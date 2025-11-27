Фолк певицата Алисия сподели най-болезнения момент в живота си

Тази събота зрителите на bTV ще видят една искрена и емоционална Алисия в предаването „Животът по действителен случай“ с водещата Александра Сърчаджиева. Певицата ще разкаже какво се крие зад паузата от музикалните сцени и защо вече година не е пуснала нова песен, пише marica.bg.

Ще стане ясно и как Илиян Михов – Баровеца е изиграл ключова роля в старта на кариерата ѝ.

Алисия ще сподели и за най-болезнения момент – раздялата с Валери Божинов, баща на сина ѝ. Споменът е жив: 2010 г., когато стана публично известно, че футболистът от повече от година има връзка с Николета Лозанова.

„Сърцето ми се счупи. Но се събрах. Заради детето ми. Заради себе си.“

След краха на голямата си любов, тя изгражда стабилност за сина си Валери и твърди — компромис със себе си и с ценностите си не прави.

Днес момчето е тийнейджър. Алисия ще разкаже как е успяла да възпита спокоен, разумен и възпитан младеж, въпреки бурните медийни години, семейните драми и огромния обществен интерес към личния ѝ живот.

Певицата ще сподели какви мечти има за него и кои граници не би позволила да бъдат прекрачени.



Ще разкрие дали вярва в повторно семейно щастие и дали е готова отново да отвори сърцето си.

Алисия ще сподели и кои са моментите, в които напълно изчезва от мрежите и „забравя телефона“ – време, в което е просто майка, приятел и жена.