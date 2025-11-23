Разкриха къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси

Месеци след като стана ясно, че Тейлър Суифт и Травис Келси планират сватба в Роуд Айлънд, нови информации сочат, че певицата превръща имота си в края на Ню Ингланд в място за церемонията. Според американски медии Суифт е започнала подготовка за мащабно озеленяване на терена около къщата, чиято стойност е около 17 милиона долара.

Източници твърдят, че певицата обмисляла първоначално сватба в Италия, но имотът ѝ предлага по-голяма гъвкавост и възможност да бъде оформен според личните ѝ представи. Самото преобразяване на терена се очаква да струва около 1,2 милиона долара, включително наемане на градинари, специалисти и засилена охрана, за да се гарантира, че подготовката остава скрита до деня на събитието.

Планираните промени включват засаждане на червени рози, хортензии, орхидеи и божури месеци предварително. Желанието на певицата е пространството да бъде изцяло потопено в цветя – с композиции в бяло, лилаво и розово, допълнени от хортензии в синьо, бяло и розово, както и божури в различни тонове. Предвижда се и специален жест към жените, поканени на сватбата: всяка да получи букет от т.нар. „вечни“ червени рози.

Близки до двойката коментират, че Тейлър Суифт от години мечтае за празненство, заобиколено от пищна флорална декорация. Представители на певицата и на играча от Kansas City Chiefs не са коментирали информацията.

Новината за подготовката на имота идва малко след като стана ясно, че Селена Гомес и Джиджи Хадид ще бъдат сред шаферките. Според източници певицата желае процесът по подготовка да включва близките ѝ приятелки – с общи пътувания, събития и планиране. Селена вече ѝ помага с организацията, след като самата тя наскоро се омъжи за продуцента Бени Бланко.

Травис Келси предложи брак на Тейлър Суифт през август след двегодишна връзка. Двойката обяви годежа с общи снимки в социалните мрежи, направени в градината на дома на Келси в Канзас. Въпреки че официална дата не е оповестена, източници твърдят, че двамата планират сватба през следващото лято, а певицата желае да създаде семейство възможно най-скоро.