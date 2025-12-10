След осъдителната присъда: Димо Алексиев с рестарт на кариерата и надежда за по-добри дни

Димо Алексиев, един от най-разпознаваемите актьори у нас и лице от популярни телевизионни формати, направи първата голяма крачка към възстановяване на актьорската си кариера. След като през юли бе осъден за шофиране в нетрезво състояние, а случаят предизвика публичен отзвук, Алексиев се завърна на сцената и започна репетиции в МДТ „Константин Кисимов“ във Велико Търново, пише flagman.bg.

Той ще участва в постановката „Солунските съзаклятници“ по Георги Данаилов - класическо произведение, което изисква силно драматургично присъствие и актьорска дисциплина. Режисурата е поверена на младата и амбициозна Мария Генова, която лично кани Алексиев да се включи в трупата. Спектакълът трябва да излезе пред публика през януари 2026 г.

„Чувствам се чудесно с колегите и работният процес ми дава нова енергия“, казва актьорът. Макар да не разкрива подробности за ролята си, той признава, че това завръщане е важна стъпка към нормализиране на живота му. Алексиев споделя още, че има и други предложения за роли - знак, че в професионалните среди му гласуват доверие въпреки бурните последни месеци.

Семейството му, по думите му, е „добре“, а това е ключово - актьорът е баща на три деца и неведнъж е подчертавал, че родителските му отговорности са мотивът му да продължи напред.

Припомняме, че през 2024 г. актьорът бе заловен с 1,68 промила алкохол в автомобила си. Софийският районен съд постанови година и половина затвор, глоба от 1000 лева и отнемане на книжката за две години. Алексиев обжалва присъдата и докато производството не приключи окончателно, той е на свобода и има право да работи.

Делото остава ключов момент в живота му, но актьорът заявява, че се надява „на добра развръзка“. В театралните среди често се обсъжда въпросът дали обществото е склонно да даде втори шанс на артисти с публични грешки. Случаят на Алексиев изглежда показва, че талантът, трудът и желанието за промяна могат да отворят отново професионални врати.