Кичка Бодурова с емоционално признание: НДК ме отсвири за юбилейния ми концерт

9 Октомври, 2025 07:43 1 401 19

"Оказа се, че залата е заета", сподели певицата

Кичка Бодурова с емоционално признание: НДК ме отсвири за юбилейния ми концерт - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Естрадната легенда Кичка Бодурова сподели емоционално послание в социалните мрежи, в което изрази дълбокото си разочарование от ръководството на Националния дворец на културата. Поводът - мечтата ѝ да изнесе своя прощален концерт в зала 1 на НДК на рождения си ден, 29 ноември, когато навършва 70 години, пише bgdnes.bg.

„Исках това да бъде моят последен концерт – в деня на моя юбилей, на сцената, с която ме свързват толкова спомени. Но се оказа, че залата е заета", сподели певицата, известна с хита „Едно бузуки пее".

По думите ѝ, от НДК ѝ обяснили, че залата е резервирана за кинопрожекции в края на ноември и концерт не може да се проведе. „Настоявах, молих се, но уви", казва Бодурова.

Огорчението ѝ станало още по-голямо, когато разбрала, че на същата дата залата всъщност е предоставена за друг концерт.

„Беше ми болно... Толкова години съм пяла на тази сцена. Всички мои концерти в НДК са били успешни и публиката винаги ме е посрещала с любов. Благодарна съм за това, но не крия, че съм тъжна", сподели певицата.

Фенове от цялата страна заляха профила ѝ с окуражителни коментари, като я призоваха да не приема това като край, а като начало на нов етап в кариерата си.

„Може би това е знак, че последният ти концерт още не е дошъл", пишат почитателите ѝ.

Бодурова продължава да радва публиката – през това лято тя разпродаде няколко летни театъра и доказа, че любовта към нейната музика остава все така силна, независимо от годините.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Професор

    4 9 Отговор
    Израснах с песните на Kyчкa Бодурова.

    Коментиран от #9

    07:52 09.10.2025

  • 2 Милата тя !

    8 3 Отговор
    Преди двадесетина години никой не я отсвирваше да отсвирва !

    07:54 09.10.2025

  • 3 Съкрушен

    20 2 Отговор
    Горката Кичка !!Как ще живее сега без последен концерт???

    07:55 09.10.2025

  • 4 бат Данчо

    17 3 Отговор
    Да си пее в банята , в любимата и Америка !!!

    08:09 09.10.2025

  • 6 варненски пенсионер

    5 3 Отговор
    всеки таи някаква обида. особено от работодатели преди пенсиониране. никакво уважение към похабените за тяхното благоденствие години !

    Коментиран от #13

    08:11 09.10.2025

  • 7 герап

    12 1 Отговор
    Пичкаводурова пак ли ще ни бръмчи в ушите?

    08:11 09.10.2025

  • 8 Баджак Бареков

    15 0 Отговор
    Да се е сетила по-рано да резервира залата.

    08:17 09.10.2025

  • 9 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Професор":

    ДА ТИ ИМАМ уБРАЗОВАНИЕТО

    08:17 09.10.2025

  • 10 Ами

    1 3 Отговор
    като се замисля - 70 годишна е.Как да я " уважат" ...Да не са геронтофили ????

    08:20 09.10.2025

  • 11 Арената е свободна

    4 0 Отговор
    Не е необходимо да се ограничава в Зала 1.

    08:20 09.10.2025

  • 12 сбруя

    5 1 Отговор
    Може да зее в градския парк.Мъ-хъ!

    08:29 09.10.2025

  • 13 Още един варненски пенсионер

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "варненски пенсионер":

    Да, точно така. След 40 години работа. От създаването на завода, всеотдайно. Колко съм пренебрегвал личния живот в името на работата! Просто ме извика един от технолозите ( от моя ранг в момента) и ми каза след 3 дни дни да си ходя. Колкото да си събера багажа.При “соца” изпращахме пенсионерите с тържество и подаръци….. При назначените ново -чорбаджии; ей така си заминаваш. Да не говоря за отношението на сегашните млади към пенсионерите! Макар, че всеки има в къщи собствени баба и дядо, които уж обича.

    Коментиран от #18

    08:33 09.10.2025

  • 14 просто факти прости факти

    5 1 Отговор
    Такива зали се резервират месеци преди съответното събитие. Може да направи безплатен концерт в Борисовата градина, а на бас, че ще е свободна. Аз няма да дойда, че не мога да понасям крадено гръцко.

    08:37 09.10.2025

  • 15 Въпрос

    5 1 Отговор
    Кой пък ви е казал, че е била емблематична певица? Една от многото, като изключим великите Лили, Йорданка и Богдана.

    08:38 09.10.2025

  • 16 Стара чанта

    6 2 Отговор
    Ами има достатъчно таверни в близка Гърция !

    08:46 09.10.2025

  • 17 Да пита

    0 1 Отговор
    Последния Софиянец, кръчмата може да е свободна!

    08:51 09.10.2025

  • 18 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Още един варненски пенсионер":

    е новата криворазбрана цивилизация. Така си мислят, че са модерни, но нямат нищо против да прибират благините от баба и дядо на село

    08:51 09.10.2025

  • 19 коко

    0 0 Отговор
    защо не отсвирват Лили Иванова?

    09:05 09.10.2025