Новини
Любопитно »
Откриха вкаменелости в Етиопия, които пренаписват историята на човешката еволюция (СНИМКИ)

Откриха вкаменелости в Етиопия, които пренаписват историята на човешката еволюция (СНИМКИ)

14 Август, 2025 13:31 1 188 11

  • вкаменелости-
  • етиопия-
  • история-
  • еволюция-
  • археология

Находката е датирана отпреди 2,65 милиона години

Откриха вкаменелости в Етиопия, които пренаписват историята на човешката еволюция (СНИМКИ) - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени са открили в Етиопия вкаменелости от зъби, датиращи отпреди около 2,65 милиона години и принадлежали на непознат досега вид в еволюционната линия на човека, предаде Ройтерс. До момента се смята, че съвременните хора от рода Хомо (Homo) произлизат от рода Австралопитек (Australopithecus).

Изследователите са попаднали на 10 зъба – шест кътника, два резци, един предкътник и един кучешки зъб, в североизточната част на региона Афар в Етиопия. Според тях зъбите принадлежат на нов вид австралопитек. Находките са от два индивида, отбелязва Ройтерс.

Досега от вкаменелости, открити на различни места в Африка, бяха установени представители на шест вида от рода Австралопитек - важен ранен предшественик на хората с маймуноподобни и човекоподобни характеристики. Изследователите казват, че новооткритите зъби имат черти, които показват, че принадлежат на седми вид. Родът е група от близкородствени видове, които имат сходни характеристики. Например, лъвовете и тигрите са от един и същ род, но представляват различни видове, пише БТА.

Учените откриха в същия район в Етиопия през 2013 г. три други зъба, датиращи отпреди 2,59 милиона години, които имат характеристики, сходни с тези на най-стария известен вид от рода Хомо, разкрит от челюстна кост.

Специалистите все още не са дали имена на представителите на родовете Австралопитек и Хомо, на които са принадлежали тези 13 зъба, поради непълния характер на фосилните находки. Нашият вид хомо сапиенс (Homo sapiens) е най-новият член на рода Хомо, появил се за първи път преди около 300 000 години в Африка, преди по-късно да се разпространи по целия свят, припомня Ройтерс.

Новооткритите зъбни вкаменелости дават представа за слабо проучен период в еволюцията на човека. Приблизителната възраст на останките предполага, че този новооткрит вид австралопитек е съжителствал в този регион с ранните представители на рода Хомо, което повдига въпроса дали са се конкурирали за едни и същи ресурси.

Зъбите също така показват, че по това време в Източна Африка са живели четири вида хоминини, както са известни видовете в еволюционната линия на човека. На базата на предишни фосили изследователите стигнаха до заключението, че вид австралопитек и вид парантроп (Paranthropus), хоминин със специална черепна кутия, приспособена да дъвче силно, са живели в Източна Африка по това време. Друг вид австралопитек пък е обитавал южната част на Африка, с което броят на хоминините на континента по това време е достигнал пет, отбелязва Ройтерс.

Наличието им илюстрира сложната природа на човешкия еволюционен процес.

"Това подкрепя идеята, че историята на човешката еволюция не е история на един-единствен род, който се променя бавно с течение на времето“, каза палеоантропологът Брайън Вилмор от Университета на Невада в Лас Вегас, водещ автор на изследването. То е публикувано в списанието "Нейчър".

Изследователите търсят доказателства за начина на взаимодействие между представителите на родовете Австралопитек и Хомо, представени от 13-те зъба.

"В момента анализираме зъбите, за да видим дали можем да установим дали са се хранили с едно и също нещо“, каза палеоекологът от Аризонския щатски университет Кей Рийд, участник в изследването.

Ако е така, вероятно са се борили за ресурси, е мнението на Рийд. В близост са открити груби каменни сечива, датиращи от същия период, вероятно изработени от вида Хомо, допълни експертът.

Регионът Афар, едно от най-горещите и най-ниски места на Земята, сега е пустош. Но по времето на тези видове реки са преминавали през местности с растения в пейзаж, населен от разнообразни животински обитатели, отбелязва Ройтерс.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Ерих фон Деникен има доста интересни теории по тези неясности, които също си противоречат с официалните версии.

    13:36 14.08.2025

  • 2 Събина, в Гърция и България са

    2 0 Отговор
    открити зъби и останки на хуманоиди от преди 7.2 млн. години. Панимайш. Четете повечко преди да напишете подобно съчинение!

    13:38 14.08.2025

  • 3 принадлежали са на непознат досега вид

    1 0 Отговор
    в еволюционната линия на човека, предаде Ройтерс. Атлантици ...

    13:39 14.08.2025

  • 4 Фон дер Миндер

    5 4 Отговор
    Еволюция при хората няма и никога не е имало! Просто е невъзможно и доказателства за това/ не мое / твърдение има безброй много. Вече повече от 150 години дарвинистите търсят под вола теле и игнорират всички факти и доказателства за това,че човекът не е маймуна!

    Коментиран от #11

    13:41 14.08.2025

  • 5 вкаменелости от зъби

    7 1 Отговор
    Нищо не доказват освен че животните са имали зъби

    13:41 14.08.2025

  • 6 То остави това

    6 1 Отговор
    Ами и пломби са имали и швейцарски часовници

    13:43 14.08.2025

  • 7 Благодаря Ви за

    5 0 Отговор
    поредните глупости.

    13:44 14.08.2025

  • 8 Търновец

    1 2 Отговор
    Така е Hono Sapiens се появяват преди 300000 години в Африка а преди около 60000 за пръв път напускат континента, Япония е постепенно заселена преди около 50000 години от Манчжурийци през Корея. А в Genesis Boij 5 на Мозез пише че преди 5000 години Бог създал човека по свой образ и подобие и Адам живял 930 години - Gedeon спонсорира

    13:52 14.08.2025

  • 9 смешкииии

    1 0 Отговор
    На баби ти кастанетите

    13:56 14.08.2025

  • 10 Да, първо са

    1 0 Отговор
    дошли белите хора и там са почернели и са им се накъдрили косите от силното слънце и така са се появили къдравите африканци.

    14:12 14.08.2025

  • 11 Не съм сигурен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фон дер Миндер":

    Като гледам Боко и Пее, напълно вярвам на Дарвин

    14:22 14.08.2025