24 ноември: Денят на еволюцията отбелязва публикуването на „Произход на видовете“ от Чарлз Дарвин

24 Ноември, 2025 10:30 702 18

  • еволюция-
  • теория за еволюцията-
  • чарлз дарвин-
  • произход на видовете-
  • 24 ноември

На днешния ден през през 1859 г. Дарвин публикува своята теория за еволюцията

24 ноември: Денят на еволюцията отбелязва публикуването на „Произход на видовете“ от Чарлз Дарвин - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 24 ноември научният свят отбелязва Денят на еволюцията – дата, свързана с първото издание на книгата „Произход на видовете“ от Чарлз Дарвин през 1859 г. Публикацията представлява една от най-влиятелните научни творби в историята и поставя основите на модерната еволюционна биология.

„Произход на видовете“ е издадена в тираж от 1250 екземпляра, които се изчерпват още в деня на публикуването. Дарвин работи върху теорията почти 20 години, а основата на идеите му се формира след участието му в петгодишната експедиция на кораба HMS Beagle (1831–1836). Наблюденията му върху флората и фауната, включително известните финки на Галапагос, стават ключови доказателства за механизма на естествения отбор.

Научните последици от публикуването са значими:

  • – теорията за еволюцията променя разбирането за произхода на човека;
  • – поставя основите на бъдещи дисциплини като генетика, палеонтология и молекулярна биология;
  • – създава първата обща рамка за класифициране на живите организми;
  • – влияе върху медицината, земеделието, антропологията и екологията.

Днес Денят на еволюцията се отбелязва в много страни по света чрез научни форуми, лекции, музейни инициативи и образователни кампании. Сред популярните тематични акценти са развитието на науката след Дарвин, съвременните доказателства за еволюцията и реалните приложения на еволюционната теория.

Интересно е, че през следващите години след издаването на книгата се появяват шест последващи ревизирани издания, в които Дарвин разширява доказателствената база и отговаря на критики от научните среди. Последното, шесто издание, излиза през 1872 г. и съдържа официалното използване на термина „еволюция“, който отсъства в първия вариант.

Денят 24 ноември е свързан и с няколко допълнителни исторически факта. През 1871 г. Дарвин публикува „Произходът на човека“, с което разширява своята теория и предизвиква големи научни и обществени дискусии. В началото на ХХ век откриването на законите на Мендел и развитието на генетиката допълват и укрепват модела на естествения отбор, като предоставят механично обяснение за наследствеността. В наши дни еволюционната теория стои в основата на ключови направления като изследванията върху антибиотичната резистентност, еволюцията на вирусите и адаптациите на организмите към променящия се климат, което затвърждава значението ѝ далеч отвъд чисто историческия контекст.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еволюцията трудно нещо

    18 1 Отговор
    Всички хора са произлезли от маймуните, единствено македонците са произлезли от българите.

    10:31 24.11.2025

  • 2 Еволюцията

    7 9 Отговор
    поредната еврейска утопия на евреина Дарвин

    10:34 24.11.2025

  • 3 Кака Наска Байконурова

    9 10 Отговор
    Пробутана от един пияница още 1859г и си остава единствено една недоказана теория, хипотеза, предположение, догадка, мит, елементарна лъжа.

    10:34 24.11.2025

  • 4 Пич

    6 11 Отговор
    Това е - Денят на идиотите !!! Човечеството е плод на технологично развитие , а не на еволюцията!!! Дори първичният вид от който сме лабораторно създадени е донесен отнякъде , а не е земен. Доказателство за това е , че не се вписваме по никакъв начин в земната видове. Ние сме единствените , който растем много забавено. Всички други видове прохождат дни след раждането , и стават пълноценни за броени месеци. А на нас ни трябват двадесетина години ! Освен това сме единствените които без изключение боледуваме от болести на опорно двигателния апарат !!! Дори животните които спят прави , не боледуват от това ! Което показва , че сме донесени от място с друга гравитация ! И хиляди години не съм се приспособили към земната !

    Коментиран от #8, #10

    10:38 24.11.2025

  • 5 да уточним

    6 1 Отговор
    естествен ПОДБОР- не отбор!,,Човек е подобрил всичко друго- не и себе си,,-не помня автора.

    10:39 24.11.2025

  • 6 герберче

    10 2 Отговор
    Всички ние сме произлезли от семена на тиква, с изключение на нашия вожд, който са произлязъл от семе на празна кратуна.

    10:39 24.11.2025

  • 7 Една хипотеза,

    5 8 Отговор
    която не стана дори теория, камо ли практическо доказателство.

    10:45 24.11.2025

  • 8 Само питам

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И така да е , А на другото място ? Там Божие творение ли сме били , или Продукт на еволюция ?.

    10:49 24.11.2025

  • 9 Сила

    8 1 Отговор
    В БГ то еволюцията се движи в обратна прогресия ...особено за последните 35 години !!! Приматите са във възход , БГ питекантропите и герберопитеците завладяха Територията !!! Хомо сапиенс станаха само "хомо " ....

    11:09 24.11.2025

  • 10 Макробиолог

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ти куцо пиле не си ли виждал?

    11:25 24.11.2025

  • 11 Макробиолог

    2 1 Отговор
    Всеки е свободен да мисли че е произлезнал от маймуна. Само питам --де ги екземплярите в живо състояние от еволюционните етапи между човек и маймуна?

    Коментиран от #14, #15, #17

    11:31 24.11.2025

  • 12 плюс минус

    1 1 Отговор
    Вселената е безкрайна.
    Планети, слънца, звезди.
    Милиони, милиони години......
    Кой, къде и как на Земята има хора?
    Докога и защо?

    11:42 24.11.2025

  • 13 Ел Кондор паса

    5 1 Отговор
    Цитат: "поставя основите на бъдещи дисциплини като генетика, палеонтология и молекулярна биология;.."
    И на атеизма - вярващите интелигентни, които са съгласни че предците им са маймуни, гледащи с насмешка, превъзходство и презрение вярващите хора. И интелигентни държащи се като маймуни, такива са били предците им, в това което вярваш, то те формира...вярващи в "науката" , а не се заинтересуват , едни от най-големите учени са вярващи... Свободната воля е дадена, избирайте си...

    Коментиран от #18

    11:54 24.11.2025

  • 14 да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Макробиолог":

    Има, има много хора в такъв етап...Интелектът се развил до номера на обувките му и там си останал...

    12:04 24.11.2025

  • 15 Лесно е

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Макробиолог":

    В огледалото. ВИЖ!!

    12:14 24.11.2025

  • 16 Макак така

    1 0 Отговор
    Човекоподобните маймуни са няколко вида, горила, шимпанзе и орангутан. Вие от кой вид сте произлезли?

    12:19 24.11.2025

  • 17 Маймунарника

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Макробиолог":

    В бг парламента има доста. И в комисии членуват даже.

    12:22 24.11.2025

  • 18 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ел Кондор паса":

    Вярата в Бог или в науката не изключва здравия разум.Науката допуска грешки- Бог-НЕ.

    12:44 24.11.2025