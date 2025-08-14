Новини
Синът на Владимир Каролев се връща да живее в България

14 Август, 2025 07:16 2 261 16

  • владимир каролев-
  • александър-
  • българия-
  • завръща-
  • весела тотева

Причината е "вечното желание за живот в родината"

Синът на Владимир Каролев се връща да живее в България - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След дълги години живот в Лондон синът на покойния финансист Владимир Каролев – Александър, и жена му – актрисата Валентина, която стана популярна с ролята си във филма "Доза щастие", се местят да живеят в България. Те искат да дадат на децата си ново начало, а причината е "вечното желание за живот в родината".

Завръщането им в България не е спонтанно, а напротив. Обмислено е и желано отдавна.

Смятат, че правилният момент е дошъл, когато децата им - Изабела, родена през 2018 г., и тригодишният Виктор-Данаил, вече порастват. "Сега е моментът наследниците ни да опознаят бабите, дядовците и роднините си", обяснява Валентина в интервю за "Тази събота и неделя" по bTV. В Англия Александър работи като финансист, а жена му - като актриса.

Той заминава за Лондон през 2007 г., за да учи бизнес, но кратък стаж прераства в 18-годишна професионална кариера във финансовото сърце на града. Валентина отива при него три години по-късно, за да не живеят разделени. Започва като студентка в театралната академия на Острова, говореща малко английски, но остава там почти 15 години, пише "Галерия“.

Двамата преживяха две тежки загуби. Докато беше бременна в деветия месец с първото си дете, Валентина загуби майка си Весела Тотева, която си отиде едва на 45 години. Тя беше журналистка и продуцентка на "Събуди се" по NOVA. Валентина изигра майка си във филма "Доза щастие", който е по книгата на Тотева "Падение и спасение: Изповедта на една хероинова наркоманка".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой не го интересува!

    24 3 Отговор
    Свършват парите от Татко!

    Коментиран от #5

    07:20 14.08.2025

  • 2 Копейка

    17 4 Отговор
    Връщат се мноо ясно, друго сийй в кюпа на бугатити

    07:21 14.08.2025

  • 3 Един

    24 3 Отговор
    Защо, с какво заслужихме това завръщане ???

    07:22 14.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ХАН КРУМ Е КАЗВАЛ " ДО ТРЕТО КОЛЯНО"
    ....
    ЗАРАДИ САНТИМЕНТАЛНИ КОМУНИСТИ СЕ РОДИ БОЙКО БОРИСОВ :)) РАЗСТРЕЛЯЛИ САМО ДЯДО МУ:)

    07:26 14.08.2025

  • 5 Българин

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Никой не го интересува!":

    Сега в тези мътни води и без парите на мошеника Владо ще се пробва в политиката като новия Кокорчо,да видим на коя партия ще стане булка.

    07:30 14.08.2025

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    21 2 Отговор
    Обмислено, а?!
    Или свършиха парите останали от онова плямпало, баща ти?
    Сега какво следва, да се впусне в политиката ли?!
    За да си оправи финансовото положение?

    Коментиран от #8

    07:34 14.08.2025

  • 7 Много

    14 2 Отговор
    важно ?!

    07:37 14.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    ТАТКО МУ ОТКРАДНА ПОНЕ 100 МИЛИОНА ДОЛАРА
    ...
    ОБАЧЕ В БЪЛГАРИЯ ДАЛАВЕРАТА Е ПО ЛЕСНА
    .. .
    ЗАТОВА ХАН КРУМ Е ТРЕПЕЛ ДО ВТОРИ БРАТОВЧЕДИ

    07:37 14.08.2025

  • 9 НЕучуден

    24 1 Отговор
    Не са само те.Много се завръщат, но интересното е ,че вадят едни и същи аргументи - баби, рода и т.н.Истината е ,че прехвалена та им Англия е много зле.

    Коментиран от #10, #11, #16

    07:42 14.08.2025

  • 10 🤦🤦🤦🤦🤦

    2 11 Отговор

    До коментар #9 от "НЕучуден":

    Ти кога отиде да видиш ? Къде е зле и къде е добре

    Коментиран от #12

    07:51 14.08.2025

  • 11 просто факти

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "НЕучуден":

    О една страна, Англия вече е мюсюлманска страна с безброй увита в миризливи чаршафи паппплач, живееща добре на социални помощи, за който плащат бачкайки белите англичани. Във всеки по-голям град се чува по пет пъти на ден воя от джамията е потресаващо. От друга, тия са дошли тука да захлебят аз съм сина на тоя аз дъщеря на оная. Щото тука това много върви.

    08:12 14.08.2025

  • 13 Факт

    5 0 Отговор
    Стар комунистически род

    08:36 14.08.2025

  • 14 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ПАК ЛИ ТОЗИ. ,,КАРОЛЕВ,,?НЕ СЕ СПРЯХТЕ!

    08:44 14.08.2025

  • 15 КОЙчо

    1 0 Отговор
    Явно са информирани, че държавата ще дава по десет палки на завърналите се.
    До сега си мислех, че поне това е за хората - оказа се, че пак е за "по-хората"!
    Как пък едно нещо не измислиха нашите наведени управляващи, което да се приеме добре от суверена!

    08:51 14.08.2025

  • 16 САНДОКАН

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "НЕучуден":

    Истината е че когато си некъдърен и няма кой да ти праща щеш не щеш се прибираш в кочината

    08:57 14.08.2025