Режисьорът на "Боен клуб" снима американската версия на "Игра на калмари"

Снимките на „Игра на калмари: Америка“ ще започнат на 26 февруари 2026 г., съобщи Collider, позовавайки се на Film and Television Industry Alliance. Изданието спекулира, че мистериозният проект на Дейвид Финчър (Зодиак, Боен клуб, Седем), базиран на южнокорейски сериал, най-накрая ще бъда реализиран.

Както поясни Collider, това е първата актуализация за предстоящия сериал. Главният актьорски състав все още не е обявен, но е известно, че героинята на Кейт Бланшет от финала на трети сезон на „Игра на калмари“ няма да се появи. Тя изигра епизодична поява в последния епизод от оригиналната поредица, когато беше загатнато за различни международни версии на фаталните игри.

Спин-офът беше обявен за първи път през октомври 2024 г. Финчър все още не е потвърдил участието си в американския римейк, но Хуанг Донг-хюк, създателят на оригиналния „Игра на калмари“, поясни, че такъв проект наистина се разработва. Американската версия е независима от събитията на южнокорейския сериал и ще включва изцяло нов актьорски състав, добави Collider.

Изданието отбелязва, че Дейвид Финчър в момента работи върху спин оф и на „Имало едно време в Холивуд“ с участието на Брад Пит, наречен „Приключенията на Клиф Бут“. „Игра на калмари: Америка“ може да е следващият му проект.