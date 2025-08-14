Синът на Владимир Каролев се връща да живее в България

След дълги години живот в Лондон синът на покойния финансист Владимир Каролев – Александър, и жена му – актрисата Валентина, която стана популярна с ролята си във филма "Доза щастие", се местят да живеят в България. Те искат да дадат на децата си ново начало, а причината е "вечното желание за живот в родината".
Завръщането им в България не е спонтанно, а напротив. Обмислено е и желано отдавна.
Смятат, че правилният момент е дошъл, когато децата им - Изабела, родена през 2018 г., и тригодишният Виктор-Данаил, вече порастват. "Сега е моментът наследниците ни да опознаят бабите, дядовците и роднините си", обяснява Валентина в интервю за "Тази събота и неделя" по bTV. В Англия Александър работи като финансист, а жена му - като актриса.
Той заминава за Лондон през 2007 г., за да учи бизнес, но кратък стаж прераства в 18-годишна професионална кариера във финансовото сърце на града. Валентина отива при него три години по-късно, за да не живеят разделени. Започва като студентка в театралната академия на Острова, говореща малко английски, но остава там почти 15 години, пише "Галерия“.
Двамата преживяха две тежки загуби. Докато беше бременна в деветия месец с първото си дете, Валентина загуби майка си Весела Тотева, която си отиде едва на 45 години. Тя беше журналистка и продуцентка на "Събуди се" по NOVA. Валентина изигра майка си във филма "Доза щастие", който е по книгата на Тотева "Падение и спасение: Изповедта на една хероинова наркоманка".
1 Никой не го интересува!
Коментиран от #5
07:20 14.08.2025
2 Копейка
07:21 14.08.2025
3 Един
07:22 14.08.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЗАРАДИ САНТИМЕНТАЛНИ КОМУНИСТИ СЕ РОДИ БОЙКО БОРИСОВ :)) РАЗСТРЕЛЯЛИ САМО ДЯДО МУ:)
07:26 14.08.2025
5 Българин
До коментар #1 от "Никой не го интересува!":Сега в тези мътни води и без парите на мошеника Владо ще се пробва в политиката като новия Кокорчо,да видим на коя партия ще стане булка.
07:30 14.08.2025
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Или свършиха парите останали от онова плямпало, баща ти?
Сега какво следва, да се впусне в политиката ли?!
За да си оправи финансовото положение?
Коментиран от #8
07:34 14.08.2025
7 Много
07:37 14.08.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":ТАТКО МУ ОТКРАДНА ПОНЕ 100 МИЛИОНА ДОЛАРА
...
ОБАЧЕ В БЪЛГАРИЯ ДАЛАВЕРАТА Е ПО ЛЕСНА
.. .
ЗАТОВА ХАН КРУМ Е ТРЕПЕЛ ДО ВТОРИ БРАТОВЧЕДИ
07:37 14.08.2025
9 НЕучуден
Коментиран от #10, #11, #16
07:42 14.08.2025
10 🤦🤦🤦🤦🤦
До коментар #9 от "НЕучуден":Ти кога отиде да видиш ? Къде е зле и къде е добре
Коментиран от #12
07:51 14.08.2025
11 просто факти
До коментар #9 от "НЕучуден":О една страна, Англия вече е мюсюлманска страна с безброй увита в миризливи чаршафи паппплач, живееща добре на социални помощи, за който плащат бачкайки белите англичани. Във всеки по-голям град се чува по пет пъти на ден воя от джамията е потресаващо. От друга, тия са дошли тука да захлебят аз съм сина на тоя аз дъщеря на оная. Щото тука това много върви.
08:12 14.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факт
08:36 14.08.2025
14 Боруна Лом
08:44 14.08.2025
15 КОЙчо
До сега си мислех, че поне това е за хората - оказа се, че пак е за "по-хората"!
Как пък едно нещо не измислиха нашите наведени управляващи, което да се приеме добре от суверена!
08:51 14.08.2025
16 САНДОКАН
До коментар #9 от "НЕучуден":Истината е че когато си некъдърен и няма кой да ти праща щеш не щеш се прибираш в кочината
08:57 14.08.2025