Актьорът Чадуик Боузман получи посмъртно звезда на холивудската Алея на славата (СНИМКИ)

Актьорът Чадуик Боузман, който изигра супергероя Черната пантера в едноименния филм, беше почетен посмъртно със звезда на холивудската Алея на славата, предаде АФП.

На церемонията присъстваха режисьорът на филма от киновселената на "Марвел" Райън Куглър, актрисата Вайола Дейвис и вдовицата на актьора Симон Ледуорд-Боузман, пише БТА.

"Днес беше прекрасен ден. Всички бяха преизпълнени с любов и радост. И всички ние сме изключително горди, че го познавахме", каза пред АФП Симон Ледуорд-Боузман.

Чадуик Боузман беше "невероятно щедър", сподели на свой ред режисьорът Райън Куглър.

Чадуик Боузман почина през 2020 г. на 43-годишна възраст, след тайна, но продължителна битка с рака. Болестта, белязала последните четири години от живота му, не му попречи да снима филми и да се посвети изцяло на изкуството, припомни Куглър.

"Дори когато знаеше, че дните му са преброени и че времето му е ограничено, той продължаваше да се посвещава на изкуството. Изпълняваше каскадите си сам, репетираше диалозите извън камерата. Беше невероятно", каза режисьорът.



Чадуик Боузман започва кариерата си в театъра и телевизията, преди да се насочи към киното. Най-известният му герой, Т'Чала или Черната пантера, е представен във филма "Първият отмъстител: Войната на героите" (2016) от поредицата "Капитан Америка".

Две години по-късно той повторно влиза в ролята във филма "Черната пантера", посветен на супергероя. Продукцията стана касов хит, а Боузман влезе в историята като първия чернокож актьор, получил главна роля в обширната вселена на "Марвел".

Актрисата Виола Дейвис, с която той се появи за последен път на големия екран във филма "Ма Рейни: Майката на блуса" (2020) похвали "чудесната му работа, която ни напомняше, че не сме толкова сами".

Главният изпълнителен директор на "Дисни" Боб Айгър, актьорът Майкъл Б. Джордан и братята на починалия Чадуик Боузман, Кевин и Дерик Боузман, също присъстваха на церемонията по посмъртното му удостояване със звезда на холивудската Алея на славата.