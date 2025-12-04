Ромина Тасевска се похвали с успехите на децата си

Бившата Мис България Ромина Андонова-Тасевска предизвика истински възторг в социалните мрежи, след като показа най-милото доказателство, че успехите на децата ѝ са по-важни от нейните собствени, пък било то и титла от най-престижния конкурс за красота у нас.

Съпругата на Дарко Тасевски се похвали с това колко умен и ученолюбив е синът ѝ, който буквално заби шестицата на тест по математика с феноменалните 39 от 40 точки на последното контролно по предмета.

Ученикът изпратил резултата на майка си, а до него – думите на учителката, която настояла лично да се похвали на Ромина за отличието. Като горда майка, тя възкликна: „Душа моя си ти“.

Феновете на водещата на "Съдебен спор" я заляха с поздравления, че отглежда умни и възпитани деца, с чиито успехи може да се хвали още от крехка възраст.