Рапърът Bad Bunny е най-популярният изпълнител на Spotify за 2025 г.

Пуерториканският рапър Bad Bunny бе обявен за най-популярния изпълнител на Spotify за 2025 г.
Той оглави световните класации на Spotify за четвърти път. Преди това звездата взе тази титла през 2020, 2021 и 2022 г. През 2025 г. песните му събраха 19,8 милиарда слушания, което му позволи отново да заеме първото място в световната класация за изпълнители.
„Тази година в музиката бе белязана от завръщането на световна суперзвезда на върха на класациите и мощни колаборации, които се превърнаха в мигновени класики“, отбелязаха анализатори на Spotify.
Топ 10 изпълнители на Spotify
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrik Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Най-стриймваните песни на годината включват както съвместни проекти на световни звезди, така и песни на прохождащи изпълнители. "Die With A Smile" на Лейди Гага и Бруно Марс водеше по стрийминг с над 1,7 милиарда възпроизвеждания. "Birds of a Feather" на Били Айлиш зае второ място. APT. ROSÉ и "Birds of a Feather" на Бруно Марс се класира на трето място.
Топ 10 песни на Spotify за 2025 г.
- Die With A Smile — Лейди Гага и Бруно Марс
- Birds of a Feather — Били Айлиш
- APT. — ROSÉ и Bruno Mars
- Ordinary — Alex Warren
- DtMF — Bad Bunny
- Обратно към Приятели — Sombr
- Golden — HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, K-Pop Demon Hunters Cast
- luther — Kendrick Lamar и SZA
- That's So True — Gracie Abrams
- Wildflower — Billie Eilish
Проектът на Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MaS FOTOS, зае първо място в списъка с най-добрите албуми. Саундтракът към филма на Netflix K-Pop Demon Hunters се нареди на второ място.
Топ 10 албума на Spotify за 2025 г.
- DeBÍ TiRAR MaS Pictures — Bad Bunny
- KPop Demon Hunters — KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
- Hit Me Hard and Soft — Billie Eilish
- SOS Deluxe: LANA — SZA
- Short n' Sweet — Sabrina Carpenter
- MAYHEM — Lady Gaga
- You'll Be Alright, Kid — Alex Warren
- I'm The Problem — Morgan Wallen
- GNX — Kendrick Lamar
- Un Verano Sin Ti — Bad Bunny
В категорията подкасти на Spotify, подкастът на Джо Роган отново зае първо място. Неговото шоу остава най-популярният подкаст в света за шеста поредна година.
