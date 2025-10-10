Краси Аврамов подаде ръка на огорчената Кичка Бодурова след отказа на НДК за концерта ѝ

Зала 1 на НДК предизвика високо напрежение сред две родни поп звезди. Кичка Бодурова се засегна на управата на Двореца на културата, тъй като не ѝ дали сцената за нейния юбилеен концерт. На същата дата - 29 ноември - там ще пее Красимир Аврамов. Изпълнителят на Illusion веднага реагира и подаде ръка на обичаната си колежка за съвместно шоу, пише dir.bg.

Как започна всичко?

От публикация в социалните мрежи стана ясно, че Кичка Бодурова е огорчена, че няма да може да отпразнува 70-годишния си юбилей в знаковата Зала 1.

"Тъжно ми е, много ми е тъжно..., защото не очаквах представител на такава институция като НДК да се отнесе толкова неуважително. Миналата година преди концерта ми там през ноември, исках да запазя датата 29.11. 2025 (моят ден рожден) за последен мой концерт на тази сцена. Беше ми отговорено че 28, 29 и 30 ноември са кинопрожекции и е абсолютно невъзможно. Настоявах, помолих се, но уви. Вчера бях много разочарована като разбрах, че всъщност датата е дадена - и то за концерт. Благодаря ви за съвместната работа на всички мои концерти там - винаги с взаимно уважение! Но много ми е мъчно! Това исках да бъде моят последен концерт в НДК, в деня на моя сериозен житейски юбилей!", написа изпълнителката на "Сурова нежност".

"Бих искала да бъда правилно разбрана. - поясни Бодурова. - Аз не съм човек с претенции. Тези, които ме познават добре, знаят колко здраво стъпвам на земята. И около мен няма звезден прах. Но животът ме научи да се боря за правата си и да разчитам само на себе си. А иначе - до болка искрена!... Благодаря на Изпълнителния Директор на НДК г-жа Андриана Петкова за писмото, изпратено с имейл часове след поста ми. Благодаря и за уважението и добрите думи, казани за мен. Но става дума за конкретна дата. Писмена заявка е нямало, защото датата била заета. А впоследствие датата се дава. Никога повече няма да имам този житейски юбилей и исках да бъда с хората, които ме обичат! Скъпи мои, с вашата подкрепа и любов ще сложа една тъжна усмивка на лицето си и ще приема, че просто е било рано да правя... "последения" си концерт. Така, както много от вас ми писаха. Сега ще трябва да пея още 10 години до другия юбилей! Отсега запазвам датата- 29.11.2035! Уплаших хейтърите, нали, но вие знаете, че обичам да се шегувам", завърши с намигане Кичка Бодурова.

Ще има ли хепиенд?

На думите ѝ веднага реагира и Краси Аврамов, оказал се неволно замесен в "сценичната драма". Той протегна ръка на своята уважавана колежка и приятелка и я покани да споделят сцената на спорната дата.

"Прочетох какво е споделила легендарната Кичка Бодурова. От думите ѝ разбрах за тъгата и разочарованието ѝ от факта, че на 29 ноември зала номер едно в НДК е заета и тя не може да направи юбилейния си концерт там. 29 ноември е рождената ѝ дата, на 29 ноември е моят концерт в зала номер едно в НДК "Вдъхновението ПОПОПЕРА".

Вече ми изпратиха "скандални" заглавия, които ни противопоставят с голямата певица, което обаче е пълен абсурд. Госпожа Бодурова беше първият човек, който ми подаде ръка в Лос Анджелис! Тя ми направи първия подарък за първия ми рожден ден в Америка. Тя ми намери първата работа в Страната на неограничените възможности. Тя е човек, към когото изпитвам дълбоко уважение и искрена благодарност.

Най-официално и от сърце каня госпожа Кичка Бодурова в НДК на 29 ноември, за да отпразнуваме заедно тази важна дата - нейния юбилей! За мен ще бъде чест да ѝ върна жеста. Ще бъда щастлив да бъде мой гост на сцената. Нека превърнем този "скандал" в красив празник на музиката и приятелството!", написа Красимир Аврамов.