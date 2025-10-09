Кичка Бодурова с емоционално признание: НДК ме отсвири за юбилейния ми концерт

Естрадната легенда Кичка Бодурова сподели емоционално послание в социалните мрежи, в което изрази дълбокото си разочарование от ръководството на Националния дворец на културата. Поводът - мечтата ѝ да изнесе своя прощален концерт в зала 1 на НДК на рождения си ден, 29 ноември, когато навършва 70 години, пише bgdnes.bg.
„Исках това да бъде моят последен концерт – в деня на моя юбилей, на сцената, с която ме свързват толкова спомени. Но се оказа, че залата е заета", сподели певицата, известна с хита „Едно бузуки пее".
По думите ѝ, от НДК ѝ обяснили, че залата е резервирана за кинопрожекции в края на ноември и концерт не може да се проведе. „Настоявах, молих се, но уви", казва Бодурова.
Огорчението ѝ станало още по-голямо, когато разбрала, че на същата дата залата всъщност е предоставена за друг концерт.
„Беше ми болно... Толкова години съм пяла на тази сцена. Всички мои концерти в НДК са били успешни и публиката винаги ме е посрещала с любов. Благодарна съм за това, но не крия, че съм тъжна", сподели певицата.
Фенове от цялата страна заляха профила ѝ с окуражителни коментари, като я призоваха да не приема това като край, а като начало на нов етап в кариерата си.
„Може би това е знак, че последният ти концерт още не е дошъл", пишат почитателите ѝ.
Бодурова продължава да радва публиката – през това лято тя разпродаде няколко летни театъра и доказа, че любовта към нейната музика остава все така силна, независимо от годините.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Професор
Коментиран от #9
07:52 09.10.2025
2 Милата тя !
07:54 09.10.2025
3 Съкрушен
07:55 09.10.2025
4 бат Данчо
08:09 09.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 варненски пенсионер
Коментиран от #13
08:11 09.10.2025
7 герап
08:11 09.10.2025
8 Баджак Бареков
08:17 09.10.2025
9 Боруна Лом
До коментар #1 от "Професор":ДА ТИ ИМАМ уБРАЗОВАНИЕТО
08:17 09.10.2025
10 Ами
08:20 09.10.2025
11 Арената е свободна
08:20 09.10.2025
12 сбруя
08:29 09.10.2025
13 Още един варненски пенсионер
До коментар #6 от "варненски пенсионер":Да, точно така. След 40 години работа. От създаването на завода, всеотдайно. Колко съм пренебрегвал личния живот в името на работата! Просто ме извика един от технолозите ( от моя ранг в момента) и ми каза след 3 дни дни да си ходя. Колкото да си събера багажа.При “соца” изпращахме пенсионерите с тържество и подаръци….. При назначените ново -чорбаджии; ей така си заминаваш. Да не говоря за отношението на сегашните млади към пенсионерите! Макар, че всеки има в къщи собствени баба и дядо, които уж обича.
Коментиран от #18
08:33 09.10.2025
14 просто факти прости факти
08:37 09.10.2025
15 Въпрос
08:38 09.10.2025
16 Стара чанта
08:46 09.10.2025
17 Да пита
08:51 09.10.2025
18 Това
До коментар #13 от "Още един варненски пенсионер":е новата криворазбрана цивилизация. Така си мислят, че са модерни, но нямат нищо против да прибират благините от баба и дядо на село
08:51 09.10.2025
19 коко
09:05 09.10.2025