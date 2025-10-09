Кичка Бодурова с емоционално признание: НДК ме отсвири за юбилейния ми концерт

Естрадната легенда Кичка Бодурова сподели емоционално послание в социалните мрежи, в което изрази дълбокото си разочарование от ръководството на Националния дворец на културата. Поводът - мечтата ѝ да изнесе своя прощален концерт в зала 1 на НДК на рождения си ден, 29 ноември, когато навършва 70 години, пише bgdnes.bg.

„Исках това да бъде моят последен концерт – в деня на моя юбилей, на сцената, с която ме свързват толкова спомени. Но се оказа, че залата е заета", сподели певицата, известна с хита „Едно бузуки пее".

По думите ѝ, от НДК ѝ обяснили, че залата е резервирана за кинопрожекции в края на ноември и концерт не може да се проведе. „Настоявах, молих се, но уви", казва Бодурова.

Огорчението ѝ станало още по-голямо, когато разбрала, че на същата дата залата всъщност е предоставена за друг концерт.

„Беше ми болно... Толкова години съм пяла на тази сцена. Всички мои концерти в НДК са били успешни и публиката винаги ме е посрещала с любов. Благодарна съм за това, но не крия, че съм тъжна", сподели певицата.

Фенове от цялата страна заляха профила ѝ с окуражителни коментари, като я призоваха да не приема това като край, а като начало на нов етап в кариерата си.

„Може би това е знак, че последният ти концерт още не е дошъл", пишат почитателите ѝ.

Бодурова продължава да радва публиката – през това лято тя разпродаде няколко летни театъра и доказа, че любовта към нейната музика остава все така силна, независимо от годините.