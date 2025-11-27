Фолк певицата Алисия сподели най-болезнения момент в живота си

Тази събота зрителите на bTV ще видят една искрена и емоционална Алисия в предаването „Животът по действителен случай“ с водещата Александра Сърчаджиева. Певицата ще разкаже какво се крие зад паузата от музикалните сцени и защо вече година не е пуснала нова песен, пише marica.bg.
Ще стане ясно и как Илиян Михов – Баровеца е изиграл ключова роля в старта на кариерата ѝ.
Алисия ще сподели и за най-болезнения момент – раздялата с Валери Божинов, баща на сина ѝ. Споменът е жив: 2010 г., когато стана публично известно, че футболистът от повече от година има връзка с Николета Лозанова.
„Сърцето ми се счупи. Но се събрах. Заради детето ми. Заради себе си.“
След краха на голямата си любов, тя изгражда стабилност за сина си Валери и твърди — компромис със себе си и с ценностите си не прави.
Днес момчето е тийнейджър. Алисия ще разкаже как е успяла да възпита спокоен, разумен и възпитан младеж, въпреки бурните медийни години, семейните драми и огромния обществен интерес към личния ѝ живот.
Певицата ще сподели какви мечти има за него и кои граници не би позволила да бъдат прекрачени.
Ще разкрие дали вярва в повторно семейно щастие и дали е готова отново да отвори сърцето си.
Алисия ще сподели и кои са моментите, в които напълно изчезва от мрежите и „забравя телефона“ – време, в което е просто майка, приятел и жена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #2, #3
10:46 27.11.2025
2 яшаре
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":като тебе от зат?
10:49 27.11.2025
3 ......па
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Да разкаже как я купи червения милионер Гущеров за невръстния тогава Гущеров младши и така му даде старт в живота към леките жени затова се и жени два пъти за такива.
10:51 27.11.2025
4 Доктора
10:51 27.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стенли
10:58 27.11.2025