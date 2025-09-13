Новини
„Извънземният кораб“ 3I/ATLAS започна аномална еволюция

„Извънземният кораб“ 3I/ATLAS започна аномална еволюция

13 Септември, 2025 15:51 971 4

Променя се цвета му

„Извънземният кораб“ 3I/ATLAS започна аномална еволюция - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Междузвездният обект 3I/ATLAS, известен като „извънземният кораб“, е започнал аномална еволюция, състояща се в промяна в цвета му, отбеляза астрофизикът Ави Льоб в блога си.

„Екипът на ATLAS интерпретира тази аномална еволюция като преход от разсейване на слънчевата светлина от прах, повдигнат от зачервената повърхност, към образуването на малки, оптически ярки ледени частици, променили непрозрачността на облака материали, изпуснати от 3I/ATLAS“, сигурен е експертът.

По-рано астрономите публикуваха нови изображения на междузвездния обект 3I/ATLAS, които показват, че кометата е започнала да образува опашка.

През юли Европейската космическа агенция съобщи, че обектът е нахлул в Слънчевата система.

Параметрите на траекторията му показват, че той се е образувал извън Слънчевата система. Най-вероятно A11pl3Z е комета с диаметър на ядрото до 20 километра. Това стана третият междузвезден обект в Слънчевата система, открит от астрономите.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дали

    1 2 Отговор
    Дали е възможно това да е обекта, които ще стане спътник на Земята и да предизвика наводнения и промяна на земната ос.

    Коментиран от #2

    15:56 13.09.2025

  • 2 Напълно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дали":

    е възможно това,но този обект също така може да нахлуе и в някоя черна дупка,предвид размерите му.

    16:10 13.09.2025

  • 3 Уса

    1 0 Отговор
    Пълен кораб с любопитни туристи пропътували светлинни години да видят земните примати по покана на Вояджър 1 .Знаят всичко за нас с изключение,че вече си имаме и трети пол,който мрази първородните природни два..Ние не знаем нищо за тях и няма да узнаем

    16:14 13.09.2025

  • 4 Че може да ни разкаже играта

    0 0 Отговор
    Дай боже да не е кораба с Давид(Изкуствен интелект) от филма "Прометей":(((

    16:26 13.09.2025