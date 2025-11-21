Новини
Любопитно »
33-годишният актьор Спенсър Лофранко почина мистериозно

33-годишният актьор Спенсър Лофранко почина мистериозно

21 Ноември, 2025 16:59 2 037 2

  • актьор-
  • млад-
  • почина-
  • холивуд

Все още не е ясно от какво е починал младия актьор

33-годишният актьор Спенсър Лофранко почина мистериозно - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Канадският актьор Спенсър Лофранко е починал на 18 ноември на 33-годишна възраст. Информацията беше потвърдена от източници, цитирани от Forbes. Причината за смъртта му все още не е установена и по случая тече разследване от компетентните органи.

Новината беше съобщена и от неговия брат Сантино Лофранко, който публикува послание в социалните мрежи, в което посочва, че актьорът е оказал силно влияние върху хората около себе си. „Живя живот, за който мнозина могат само да мечтаят. Промени животи, а сега си с Бог. Винаги ще те обичам и ще ми липсваш, Беър“, написа той.

Спенсър Лофранко започва кариерата си в киното през 2013 г. с участие в романтичната комедия „Мидълтън“. Малко след това попада в съдебните хроники заради автомобилна катастрофа, при която получава сериозна травма на тазобедрената става. Съдът му налага 50 дни общественополезен труд, двегодишна пробация и задължение да изплати обезщетение на стойност 161 хиляди долара.

По-широка популярност актьорът придобива през 2014 г., когато се присъединява към актьорския състав на военната биографична драма „Несломен“, режисирана от Анджелина Джоли. Филмът, базиран на историята на оцелелия американски войник Луи Замперини, получи значителен международен интерес, а участието на Лофранко бе отбелязано от критиците като една от важните млади роли в продукцията.

През 2018 г. той се появява и в „Шифърът на Готи“ редом до Джон Траволта, където изпълнява роля в криминалния сюжет, посветен на мафиотския бос Джон Готи.

Към момента не са обявени публични детайли за предстоящи официални церемонии или почитания в негова памет.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 починал е от модерния начин на живот

    9 1 Отговор
    който е несъвместим с човешката природа

    17:18 21.11.2025

  • 2 Много талантлив

    0 0 Отговор
    И у нас има актьори. Снимат се . В бюджета са много за култура. За нова 2027 г ще празнуват много.

    18:23 21.11.2025