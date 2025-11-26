Новини
Военен съд прати Владимир Зеленски за 9 години в наказателна колония и го лиши от военното му звание

26 Ноември, 2025 05:54, обновена 26 Ноември, 2025 06:01 3 273 11

Съименникът на украинския президент взел подкуп за разрушаването на сграда във военния комплекс, който му бил поверен

Военен съд прати Владимир Зеленски за 9 години в наказателна колония и го лиши от военното му звание - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новосибирският гарнизонен военен съд осъди Владимир Зеленски, военнослужещ със същата фамилия като на украинския президент, на девет години затвор за подкуп и го лиши от военното му звание, съобщи 2-ри Източен окръжен военен съд в своя Telegram канал.

„Новосибирският гарнизонен военен съд обяви осъдителната присъда на Владимир Зеленски. Съдът осъди Зеленски на девет години затвор в наказателна колония с максимална сигурност, глоба от 1,5 милиона рубли и четиригодишна забрана за заемане на длъжности в държавни органи, свързани с упражняване на държавни функции, организационни, управленски и административни правомощия. В съответствие с член 48 от руския Наказателен кодекс съдът лиши и Зеленски от военното му звание“, се казва в изявлението.

Зеленски е задържан от служители на ФСБ след получаване на първата част от подкупа, а средствата са иззети.

Според съдебни документи, войникът е поискал 1,5 милиона рубли за това, че е позволил на гражданин да разруши сграда във военния комплекс, който му е поверен, като е позволил безпрепятствен достъп на строителна техника до комплекса за извършване на работата и впоследствие е премахнал строителните отпадъци.


Напиши коментар:


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хахаха

    9 1 Отговор
    То и двете им имена са еднакви, това, че наркомана си е сменил буквичката "А" със "О", за да се разграничава от руснаците, не значи, че се е отървал от руските си корени!

    08:05 26.11.2025

  • 3 Трол

    5 2 Отговор
    Това е всъщност истинският Зеленски, а онзи в Киев е подставено лице и таен агент на Кремъл.

    08:06 26.11.2025

  • 4 Ватманяк

    7 1 Отговор
    При нас щяха да го повишат на ефрейтор, а при получаването на цялата сума щеше да е старшината на ротата.

    Коментиран от #10

    08:09 26.11.2025

  • 5 Язък

    5 0 Отговор
    Съименник бил тц тц тц тц

    08:18 26.11.2025

  • 6 Ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    Тамън си мислех, че присъдата е малка пък то друг Зеля бил.

    08:19 26.11.2025

  • 7 Жив Дявол

    6 0 Отговор
    Търсачите на евтини сензации пак удариха дъното. И така до края на света…..

    08:21 26.11.2025

  • 8 Каква беше темата?

    0 0 Отговор
    Загубих се.

    08:34 26.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Моряка

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ватманяк":

    Нали за това у нас,когато имахме армия,старшините ги разтрелваха всеки 3 години,без да ги съдят.С конфискация на имуществото.На военните кораби се наричаха баталери.Във флота,както всичко друго и тук бяхме по изискани.Имахме си мачти.Увисваха на реята,не се хабяха боеприпаси.

    09:15 26.11.2025

  • 11 !!!?

    1 0 Отговор
    Кремълската фашистка хунта получава Кошмари само от името Владимир Зеленски...!!!?

    09:41 26.11.2025