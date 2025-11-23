Волейболистката Симона Бакърджиева е Мис България 2025 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Блондинката Симона Бакърджиева вече носи титлата Мис България 2025 в оспорвана надпревара между 30 участнички. Бляскавият финал се проведе в събота вечер във Военния клуб в София.

Новата Мис България не е професионален модел, а волейболистка с над 7 години спортна кариера. „Състезавам се професионално вече над 7 години. След броени часове имам дори мач“, разкри Симона в „Събуди се“ днес.

Това е първият ѝ конкурс в България, който в крайна сметка и носи и най-престижната корона.

Симона призна, че модният свят не ѝ е познат, но преживяването е било силно: „Нямам общо с модата. Това е първият ми конкурс в България, на който участвах. Много съм щастлива — емоцията беше невероятна.“

Новата Мис България подчерта, че атмосферата зад кулисите е била необичайно позитивна: „Всички момичета бяха много положително настроени. Нямаше никаква завист — усещаше се само приятелско отношение. Много се радвам, че е така.“