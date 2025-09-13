„Извънземният кораб“ 3I/ATLAS започна аномална еволюция

Междузвездният обект 3I/ATLAS, известен като „извънземният кораб“, е започнал аномална еволюция, състояща се в промяна в цвета му, отбеляза астрофизикът Ави Льоб в блога си.

„Екипът на ATLAS интерпретира тази аномална еволюция като преход от разсейване на слънчевата светлина от прах, повдигнат от зачервената повърхност, към образуването на малки, оптически ярки ледени частици, променили непрозрачността на облака материали, изпуснати от 3I/ATLAS“, сигурен е експертът.

По-рано астрономите публикуваха нови изображения на междузвездния обект 3I/ATLAS, които показват, че кометата е започнала да образува опашка.

През юли Европейската космическа агенция съобщи, че обектът е нахлул в Слънчевата система.

Параметрите на траекторията му показват, че той се е образувал извън Слънчевата система. Най-вероятно A11pl3Z е комета с диаметър на ядрото до 20 километра. Това стана третият междузвезден обект в Слънчевата система, открит от астрономите.