли? Закрила на детето нещо?

    14:14 11.11.2025

  • 5 Линда

    2 0 Отговор
    За да видя как се пребива чавето ми се наложи да изгледам тази гнусна песен . Аз се чудех на времето как в САЩ пълнат стадиони заради КЕЧА . Ама като гледам не ни е много повече акъла

    Коментиран от #8

    14:17 11.11.2025

  • 6 Ко речи?

    1 0 Отговор
    Чий го дири там чавето?

    14:18 11.11.2025

  • 7 Язе

    1 0 Отговор
    Изгледах цялата гадна песен, но не видях манечкио как си троши зъбите. Лъжци.

    14:20 11.11.2025

  • 8 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Линда":

    1. Нищо не дадоха в клипа.
    2. Можеш да превърташ напред.
    3. Можеш да махнеш звука.
    ??????

    14:20 11.11.2025