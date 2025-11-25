Новини
Любопитно »
Появиха се първи кадри от живота на Пи Диди в затвора (ВИДЕО)

25 Ноември, 2025 15:31 1 197 2

На кадрите се вижда как рапърът се подготвя за работна смяна

Появиха се първи кадри от живота на Пи Диди в затвора (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В интернет се появи видео от живота на рапъра Шон „Диди“ Комбс във Федералния корекционен институт Форт Дикс в Ню Джърси, където той изтърпява присъда от 50 месеца. Кадрите, разпространени от TMZ, показват музиканта в медийната библиотека на затвора, разположена в параклиса, докато разговаря с друг лишен от свобода и сваля синьото си яке и шал.

Комбс е облечен в сив анцуг и кафява плетена шапка. Според източника той се подготвя за работната си смяна, която включва раздаване на филми и религиозни материали на други затворници. В следващите кадри изпълнителят е отново с якето си, слушалки в ушите и усмивка, докато напуска библиотеката. По-късно се вижда как върви по коридор, следван от друг затворник, който бута черна количка. На записа служителят от музикалната индустрия води кратък, напрегнат разговор с друг лишен от свобода. Видео материалът е без звук и съдържанието на разговора не може да бъде установено.

Ръководството на Форт Дикс заяви, че не е произвеждало и не е разрешавало разпространението на записа. Представители на Шон Комбс не са отговорили на запитванията за коментар.

Бившият затворник Джо Джудиче, който излежа 41 месеца във Форт Дикс по дело за федерални измами, коментира, че поведението на Диди ще бъде решаващо за престоя му. Според него, ако музикантът не се набива на очи, няма да има проблеми. Джудиче твърди, че е станал свидетел на сериозни нарушения в затвора, включително сексуални действия между затворници и конфликти, провокирани от храна.

Друг бивш лишен от свобода описва условията във Форт Дикс като „ужасни“, с повредени санитарни помещения, недостатъчна хигиена и развалена храна. Затворническата администрация отговори, че не толерира никакви форми на насилие или сексуални посегателства и че всички подобни сигнали се разследват внимателно, като конкретни подробности не се оповестяват.

Шон Комбс бе признат за невинен по обвинения в трафик на хора чрез сила, измама или принуда, както и по обвинение в участие в престъпна група. Въпреки това, съдът го призна за виновен по две обвинения, свързани с транспортиране с цел проституция. През предходния месец той беше преместен от ареста в Бруклин във Форт Дикс, където трябва да остане до планираното му освобождаване през юни 2028 г.


  • 1 надарена кака

    7 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    15:34 25.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.