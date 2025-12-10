Новини
След осъдителната присъда: Димо Алексиев с рестарт на кариерата и надежда за по-добри дни

10 Декември, 2025 11:12 1 409 19

Актьорът започва нов професионален етап с участие в „Солунските съзаклятници“

След осъдителната присъда: Димо Алексиев с рестарт на кариерата и надежда за по-добри дни - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Димо Алексиев, един от най-разпознаваемите актьори у нас и лице от популярни телевизионни формати, направи първата голяма крачка към възстановяване на актьорската си кариера. След като през юли бе осъден за шофиране в нетрезво състояние, а случаят предизвика публичен отзвук, Алексиев се завърна на сцената и започна репетиции в МДТ „Константин Кисимов“ във Велико Търново, пише flagman.bg.

Той ще участва в постановката „Солунските съзаклятници“ по Георги Данаилов - класическо произведение, което изисква силно драматургично присъствие и актьорска дисциплина. Режисурата е поверена на младата и амбициозна Мария Генова, която лично кани Алексиев да се включи в трупата. Спектакълът трябва да излезе пред публика през януари 2026 г.

„Чувствам се чудесно с колегите и работният процес ми дава нова енергия“, казва актьорът. Макар да не разкрива подробности за ролята си, той признава, че това завръщане е важна стъпка към нормализиране на живота му. Алексиев споделя още, че има и други предложения за роли - знак, че в професионалните среди му гласуват доверие въпреки бурните последни месеци.

Семейството му, по думите му, е „добре“, а това е ключово - актьорът е баща на три деца и неведнъж е подчертавал, че родителските му отговорности са мотивът му да продължи напред.

Припомняме, че през 2024 г. актьорът бе заловен с 1,68 промила алкохол в автомобила си. Софийският районен съд постанови година и половина затвор, глоба от 1000 лева и отнемане на книжката за две години. Алексиев обжалва присъдата и докато производството не приключи окончателно, той е на свобода и има право да работи.

Делото остава ключов момент в живота му, но актьорът заявява, че се надява „на добра развръзка“. В театралните среди често се обсъжда въпросът дали обществото е склонно да даде втори шанс на артисти с публични грешки. Случаят на Алексиев изглежда показва, че талантът, трудът и желанието за промяна могат да отворят отново професионални врати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    18 10 Отговор
    Какво ни занимавате с алкохолици-рецидивисти?

    11:15 10.12.2025

  • 2 007 лиценз ту кил

    15 3 Отговор
    Е щом е обжалвал значи не е след, а преди присъдата.

    Коментиран от #14, #15

    11:16 10.12.2025

  • 3 честен ционист

    4 3 Отговор
    Ще изиграе ролята на Джон (Иван) Конър, както Крисчън Бейл в Терминатор 4, и ще поведе плевенчани срещу централата на Skynet.

    11:17 10.12.2025

  • 4 Абе

    11 7 Отговор
    Да се ориентира към затворническата театрална трупа.

    11:17 10.12.2025

  • 5 ААААА

    12 5 Отговор
    Доказан пияница-лицето на културата. Пример за подражание. Този не трябва да бъде допускан до произнасяне на съда.

    11:18 10.12.2025

  • 6 а сега де

    12 0 Отговор
    To има ли един актьор или актриса дето да не е пияница и/или наркоман?

    11:20 10.12.2025

  • 7 Алоуууу

    8 2 Отговор
    Втори път го хващат с условна присъда. Нито ден не е лежал… какви реабилитации, какви роли, какви пет лева?

    11:25 10.12.2025

  • 8 Директора👨‍✈️

    5 6 Отговор
    Eй, много моралисти тука бе, браво. Никой не е близвал, никой не е прекрачвал закона или просто... не са го хващали. Който е безгрешен, да хвърли пръв камъка, беше казал някой някога.
    Лесно е да критикуваш анонимно в Интернет.
    И не, не го оправдавам, но коментарите идват в повече! Тази злоба е излишна.

    Коментиран от #11, #12

    11:26 10.12.2025

  • 9 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Как медиите наблягат на колебливата му кариера като умишлено пропускат предишно нарушение със условна присъда. Класика. Сега говорят за втори шанс, кариера и ангелски крила. А догодина като блъсне дете на чашка вино, за трети шанс ще говорим.

    11:32 10.12.2025

  • 10 Ко става брат?

    6 0 Отговор
    Димчо пияндето кога лежа, кога излезе?

    11:33 10.12.2025

  • 11 Не, не е излишна

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Директора👨‍✈️":

    Като е почтен мъж и моралист да си излежи присъдата достойно и никой няма да хейти. Но, мишока се крие и не приема доказана вина. Хейта ще продължи и то със право.

    11:39 10.12.2025

  • 12 oгнянминчев

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Директора👨‍✈️":

    Публичните фигури имат друг обхват на отговорности по отношение поведението си, спрямо тези при анонимния човек. Това е част от сделката : живееш от и с публичната си слава, но си длъжен да съблюдаваш по-високи етични критери в частния си и обществен живот и прояви, поел си ангажимента да бъдеш пример. За мене пътя да изправи гршката си е именно да даде пример - да обяви , че прекратява пиенето и да посвети време и сили на популяризиране трезвения начин на живот, риска от шофиране под такива влияния, религиозните ценности и морал и естествено да търси всякакъв начин да дава личен пример в тая насока.

    11:47 10.12.2025

  • 13 Да,да

    4 0 Отговор
    Наздраве, Димо!

    11:58 10.12.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    И какво обжалва ,, ако не присъда 🤔❗

    12:04 10.12.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    Нали не мислиш , че някой съд издава ПРЕДЛОЖЕНИЯ🤔❗

    12:06 10.12.2025

  • 16 кккк

    2 0 Отговор
    МВР е ОПГ

    12:08 10.12.2025

  • 17 ЩОМ ТЕСТОВЕТЕ НЕ ВАЖАТ ЗА ШАПКАРИ

    1 0 Отговор
    ЗАЩО ДА ВАЖАТ И ЗА ПЛЕБЕИТЕ...

    12:15 10.12.2025

  • 18 Мисля

    2 1 Отговор
    Всеки човек бърка.Важното е да бъде готов да си плати за грешката и да си вземе поука.В случая виждам рецидив и нежелание да си поеме цената на грешката.Проблема с алкохола му е сериозен и трябва да вземе жестоки мерки ако иска да се радва на децата си

    12:25 10.12.2025

  • 19 Бай

    0 0 Отговор
    "Другарю, вий май сте употребили алкохол ?! "Аз, може да съм употребил, но не съм ЗЛОупотребил.!

    12:47 10.12.2025