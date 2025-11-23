Волейболистката Симона Бакърджиева е Мис България 2025 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Блондинката Симона Бакърджиева вече носи титлата Мис България 2025 в оспорвана надпревара между 30 участнички. Бляскавият финал се проведе в събота вечер във Военния клуб в София.
Новата Мис България не е професионален модел, а волейболистка с над 7 години спортна кариера. „Състезавам се професионално вече над 7 години. След броени часове имам дори мач“, разкри Симона в „Събуди се“ днес.
Това е първият ѝ конкурс в България, който в крайна сметка и носи и най-престижната корона.
Симона призна, че модният свят не ѝ е познат, но преживяването е било силно: „Нямам общо с модата. Това е първият ми конкурс в България, на който участвах. Много съм щастлива — емоцията беше невероятна.“
Новата Мис България подчерта, че атмосферата зад кулисите е била необичайно позитивна: „Всички момичета бяха много положително настроени. Нямаше никаква завист — усещаше се само приятелско отношение. Много се радвам, че е така.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
Коментиран от #11
11:14 23.11.2025
2 Те таа мацка
11:24 23.11.2025
3 Пръча
11:31 23.11.2025
4 Чудя се
Коментиран от #7
11:57 23.11.2025
5 Хахо
11:57 23.11.2025
6 Евгени от Алфапласт
11:59 23.11.2025
7 хмм
До коментар #4 от "Чудя се":И определено няма въображение, защото първата подгласничка е като копие на миската.
12:13 23.11.2025
8 До никъде
12:14 23.11.2025
9 Голям
12:33 23.11.2025
10 Тиква
12:47 23.11.2025
11 Хмел
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":От явилите се...
13:07 23.11.2025
12 Асен
13:27 23.11.2025
13 Поредната кифла предлагаща се тезгяха
14:04 23.11.2025
14 Браво, най-сетне!
14:16 23.11.2025
15 Пецата
23:35 23.11.2025