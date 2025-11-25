Новини
Любопитно »
"Като лъвовете" се завръща отново на сцена

"Като лъвовете" се завръща отново на сцена

25 Ноември, 2025 07:05 891 8

  • като лъвовете-
  • ники априлов-
  • завръща-
  • ндк

"То е едно от малкото предавания с такъв дълъг телевизионен живот.", сподели актьорът и водещ на предаването Ники Априлов

"Като лъвовете" се завръща отново на сцена - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Завръща се любимо предаване от 90-те - "Като лъвовете" отново на сцена. Спектакълът ще се проведе на 18 декември в Зала 1 на НДК в рамките на Новогодишния музикален фестивал от 19 ч., пише Plovdiv24.bg.

"Завръща се любимо предаване от 90-те години, когато имаше детски предавания. Сега няма. Отбелязвам скромен творчески юбилей - 45 години на сцена като актьор, режисьор, театрален педагог най-вече. Реших да го свърша с това предаване, което ми даде много", каза легендарният водещ Ники Априлов.

"То е едно от малкото предавания с такъв дълъг телевизионен живот. Всяка година за Коледа правехме големи, пищни спектакли. Харесвам този начин на сценично представяне. Наблюдавам в последните години, че няма за деца нищо. Реших, че мога да вляза в контакт с моите приятели и колеги и в рамките на новогодишния музикален фестивал да направим този спектакъл", разкри Априлов пред Bulgaria ON AIR.

Спектакълът е и за родителите, отбеляза гостът.

"Във всеки случай няма да е изреждане на певци един след друг. Направих повече дуети между пораснали вече деца, които отдавна са певци и актьори, и малко, които открих сега. Ще гостуват мои приятели като Веско Маринов, Роси Кирилова, Драго Драганов, Вениамин, Михаела Филева. Ще бъде пъстро, цветно, позитивно", сподели още режисьорът.

"Децата не обичат само да репетират. Те обичат да имат изява. Нашето предаване даваше такава изява. В музикалните формати има много талантливи млади хора. Проблемът е, че те не разбират, че тукашната почва, българска, понякога не търпи музика, която не е наша. Българинът обича мелодичната песен", смята Априлов.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама тоя лъФ

    6 2 Отговор
    Все е здал!

    07:13 25.11.2025

  • 2 Като глупаците

    10 2 Отговор
    Сериозно??? Пак ли уреждаме пенсионери...

    07:14 25.11.2025

  • 3 Кума Лиса

    9 2 Отговор
    Вземи бате Енчо и "Като дръгелите" 🤣

    07:17 25.11.2025

  • 4 както е тръгнало

    7 2 Отговор
    Чакаме Къци кукуто

    07:31 25.11.2025

  • 5 Барни Марни

    3 2 Отговор
    Кой е по-по-СМЕШЕН. За това шоу ги вземете всички стари отломки.

    07:34 25.11.2025

  • 6 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Каква е тая мания да копаете кокалите на предавания от преди новата ера? После мрънкат за увеличение на заплатите в бнт и бнр.... И ония сурикати иван и андрей с техните бози от едно време.... Пускайте само ерегът, да гледаме силиконови сиг анки и това е

    08:31 25.11.2025

  • 7 Механик

    2 1 Отговор
    Е как така да няма нищо за децата? Има. Има енергийни напитки, чипс с палмово масло и ГМО-царевица. Има фейсбук и лайкове, има Планета ТВ...
    Ти знаеш ли какви яки кючеци пускат по Планета?
    Айде бе! Нищо нямало за децата?!

    08:49 25.11.2025

  • 8 едни и същи динозаври

    1 0 Отговор
    БНР да се прекръсти на Нафталин ТВ.

    09:57 25.11.2025