Волейболистката Симона Бакърджиева е Мис България 2025 (ВИДЕО+СНИМКИ)

23 Ноември, 2025 11:08 3 483 15

Симона има над 7 години опит във волейбола

Волейболистката Симона Бакърджиева е Мис България 2025 (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Кадър: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Блондинката Симона Бакърджиева вече носи титлата Мис България 2025 в оспорвана надпревара между 30 участнички. Бляскавият финал се проведе в събота вечер във Военния клуб в София.

Новата Мис България не е професионален модел, а волейболистка с над 7 години спортна кариера. „Състезавам се професионално вече над 7 години. След броени часове имам дори мач“, разкри Симона в „Събуди се“ днес.

Публикация, споделена от RADICHEV (@radichevofficial)

Това е първият ѝ конкурс в България, който в крайна сметка и носи и най-престижната корона.

Симона призна, че модният свят не ѝ е познат, но преживяването е било силно: „Нямам общо с модата. Това е първият ми конкурс в България, на който участвах. Много съм щастлива — емоцията беше невероятна.“

Новата Мис България подчерта, че атмосферата зад кулисите е била необичайно позитивна: „Всички момичета бяха много положително настроени. Нямаше никаква завист — усещаше се само приятелско отношение. Много се радвам, че е така.“


  • 1 таксиджия 🚖

    28 10 Отговор
    Всеки ден возя по-красиви момичета. Става, но не е най-красивата българка.

    Коментиран от #11

    11:14 23.11.2025

  • 2 Те таа мацка

    16 6 Отговор
    добре си играе с двете топки...

    11:24 23.11.2025

  • 3 Пръча

    19 4 Отговор
    Нема лошо, само малко заваля на селски.

    11:31 23.11.2025

  • 4 Чудя се

    10 4 Отговор
    Журито има фетиши с кобила ? За да спечели мис?? 🙈

    Коментиран от #7

    11:57 23.11.2025

  • 5 Хахо

    24 0 Отговор
    Хубаво е момичето, но лошото е, че конкурсът за миски от години е просто трамплин за развитие в друга "професия", много различна от волейбола.. От нея зависи дали ще се продава или не

    11:57 23.11.2025

  • 6 Евгени от Алфапласт

    18 1 Отговор
    Определено е по-красива от оня крокодак от 2017-та. 🤣

    11:59 23.11.2025

  • 7 хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чудя се":

    И определено няма въображение, защото първата подгласничка е като копие на миската.

    12:13 23.11.2025

  • 8 До никъде

    10 1 Отговор
    Хубавичка е но глупавичка.

    12:14 23.11.2025

  • 9 Голям

    3 1 Отговор
    Това ли е печелившият сорт, за тази година?

    12:33 23.11.2025

  • 10 Тиква

    10 2 Отговор
    На снимката има Фотошоп,може би красива, важното че не окраинка мис България.

    12:47 23.11.2025

  • 11 Хмел

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    От явилите се...

    13:07 23.11.2025

  • 12 Асен

    8 2 Отговор
    Има много по-красиви момичета.Не е нищо особенно. Малко разногледа.

    13:27 23.11.2025

  • 13 Поредната кифла предлагаща се тезгяха

    2 3 Отговор
    За колко се продава?

    14:04 23.11.2025

  • 14 Браво, най-сетне!

    3 4 Отговор
    Хубаво момиче. Все пак жури го е избирало, а не таксиджиите от пиацата.

    14:16 23.11.2025

  • 15 Пецата

    0 0 Отговор
    Като цело ни е кофти матриала разбираш ли 🤣

    23:35 23.11.2025