Новини
Любопитно »
Китайският кораб „Шънчжоу-20“ е ударен от космическа отломка

Китайският кораб „Шънчжоу-20“ е ударен от космическа отломка

5 Ноември, 2025 15:31 895 10

  • тайконавти-
  • кораб-
  • космически кораб-
  • шънчжоу-
  • отломки-
  • космос

Сблъсъкът забавя завръщането на тайконавтите на Земята

Китайският кораб „Шънчжоу-20“ е ударен от космическа отломка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA/XINHUA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тайконавтите в орбита са изправени пред забавяне на завръщането си на Земята, след като се предполага, че корабът е бил ударен от малка космическа отломка, предаде агенция АП.

Завръщането им, първоначално планирано за сряда, ще бъде отложено за неопределена дата, съобщи държавната китайска телевизия CCTV, която не предостави повече подробности, пише БТА.

Тримата тайконавти от мисията "Шънчжоу-20" достигнаха китайската орбитална станция "Тянгун" през април и скоро завършиха шестмесечната си ротация в космоса. Групата се състои от ръководителя на екипа Чън Дун, пилота Чън Чжунжуй и инженера Ван Цзе. Техните заместници в мисията "Шънчжоу-21" вече успешно се скачиха с космическата станция в събота.

Китай постига стабилен напредък в космическата си програма от 2003 г. насам. Страната е построила своя собствена космическа станция и има за цел да осъществи кацане на човек на Луната до 2030 г., припомня още АП.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 3 Отговор
    Китайска ще е била отломката. Нали с руснаците пуцаха по спътници...

    15:37 05.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мъж пророк

    1 1 Отговор
    Анита от почивка ще завещае на Бети кахъра два скинени чаропогащника и три скинени чорапа 🤣🤣🤣🤣😂💯🤣

    Коментиран от #5

    15:43 05.11.2025

  • 4 честен ционист

    0 2 Отговор
    Готино име има китайскат телевизия. Все едно БТВ да се преименува на Гестапо.

    15:44 05.11.2025

  • 5 Кахъра на кахърите ели кахъркова

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мъж пророк":

    А аз за кво сам тук да не съм букова шума ще и завещая имоти и пари 🤣🤣🤣🤣💯😂

    15:48 05.11.2025

  • 6 Мими Ралева

    1 0 Отговор
    CCTV не означава ли Чайна копийнг-ТиВи?

    15:50 05.11.2025

  • 7 Въй

    2 0 Отговор
    Космическа отломка е ударила шамар на Шънчжоу.

    15:53 05.11.2025

  • 8 Мъж

    0 1 Отговор
    Хора живота взе да става много труден стегайте се , стегайте упинците!

    15:53 05.11.2025

  • 9 Златен мъж

    0 1 Отговор
    Случка от последното лято. Анита гледала дестинация 1 месец къде да отидат с Тони балъка на почивка. Тя мечтаела за ситен пясък и незабравима почивка. Когато пристигнала на курорта оказало се че отива на почивка на каменичен курорт с много кал храсти тръни изскачащи змии от храстите. 😂😂😂😂😂💯💯💯🤣😂

    15:56 05.11.2025

  • 10 Да се обаждат

    0 1 Отговор
    на чичо Йлон и да ходи да ги прибира и тях със Деакон. Че да не се пробват да се приземяват със сдупчен топлинен щит да се опекът...

    16:01 05.11.2025