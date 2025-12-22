Новини
„Аватар: Огън и пепел“ оглави боксофиса в Северна Америка през първия си уикенд

22 Декември, 2025 12:17

Филмите от поредицата традиционно задържат публиката си благодарение на зрелищния си 3D формат и премиерите през декември

„Аватар: Огън и пепел“ оглави боксофиса в Северна Америка през първия си уикенд - 1
Снимкa: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Аватар: Огън и пепел“ оглави боксофиса в Северна Америка през първия си уикенд, като спечели 88 милиона долара в САЩ и Канада, предаде Bloomberg, позовавайки се на данни на Walt Disney.

Този резултат не подмина очакванията на услугата за анализи в индустрията Boxoffice Pro, която прогнозираше начален приход от 100–120 милиона долара. Самата Disney очакваше брутен приход от до 90 милиона долара преди уикенда.

Извън Северна Америка филмът спечели допълнителни 257 милиона долара, уточни компанията. По този начин глобалният дебют на проекта беше значително подпомогнат от международните пазари.

Въпреки че третата част надмина първия „Аватар“, излязъл през 2009 г., със 77 милиона долара в САЩ, новият филм изостава от предишната част от поредицата, „Аватар: Пътят на водата“, който започна със 134,1 милиона долара през 2022 г.

Disney отбеляза, че филмите от поредицата традиционно задържат публиката си благодарение на зрелищния си 3D формат и премиерите през декември, които съвпадат с началото на училищните ваканции. Първите две части от поредицата събраха общо над 2 милиарда долара бруто и са сред най-касовите филми на всички времена.

„Огън и пепел“ е третият филм от поредицата на Джеймс Камерън. Сам Уортингтън и Зоуи Салдана отново играят ролите си на Джейк Съли и Нейтири, които трябва да се изправят срещу нова заплаха – агресивно племе На'ви, известно като Хората от пепел – на богатата на минерали планета Пандора.

Както отбелязва Bloomberg, успехът на „Аватар: Огън и пепел“ е кулминацията на силна година за филмовото подразделение на Disney. Тази година „Лило и Стич“ и „Зоотопия 2“ са спечелили над 1 милиард долара в световен мащаб, като „Зоотопия 2“, излязъл през ноември, надминава тази граница по-бързо от всеки друг анимационен филм в историята на Холивуд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Беше някога , американското кино !!! Упоменатите филми са чиста мозъчна трапанация , само за американци и паветници са безопасни !!!

    12:21 22.12.2025

  • 2 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Компютърни глупости не гледам

    12:23 22.12.2025

  • 3 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    12:52 22.12.2025

  • 4 газо

    0 0 Отговор
    Пълна боза...анимация за деца

    13:35 22.12.2025

  • 5 стелт

    0 0 Отговор
    Внука ми заспа по средата на филма, толко убаФ беше.

    13:36 22.12.2025