Новини
Любопитно »
Актьорът Чадуик Боузман получи посмъртно звезда на холивудската Алея на славата (СНИМКИ)

Актьорът Чадуик Боузман получи посмъртно звезда на холивудската Алея на славата (СНИМКИ)

22 Ноември, 2025 14:42 1 014 1

  • чадуик боузман-
  • посмъртно-
  • звезда на алеята на славата-
  • холивуд-
  • актьор-
  • черната пантера

Боузман придоби световна слава с ролята си на Черната пантера във вселената на Марвел

Актьорът Чадуик Боузман получи посмъртно звезда на холивудската Алея на славата (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Чадуик Боузман, който изигра супергероя Черната пантера в едноименния филм, беше почетен посмъртно със звезда на холивудската Алея на славата, предаде АФП.

На церемонията присъстваха режисьорът на филма от киновселената на "Марвел" Райън Куглър, актрисата Вайола Дейвис и вдовицата на актьора Симон Ледуорд-Боузман, пише БТА.

"Днес беше прекрасен ден. Всички бяха преизпълнени с любов и радост. И всички ние сме изключително горди, че го познавахме", каза пред АФП Симон Ледуорд-Боузман.

Чадуик Боузман беше "невероятно щедър", сподели на свой ред режисьорът Райън Куглър.

Чадуик Боузман почина през 2020 г. на 43-годишна възраст, след тайна, но продължителна битка с рака. Болестта, белязала последните четири години от живота му, не му попречи да снима филми и да се посвети изцяло на изкуството, припомни Куглър.

"Дори когато знаеше, че дните му са преброени и че времето му е ограничено, той продължаваше да се посвещава на изкуството. Изпълняваше каскадите си сам, репетираше диалозите извън камерата. Беше невероятно", каза режисьорът.

Чадуик Боузман започва кариерата си в театъра и телевизията, преди да се насочи към киното. Най-известният му герой, Т'Чала или Черната пантера, е представен във филма "Първият отмъстител: Войната на героите" (2016) от поредицата "Капитан Америка".

Две години по-късно той повторно влиза в ролята във филма "Черната пантера", посветен на супергероя. Продукцията стана касов хит, а Боузман влезе в историята като първия чернокож актьор, получил главна роля в обширната вселена на "Марвел".

Актрисата Виола Дейвис, с която той се появи за последен път на големия екран във филма "Ма Рейни: Майката на блуса" (2020) похвали "чудесната му работа, която ни напомняше, че не сме толкова сами".

Главният изпълнителен директор на "Дисни" Боб Айгър, актьорът Майкъл Б. Джордан и братята на починалия Чадуик Боузман, Кевин и Дерик Боузман, също присъстваха на церемонията по посмъртното му удостояване със звезда на холивудската Алея на славата.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.