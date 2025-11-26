Новини
Дженифър Лопес започна да продава годежни пръстени (СНИМКИ+ВИДЕО)

26 Ноември, 2025

Звездата е получила шест годежни пръстена през живота си, а зад гърба си има четири брака

Дженифър Лопес започна да продава годежни пръстени (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес, която през годините е носила шест годежни пръстена, е новото лице на турската бижутерийна компания Zen Diamond. Според източници, цитирани от медиите в САЩ, 56-годишната певица и актриса ще получи 10 милиона долара за рекламната кампания – сума, която се оценява като по-ниска от обичайните ѝ договори за подобни партньорства.

Източник твърди, че в миналото Джей Ло е подписвала значително по-доходоносни сделки, достигащи 20–50 милиона долара, и определя настоящото споразумение като „необичайно ниско“ за нея. Лопес позира в бяла рокля с открити рамене и годежен пръстен в рекламите на марката, които се използват в глобалната ѝ кампания за Black Friday.

Публикация, споделена от ZEN Diamond USA (@zendiamondusa)

В личния си живот Лопес е необвързана, след като се разведе с актьора Бен Афлек през август 2024 г., точно две години след сватбата им в Лас Вегас. Афлек ѝ предложи със зелен диамант, а двамата се събраха отново през 2021 г., години след първата си връзка и годеж в началото на 2000-те.

Дженифър Лопес има дълга история с годежни пръстени и публични връзки. Афлек ѝ предложи за първи път през 2002 г. с розов диамант на Хари Уинстън, оценяван между 1,2 и 2,5 милиона долара. Преди брака си с него тя беше сгодена за бейзболиста Алекс Родригес, който ѝ поднесе диамант от 15 карата през 2019 г., преди двойката да се раздели през 2021 г. Кариерата и личният живот на Лопес включват и три предишни брака – с Охани Ноа, Крис Джъд и Марк Антъни, от когото тя има близнаците Макс и Еме.

Публикация, споделена от ZEN Diamond USA (@zendiamondusa)

Председателят на Zen Diamond Емил Гьозелис заяви, че Лопес „олицетворява сила, автентичност и непреходна красота“. Представител на певицата не е коментирал рекламната сделка.

Джей Ло подчерта, че няма интерес към използване на приложения за запознанства. В интервю за Хауърд Стърн през октомври тя категорично отхвърли възможността да се присъедини към Raya, като заяви: „Не, не искам това.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Гост

    Закъсала е за мангизи. Онзи ден пя на сиганска сватба в Индия, днес рекламира турски бижута...

    13:02 26.11.2025