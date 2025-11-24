Кевин Спейси отхвърли спекулациите, че е бездомен (ВИДЕО)

Американският актьор Кевин Спейси отрече твърденията, че е останал бездомник, след публикации в британски медии, според които живеел „на ръба на оцеляването“. Във видеопослание, публикувано в Instagram, 66-годишният актьор заяви, че информацията е неправилно интерпретирана и създава подвеждаща представа за личното му положение.

Спейси коментира, че в интервю за британския „Дейли телеграф“ е споменал, че в момента живее основно в хотели и жилища под наем, докато пътува за работа – практика, която според него не е необичайна за актьорите. Той подчерта, че това не означава, че е бездомник, а че начинът му на живот напомня годините, когато тепърва е започвал кариерата си.

Актьорът посочи, че истински бездомниците са хората, които „живеят на улицата, в автомобилите си или са в сериозно финансово затруднение“, и заяви ясно, че не е в подобна позиция, въпреки трудностите, пред които е изправен през последните години. Кевин Спейси призна, че хиляди хора са му писали след разпространението на публикациите, за да му предложат подслон или да се осведомят за състоянието му. Той благодари за жестовете, но подчерта, че не би било честно да позволи на обществото да вярва, че се намира в ситуация на реална бездомност.

Във видеото звездата допълни, че финансовото му положение „не е добро“, след като през последните седем години е направил значителни разходи, свързани със съдебни процеси и загубени професионални ангажименти. Актьорът беше въвлечен в серия от обвинения за сексуално посегателство, които започнаха през 2017 г. и доведоха до оттеглянето му от множество роли, включително от сериала „Къща от карти“. Спейси беше оправдан по всички повдигнати обвинения, но казва, че последиците от скандала продължават да влияят върху живота му.

Той уточни, че в момента цялото му имущество е в склад и че живее мобилно, движейки се между работни проекти. Актьорът изрази надежда, че ако кариерата му продължи да се стабилизира, ще може отново да се установи на постоянно място.

Кевин Спейси е носител на два „Оскара“ за ролите си в „Американски прелести“ и „Обичайните заподозрени“, както и бивш художествен директор на театъра „Олд Вик“ в Лондон.