33-годишният актьор Спенсър Лофранко почина мистериозно

Канадският актьор Спенсър Лофранко е починал на 18 ноември на 33-годишна възраст. Информацията беше потвърдена от източници, цитирани от Forbes. Причината за смъртта му все още не е установена и по случая тече разследване от компетентните органи.

Новината беше съобщена и от неговия брат Сантино Лофранко, който публикува послание в социалните мрежи, в което посочва, че актьорът е оказал силно влияние върху хората около себе си. „Живя живот, за който мнозина могат само да мечтаят. Промени животи, а сега си с Бог. Винаги ще те обичам и ще ми липсваш, Беър“, написа той.

Спенсър Лофранко започва кариерата си в киното през 2013 г. с участие в романтичната комедия „Мидълтън“. Малко след това попада в съдебните хроники заради автомобилна катастрофа, при която получава сериозна травма на тазобедрената става. Съдът му налага 50 дни общественополезен труд, двегодишна пробация и задължение да изплати обезщетение на стойност 161 хиляди долара.

По-широка популярност актьорът придобива през 2014 г., когато се присъединява към актьорския състав на военната биографична драма „Несломен“, режисирана от Анджелина Джоли. Филмът, базиран на историята на оцелелия американски войник Луи Замперини, получи значителен международен интерес, а участието на Лофранко бе отбелязано от критиците като една от важните млади роли в продукцията.

През 2018 г. той се появява и в „Шифърът на Готи“ редом до Джон Траволта, където изпълнява роля в криминалния сюжет, посветен на мафиотския бос Джон Готи.

Към момента не са обявени публични детайли за предстоящи официални церемонии или почитания в негова памет.