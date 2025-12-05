Новини
Рапърът Bad Bunny е най-популярният изпълнител на Spotify за 2025 г.

5 Декември, 2025

Вижте класациите на аудио платформата

Рапърът Bad Bunny е най-популярният изпълнител на Spotify за 2025 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пуерториканският рапър Bad Bunny бе обявен за най-популярния изпълнител на Spotify за 2025 г.

Той оглави световните класации на Spotify за четвърти път. Преди това звездата взе тази титла през 2020, 2021 и 2022 г. През 2025 г. песните му събраха 19,8 милиарда слушания, което му позволи отново да заеме първото място в световната класация за изпълнители.

„Тази година в музиката бе белязана от завръщането на световна суперзвезда на върха на класациите и мощни колаборации, които се превърнаха в мигновени класики“, отбелязаха анализатори на Spotify.

Топ 10 изпълнители на Spotify

  • Bad Bunny
  • Taylor Swift
  • The Weeknd
  • Drake
  • Billie Eilish
  • Kendrik Lamar
  • Bruno Mars
  • Ariana Grande
  • Arijit Singh
  • Fuerza Regida

Най-стриймваните песни на годината включват както съвместни проекти на световни звезди, така и песни на прохождащи изпълнители. "Die With A Smile" на Лейди Гага и Бруно Марс водеше по стрийминг с над 1,7 милиарда възпроизвеждания. "Birds of a Feather" на Били Айлиш зае второ място. APT. ROSÉ и "Birds of a Feather" на Бруно Марс се класира на трето място.

Топ 10 песни на Spotify за 2025 г.

  • Die With A Smile — Лейди Гага и Бруно Марс
  • Birds of a Feather — Били Айлиш
  • APT. — ROSÉ и Bruno Mars
  • Ordinary — Alex Warren
  • DtMF — Bad Bunny
  • Обратно към Приятели — Sombr
  • Golden — HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, K-Pop Demon Hunters Cast
  • luther — Kendrick Lamar и SZA
  • That's So True — Gracie Abrams
  • Wildflower — Billie Eilish

Проектът на Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MaS FOTOS, зае първо място в списъка с най-добрите албуми. Саундтракът към филма на Netflix K-Pop Demon Hunters се нареди на второ място.

Топ 10 албума на Spotify за 2025 г.

  • DeBÍ TiRAR MaS Pictures — Bad Bunny
  • KPop Demon Hunters — KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
  • Hit Me Hard and Soft — Billie Eilish
  • SOS Deluxe: LANA — SZA
  • Short n' Sweet — Sabrina Carpenter
  • MAYHEM — Lady Gaga
  • You'll Be Alright, Kid — Alex Warren
  • I'm The Problem — Morgan Wallen
  • GNX — Kendrick Lamar
  • Un Verano Sin Ti — Bad Bunny

В категорията подкасти на Spotify, подкастът на Джо Роган отново зае първо място. Неговото шоу остава най-популярният подкаст в света за шеста поредна година.


