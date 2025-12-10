След осъдителната присъда: Димо Алексиев с рестарт на кариерата и надежда за по-добри дни

Димо Алексиев, един от най-разпознаваемите актьори у нас и лице от популярни телевизионни формати, направи първата голяма крачка към възстановяване на актьорската си кариера. След като през юли бе осъден за шофиране в нетрезво състояние, а случаят предизвика публичен отзвук, Алексиев се завърна на сцената и започна репетиции в МДТ „Константин Кисимов“ във Велико Търново, пише flagman.bg.
Той ще участва в постановката „Солунските съзаклятници“ по Георги Данаилов - класическо произведение, което изисква силно драматургично присъствие и актьорска дисциплина. Режисурата е поверена на младата и амбициозна Мария Генова, която лично кани Алексиев да се включи в трупата. Спектакълът трябва да излезе пред публика през януари 2026 г.
„Чувствам се чудесно с колегите и работният процес ми дава нова енергия“, казва актьорът. Макар да не разкрива подробности за ролята си, той признава, че това завръщане е важна стъпка към нормализиране на живота му. Алексиев споделя още, че има и други предложения за роли - знак, че в професионалните среди му гласуват доверие въпреки бурните последни месеци.
Семейството му, по думите му, е „добре“, а това е ключово - актьорът е баща на три деца и неведнъж е подчертавал, че родителските му отговорности са мотивът му да продължи напред.
Припомняме, че през 2024 г. актьорът бе заловен с 1,68 промила алкохол в автомобила си. Софийският районен съд постанови година и половина затвор, глоба от 1000 лева и отнемане на книжката за две години. Алексиев обжалва присъдата и докато производството не приключи окончателно, той е на свобода и има право да работи.
Делото остава ключов момент в живота му, но актьорът заявява, че се надява „на добра развръзка“. В театралните среди често се обсъжда въпросът дали обществото е склонно да даде втори шанс на артисти с публични грешки. Случаят на Алексиев изглежда показва, че талантът, трудът и желанието за промяна могат да отворят отново професионални врати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
11:15 10.12.2025
2 007 лиценз ту кил
Коментиран от #14, #15
11:16 10.12.2025
3 честен ционист
11:17 10.12.2025
4 Абе
11:17 10.12.2025
5 ААААА
11:18 10.12.2025
6 а сега де
11:20 10.12.2025
7 Алоуууу
11:25 10.12.2025
8 Директора👨✈️
Лесно е да критикуваш анонимно в Интернет.
И не, не го оправдавам, но коментарите идват в повече! Тази злоба е излишна.
Коментиран от #11, #12
11:26 10.12.2025
9 Ти да видиш
11:32 10.12.2025
10 Ко става брат?
11:33 10.12.2025
11 Не, не е излишна
До коментар #8 от "Директора👨✈️":Като е почтен мъж и моралист да си излежи присъдата достойно и никой няма да хейти. Но, мишока се крие и не приема доказана вина. Хейта ще продължи и то със право.
11:39 10.12.2025
12 oгнянминчев
До коментар #8 от "Директора👨✈️":Публичните фигури имат друг обхват на отговорности по отношение поведението си, спрямо тези при анонимния човек. Това е част от сделката : живееш от и с публичната си слава, но си длъжен да съблюдаваш по-високи етични критери в частния си и обществен живот и прояви, поел си ангажимента да бъдеш пример. За мене пътя да изправи гршката си е именно да даде пример - да обяви , че прекратява пиенето и да посвети време и сили на популяризиране трезвения начин на живот, риска от шофиране под такива влияния, религиозните ценности и морал и естествено да търси всякакъв начин да дава личен пример в тая насока.
11:47 10.12.2025
13 Да,да
11:58 10.12.2025
14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":И какво обжалва ,, ако не присъда 🤔❗
12:04 10.12.2025
15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":Нали не мислиш , че някой съд издава ПРЕДЛОЖЕНИЯ🤔❗
12:06 10.12.2025
16 кккк
12:08 10.12.2025
17 ЩОМ ТЕСТОВЕТЕ НЕ ВАЖАТ ЗА ШАПКАРИ
12:15 10.12.2025
18 Мисля
12:25 10.12.2025
19 Бай
12:47 10.12.2025