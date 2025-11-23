Новини
23 Ноември, 2025 14:03 1 088 7

Все още не е ясна датата на сватбата, но се знае, че това ще се случи следващото лято

Разкриха къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Месеци след като стана ясно, че Тейлър Суифт и Травис Келси планират сватба в Роуд Айлънд, нови информации сочат, че певицата превръща имота си в края на Ню Ингланд в място за церемонията. Според американски медии Суифт е започнала подготовка за мащабно озеленяване на терена около къщата, чиято стойност е около 17 милиона долара.

Източници твърдят, че певицата обмисляла първоначално сватба в Италия, но имотът ѝ предлага по-голяма гъвкавост и възможност да бъде оформен според личните ѝ представи. Самото преобразяване на терена се очаква да струва около 1,2 милиона долара, включително наемане на градинари, специалисти и засилена охрана, за да се гарантира, че подготовката остава скрита до деня на събитието.

Планираните промени включват засаждане на червени рози, хортензии, орхидеи и божури месеци предварително. Желанието на певицата е пространството да бъде изцяло потопено в цветя – с композиции в бяло, лилаво и розово, допълнени от хортензии в синьо, бяло и розово, както и божури в различни тонове. Предвижда се и специален жест към жените, поканени на сватбата: всяка да получи букет от т.нар. „вечни“ червени рози.

Близки до двойката коментират, че Тейлър Суифт от години мечтае за празненство, заобиколено от пищна флорална декорация. Представители на певицата и на играча от Kansas City Chiefs не са коментирали информацията.

Новината за подготовката на имота идва малко след като стана ясно, че Селена Гомес и Джиджи Хадид ще бъдат сред шаферките. Според източници певицата желае процесът по подготовка да включва близките ѝ приятелки – с общи пътувания, събития и планиране. Селена вече ѝ помага с организацията, след като самата тя наскоро се омъжи за продуцента Бени Бланко.

Травис Келси предложи брак на Тейлър Суифт през август след двегодишна връзка. Двойката обяви годежа с общи снимки в социалните мрежи, направени в градината на дома на Келси в Канзас. Въпреки че официална дата не е оповестена, източници твърдят, че двамата планират сватба през следващото лято, а певицата желае да създаде семейство възможно най-скоро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 йхф

    8 6 Отговор
    Тейлър резнала ли си е пишлетто?

    Коментиран от #6

    14:10 23.11.2025

  • 2 аман от таз

    7 5 Отговор
    Намери балък да я вземе след завъртания километраж

    14:11 23.11.2025

  • 3 Най

    5 4 Отговор
    Хубавото от цялата тази работа е , че няма аз да се женя за Тейлър Суифт !

    14:29 23.11.2025

  • 4 миризливата мида

    6 6 Отговор
    За 35 годишна таз е имала 8 официални партньора , неофициални не се знае..

    14:29 23.11.2025

  • 5 Сийка

    10 1 Отговор
    Ако съберат достатъчно пари, може да им направим сватба и във Велинград.

    14:48 23.11.2025

  • 6 Щяла

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "йхф":

    да си го лепи пак, нали ще се жени.

    15:04 23.11.2025

  • 7 СМЕХОРИИ

    0 1 Отговор
    А ние до сега тръпнехме в очакване и недоумение

    17:48 23.11.2025