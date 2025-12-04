Новини
Любопитно »
Ромина Тасевска се похвали с успехите на децата си

Ромина Тасевска се похвали с успехите на децата си

4 Декември, 2025 13:59 386 2

  • ромина тасевска-
  • ромина андонова-
  • мис българия-
  • син-
  • дете-
  • успехи

Водещата сподели отличните оценки на сина си

Ромина Тасевска се похвали с успехите на децата си - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата Мис България Ромина Андонова-Тасевска предизвика истински възторг в социалните мрежи, след като показа най-милото доказателство, че успехите на децата ѝ са по-важни от нейните собствени, пък било то и титла от най-престижния конкурс за красота у нас.

Съпругата на Дарко Тасевски се похвали с това колко умен и ученолюбив е синът ѝ, който буквално заби шестицата на тест по математика с феноменалните 39 от 40 точки на последното контролно по предмета.

Ученикът изпратил резултата на майка си, а до него – думите на учителката, която настояла лично да се похвали на Ромина за отличието. Като горда майка, тя възкликна: „Душа моя си ти“.

Феновете на водещата на "Съдебен спор" я заляха с поздравления, че отглежда умни и възпитани деца, с чиито успехи може да се хвали още от крехка възраст.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вярно е

    2 0 Отговор
    Македонците се интелегентни.

    14:02 04.12.2025

  • 2 Даскало

    1 0 Отговор
    Докато мама ми пуска само шестици ще жасам на малкя. А на мама -Фи шестица ще жасам.

    14:03 04.12.2025