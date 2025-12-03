Джулиана Гани спечели най-желаната VIP награда (СНИМКИ)

На бляскавата сцена на VIP Awards 2025 Джулиана Гани буквално заслепи публиката с розовия си блясък и отнесе една от най-коментираните статуетки на вечерта — „Барби на годината“. Церемонията, водена от брата на Ружа Игнатова - Константин Игнатов и русата водеща Ива Атанасова, се превърна в грандиозно шоу за хайлайфа, но най-горещата награда за вечерта отиде именно при Мис Силикон.

„Благодаря за признанието 'Барби жена'. Красотата отвън е подарък, но истинската Барби сила идва отвътре — от доброта, характер и сърце. Щастлива съм, че мога да бъда и двете“, сподели Гани в профила си в Инстаграм.

Свидетели разкриват, че минути след получаването на статуетката край Джулиана Гани се е извила опашка за снимки. Зад кулисите тя е получила и множество комплименти от други VIP гости, а слуховете гласят, че организаторите дори обмислят специална категория, посветена само на нейния „Барби“ феномен, пише Марица.