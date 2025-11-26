Военен съд прати Владимир Зеленски за 9 години в наказателна колония и го лиши от военното му звание

Новосибирският гарнизонен военен съд осъди Владимир Зеленски, военнослужещ със същата фамилия като на украинския президент, на девет години затвор за подкуп и го лиши от военното му звание, съобщи 2-ри Източен окръжен военен съд в своя Telegram канал.

„Новосибирският гарнизонен военен съд обяви осъдителната присъда на Владимир Зеленски. Съдът осъди Зеленски на девет години затвор в наказателна колония с максимална сигурност, глоба от 1,5 милиона рубли и четиригодишна забрана за заемане на длъжности в държавни органи, свързани с упражняване на държавни функции, организационни, управленски и административни правомощия. В съответствие с член 48 от руския Наказателен кодекс съдът лиши и Зеленски от военното му звание“, се казва в изявлението.

Зеленски е задържан от служители на ФСБ след получаване на първата част от подкупа, а средствата са иззети.

Според съдебни документи, войникът е поискал 1,5 милиона рубли за това, че е позволил на гражданин да разруши сграда във военния комплекс, който му е поверен, като е позволил безпрепятствен достъп на строителна техника до комплекса за извършване на работата и впоследствие е премахнал строителните отпадъци.