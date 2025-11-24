Рупърт Гринт, изиграл Рон във филмите за Хари Потър, подкрепи актьорите от бъдещия сериал по книгите на Дж. К. Роулинг

Актьорът Рупърт Гринт, прочул се с ролята си на Рон във филмите за Хари Потър, изрази подкрепата си за младия актьорски състав, изпълняващ същата роля в новия сериал, базиран на книгите на Дж. К. Роулинг, съобщава Daily Mail.

37-годишният британски актьор сподели мислите си за новата филмова адаптация на историята, която някога го направи известен. В сериала ще участват нови актьори, играещи емблематичното трио, чиито имена бяха разкрити наскоро. Аластер Стаут ще играе Рон, Арабела Стантън ще играе Хърмаяни, а Доминик Маклафлин ще играе най-важната роля - той ще вдъхне живот на Хари Потър.

Гринт призна, че преди да започне работата по сериала, е написал писмо до Аластер Стаут, в което изразява подкрепата си за младия актьор. „Просто му пожелах всичко най-добро“, написа той. „Много се забавлявах, влизайки в този свят, и се надявам и той да се забавлява“, каза той.

Той добави, че смята за добре да прекара остатъка от живота си в сянката на Рон, тъй като филмите означават толкова много за хората.

„Не мисля, че някога ще изляза от сянката му, но съм напълно съгласен с това“, каза актьорът.

Гринт е само на 11 години, когато е избран за ролята на Рон Уизли. Снимките се проведоха между 2000 и 2011 г.

В момента Гринт се стреми да се отдръпне от известната си роля, но когато го попитаха дали би искал да играе Рон отново, както колегата му Том Фелтън с Драко Малфой в бродуейския мюзикъл, той отговори: „Никога не казвай никога“.