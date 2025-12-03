Новини
Джулиана Гани спечели най-желаната VIP награда (СНИМКИ)

3 Декември, 2025 13:31 627 7

Гани се окичи с приза за "Барби на годината"

Джулиана Гани спечели най-желаната VIP награда (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На бляскавата сцена на VIP Awards 2025 Джулиана Гани буквално заслепи публиката с розовия си блясък и отнесе една от най-коментираните статуетки на вечерта — „Барби на годината“. Церемонията, водена от брата на Ружа Игнатова - Константин Игнатов и русата водеща Ива Атанасова, се превърна в грандиозно шоу за хайлайфа, но най-горещата награда за вечерта отиде именно при Мис Силикон.

„Благодаря за признанието 'Барби жена'. Красотата отвън е подарък, но истинската Барби сила идва отвътре — от доброта, характер и сърце. Щастлива съм, че мога да бъда и двете“, сподели Гани в профила си в Инстаграм.

Свидетели разкриват, че минути след получаването на статуетката край Джулиана Гани се е извила опашка за снимки. Зад кулисите тя е получила и множество комплименти от други VIP гости, а слуховете гласят, че организаторите дори обмислят специална категория, посветена само на нейния „Барби“ феномен, пише Марица.

 


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бончо

    9 1 Отговор
    Мамун снимали, мамун излезнал ...

    13:32 03.12.2025

  • 2 ЕстетЪ

    6 2 Отговор
    Жулката е голяма шай6а,готинка е като характер

    13:34 03.12.2025

  • 3 Василев

    10 1 Отговор
    Джулиано Ганьо (Джокондата, известна и под псевдонима Джако) с голeмите джyки и пластмасовите брони и калници. Мечтата на българския Гaня! 30-годишен кeнeф от Aлo-то!

    13:36 03.12.2025

  • 4 газо

    5 0 Отговор
    йготура

    13:37 03.12.2025

  • 5 Оффф

    9 0 Отговор
    Разревах се от щастие! Каква награда само, а! Барби! Рева, рева, рева...

    13:39 03.12.2025

  • 6 пешо

    1 0 Отговор
    дайте и наградата най голяма тъпотия

    13:48 03.12.2025

  • 7 Тома

    0 0 Отговор
    Най престижната награда за всички участнички е златния саксофон изправен

    13:49 03.12.2025